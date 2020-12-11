老翁遭收樓在單位縱火　歸咎社署未提供服務代繳管理費　判囚6年

六旬翁歸咎社署未提供自動轉帳服務為他交管理費，至令他欠付多年遭收樓，他趁執達吏上門時劈石油氣罐縱火，被捕後稱想「一鑊熟」。老翁早前被裁定1項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪成，今(11日)在高等法院判刑，但他拒絕出庭，法官在其缺席下宣判，直言經過審訊，不用專家意見也可知被告性格偏執、衝動，控制情緒極差，又斥被告自私，行為令人髮指，立心不良，妄顧他人安全，沒有減刑理由，判他入獄6年。

被告拒絕上庭

現年62歲的被告馬鎮青，早前被裁定於2018年7月27日，在將軍澳康盛花園某座31樓某室縱火。

被告今拒絕上庭，法官批准在其缺席下，繼續處理本案。而庭上透露，被告於2007年有1項刑事恐嚇的案底，入獄3個月。

被告縱火當日，執達吏在附近另一單位發現白骨。(詳看下圖)

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多年未付管理費歸咎社署

法官判刑時指， 對於被告因拖欠6萬多元管理費而遭收樓，他歸咎於社署未能提供自動轉帳，替他繳交管理費。惟法官指，被告無理取鬧，社署亦有職員指，未有提供此類安排。

被告有人格障礙兼頑固

此外，法官引述精神科醫生的意見，指被告非精神錯亂，但有人格障礙。心理學家則認為，被告極為自我中心和頑固，重犯機會屬中等。

法官斥責，被告干犯的罪行令人髮指，尤其其行為是針對執法人員。此外，被告亦是有預謀犯案，在住所藏有約50罐石油氣罐，其中5罐被綁在一起。此外，被告的住所內亦有兩支天拿水。法官認為，被告立心不良，案發地點為民居，其罪行妄顧他人安全。

經審訊已可被告偏執衝動

法官又指，被告性格偏執、衝動，控制情緒極差，不需專家意見，從審訊中亦可得知。法官以監禁6年為量刑起點，而被告不認罪，其行為自私，有危害執法人員生命的風險，沒有減刑理由。

僅穿內褲掟燃燒物再爬渠逃走

案情指，執達吏於案發日到被告的單位收樓，惟被告向單位內大叫：「你夠膽就入嚟，攞咗嘢招呼你哋。」警員接報到場，試圖打開單位的大門，被告從單位內掟出燃燒物。僅穿內褲的被告，之後沿水渠爬至28樓的單位。他走入單位，然後迅即離開，最終被警員截停。

被捕後稱準備一鑊熟

他向被告警員指，知道會收樓，因此購入天拿水及石油氣罐，準備「一鑊熟」。他在其後的警誡下補充，案發時有意自殺，斬開石油氣罐，但左手因此被燒傷。

案件編號；HCCC77/2020