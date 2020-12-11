新冠肺炎．直播｜陳肇始：過平靜冬至聖誕　望農曆新年前遏下疫情

特首林鄭月娥今午3時召開記者會，料會公布指定隔離酒店的措施和名單，以及有關本港訂購疫苗的進展。其他出席記者會的官員包括勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀以及醫管局行政總裁高拔陞。 《香港01》會現場直播記者會。

政府今日首批36間檢疫隔離酒冶名單。

【16:04】關於政府在什麼時候發出強制檢測甚至禁足令，陳肇始表示，第一，一定會有檢視評估傳播風險。第二,，在評估後決定最有效措施減低擴散，有些要用上法律手段，有些則不用。陳又稱，望市民過一個平靜冬至聖誕，希望農曆新年前遏下疫情。

【15:39】聶德權表示，指定檢疫酒店謝酒店業支持，已收到接近一百間酒店或旅館有意參與，現時首批檢疫酒店有36間酒店，提供約1.2萬房間, 參考過去由機場返港人數推算,相信數目可照顧強檢人士需求。36間酒店合共提供1.2萬間房價包3餐, 由300元非套房到數千元的套房不等，分布在不同地區，其中八成房間為千元以下酒店。

【15:35】更改到港旅客採樣方法，由目前機場抵港人士會自行採集深喉唾液樣本，更改至由專人負責幫抵港人士進行鼻咽、咽喉採樣。

【15:09】特區政府對處理疫苗採購從未沒有掉以輕心，今日採購疫苗有突破性進展，已與個別疫苗生產商有預先採購協議。目標是讓全港750萬市民免費注射，訂購數量將是人口的兩倍。長者、醫護將會優先獲得接種，佔香港人口約300萬。

港府已在疫苗採購上取得突破性進展，政府已與以下2間製造商達協議，包括內地生產的科興控股生物技術公司（Sinovac），該生產商以滅活技術製造疫苗，並會供應750萬劑, 首100萬可望最快明年1月來港。另一製造商為復星醫藥德國BioNtech/輝瑞, 用mRNA核糖核酸技術，同樣訂750萬劑, 首100萬劑最快明年首季來港。

第三間疫苗生產商仍然在商討中，就是AstraZeneca，採不可複製性病毒載體技術。立法會財務委員會已批出逾84億元作疫苗採購及注射之用。

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