新冠肺炎．最新｜昨逾60宗初步確診　近30幢樓一月內累計至少4宗

第四波新冠肺炎疫情持續，本港周五（11日）新增86宗確診個案，當中37宗源頭不明，累計增至7,378宗，並有逾60多宗初步確診。政府宣布指定36間指定檢疫酒店，本月22日起所有從中國以外其他國家抵港人士，需要乘坐專車從機場往指定檢疫酒店。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱若在同一幢大廈有四個單位出現不相識確診者，當局就可能發出強制檢測令。《香港01》翻查過去一個月的資料，發現至少29幢住宅大廈曾出現4宗或以上確診，惟當中僅3幢須強制檢測。旺角利民大廈及南區海怡半島怡雅閣曾分別錄得9宗及7宗確診，住客仍毋須強制檢測。

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確診食肆｜再多8間上榜 確診青年曾到新城市春水堂及利安大家樂

【00:58】本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（11日）新增86宗確診個案。最新確診者曾到訪至少再多8間食肆，包括2間早前歌舞群組曾爆疫的宴會廳。此外，沙田新城市廣場春水堂，利安商場大家樂和意樂餐廳亦上榜。

確診大廈｜最新患者居所全覽 秀茂坪4邨錄34宗確診 寶達邨重災

【00:38】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（11日）新增86宗確診個案，累計增至7,378宗。衞生防護中心更新確診者住宅名單，秀茂坪一帶多個屋邨再有新確診個案，當中寶達邨新增4宗、安泰邨1宗、秀茂坪邨1宗。在過去14日內，連同秀茂坪南邨，四邨錄得34宗個案，寶達邨佔16宗。

昨日總覽：新冠肺炎．12.11｜單日新増回落至86宗 三幢大廈爆多人感染

新冠肺炎｜一個月內約30幢大廈現4宗或以上確診 僅3幢須強制檢測

新冠肺炎｜增86宗個案 龍蟠苑、廣福邨、寶達邨各有一幢爆疫

新冠肺炎｜醫生向有病徵求診者發強制檢測令 延長兩周至聖誕節

新冠肺炎｜37宗源頭不明第四波新高 機場警區小型爆發百人需檢疫

新冠肺炎｜麗晶花園6座B單位首現患者 廁所抽氣扇等驗出病毒

抗疫快了一年了，社會已呈抗疫疲倦。食衞局局長陳肇始（中）在昨日記者會上拭目，是累了、還是有感觸？（盧翊銘攝）

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▼36間指定檢疫酒店名單▼

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