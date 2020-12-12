黎智英涉違國安法提堂　法庭保安嚴密　進庭人士均須接受安檢

壹傳媒集團創辦人黎智英，早前因涉欺詐罪被還柙，警方昨突加控他「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成為首名被控《港區國安法》中該罪的人。黎今早（12日）被警車押往西九龍裁判法院應訊。

被告黎智英，73歲。控罪指，被告於本年7月1至12月1日期間，在港請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

所有進庭人士均需接受安檢

本案將由國安法指定法官蘇惠德處理，並在西九龍裁判法院3庭處理。所有入庭的旁聽人士都需經過安檢，包括旁聽的公眾、記者和律師，但執勤的警員則不需安檢。而同日亦在西九龍裁判法院處理的陳浩天案，則未有此安排。

黎智英被押解至法庭的情況。(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

司法機構回覆一向非常重視保安

司法機構回覆指，一向非常重視保安事宜，並不時檢視法院的保安措施，以確保法院的安全和秩序; 司法機構亦會與警方保持聯繫，因應實際情況採取適當的保安措施。

黎智英早前已和2名壹傳媒高層周達權（63歲，營運總裁兼財務總裁）和黃偉強（59歲，行政總監），被指隱瞞科技園公司和違反租契，容許黎旗下的力高顧問公司使用蘋果大樓，被控欺詐罪。兩名高層獲准保釋，但黎在該案不獲保釋，他將於下周二(15日)向高等法院申請保釋。

案件編號：WKCC4341/2020