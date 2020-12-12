新冠肺炎・最新｜消息：今日新增大概70宗確診個案

第四波新冠肺炎疫情持續，本港周五（11日）新增86宗確診個案，當中37宗源頭不明，累計增至7,378宗，並有逾60多宗初步確診。政府宣布指定36間指定檢疫酒店，本月22日起所有從中國以外其他國家抵港人士，需要乘坐專車從機場往指定檢疫酒店。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱若在同一幢大廈有四個單位出現不相識確診者，當局就可能發出強制檢測令。《香港01》翻查過去一個月的資料，發現至少29幢住宅大廈曾出現4宗或以上確診，惟當中僅3幢須強制檢測。旺角利民大廈及南區海怡半島怡雅閣曾分別錄得9宗及7宗確診，住客仍毋須強制檢測。

【16:03】政府今日（12日）宣布，第二輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。食物及衞生局局長昨日按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並在2020年12月29日至2021年1月4日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2020年12月15日至28日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關於2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測（指明檢測），而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

【15:24】消息稱，今日新增大概70宗確診個案。

【15:01】政府將在全港再增設五間社區檢測中心，分別位於天水圍天晴社區會堂、石塘咀體育館、土瓜灣體育館、馬鞍山體育館，以及牛頭角道體育館，由下周起陸續投入服務。屆時全港將有19間社區檢測中心為市民提供服務，總檢測容量將超過每天20 000次。

新冠肺炎｜麗晶花園改派籌等檢測 居民倡「靠自己」夾錢驗渠

【13:10】麗晶花園6座、4座及18座都出現同座向多戶確診，政府在麗晶花園羽毛球場設立的臨時檢測中心今（12日）開放予非強制檢測人士接受檢測，有街坊提前逾一小時排隊取籌，認為可以增加籌數，讓更多人接受檢測。有麗晶花園業主居民亦建議業主「靠自己」夾錢驗渠換渠。

【12:39】第四波新冠肺炎在港繼續爆發，對於有市民批評政府抗疫「慢半拍」，公務員事務局局長聶德權今天（12日）在電台節目表示，疫情持續時間長，考驗政府人員韌力，同事偶爾或未必「可以咁跟得貼」，因此有點滯後，但他強調政府會汲取經驗，「之後會準確一啲、快一啲」。



被問到會否再次推出全民檢測時，他稱現時政府將檢測資源集中於風險較高的人士，找出確診者的機率較高，如果推行普及的社區檢測，部分人風險不高，陽性比率也相對較低。

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【12:27】本港新冠肺炎疫情嚴重，港府公布與藥廠簽協議預購疫苗，料最快一批100萬劑由科興生物（Sinovac）以滅活技術生產疫苗，會於下月到港。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在商台《政經星期六》上表示，每款疫苗能出到巿面都經過當地批准及證明有效用，認為市民毋須擔心疫苗生產地。他預計，本港要到2022年初，有六至七成人口，經自然感染或接種疫苗產生抗體，就會有群體效應隨之減少確診個案。

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【11:19】本港新冠肺炎疫情嚴峻，有36間酒店受政府邀請並獲選為「指定隔離酒店」，本月22日起供回港留學生入境檢疫，被質疑推行得太遲。食物及衞生局局長陳肇始今早（12日）在港台《星期六問責》上表示，特定檢疫酒度只是其中一環外防輸入措施，評估過1.2萬間房暫時足夠。她指，要清空全間酒店只做檢疫「唔容易」亦需時過渡，落實前亦需時與航空公司溝通。對於有入選酒店被指「坐地起價」，陳肇始指，政府有房價建議，現時逾80%房價為1000元以下，有不同價格範圍選擇。

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確診食肆｜再多8間上榜 確診青年曾到新城市春水堂及利安大家樂

【00:58】本港新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（11日）新增86宗確診個案。最新確診者曾到訪至少再多8間食肆，包括2間早前歌舞群組曾爆疫的宴會廳。此外，沙田新城市廣場春水堂，利安商場大家樂和意樂餐廳亦上榜。

確診大廈｜最新患者居所全覽 秀茂坪4邨錄34宗確診 寶達邨重災

【00:38】本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（11日）新增86宗確診個案，累計增至7,378宗。衞生防護中心更新確診者住宅名單，秀茂坪一帶多個屋邨再有新確診個案，當中寶達邨新增4宗、安泰邨1宗、秀茂坪邨1宗。在過去14日內，連同秀茂坪南邨，四邨錄得34宗個案，寶達邨佔16宗。

昨日總覽：新冠肺炎．12.11｜單日新増回落至86宗 三幢大廈爆多人感染

新冠肺炎｜一個月內約30幢大廈現4宗或以上確診 僅3幢須強制檢測

新冠肺炎｜增86宗個案 龍蟠苑、廣福邨、寶達邨各有一幢爆疫

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新冠肺炎｜37宗源頭不明第四波新高 機場警區小型爆發百人需檢疫

新冠肺炎｜麗晶花園6座B單位首現患者 廁所抽氣扇等驗出病毒

抗疫快了一年了，社會已呈抗疫疲倦。食衞局局長陳肇始（中）在昨日記者會上拭目，是累了、還是有感觸？（盧翊銘攝）

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