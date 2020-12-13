新冠肺炎・最新｜初步確診逾80多宗　本港總確診宗數今勢破7500

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨天（12日）新增69宗確診個案，在64宗本地個案中有19宗屬源頭不明，累計7,447宗個案，有80多宗初步確診。黃大仙東頭邨貴東樓4個單位共有7宗個案。 被問到疫情是否回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「明天確診數字不一定少，今日個案較少可能是有時送少樣本」。

黃大仙東頭邨貴東樓4個單位共有7宗個案。（黃寶瑩攝）

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【01:07】 民安處表示，得悉一位隊員於昨日（12日）初步確診，該隊員曾於竹篙灣檢疫中心工作，最近的當值日期為12月9日及10日，最近到訓練學校參與訓練的日期為11月28日。據了解該名初步確診隊員負責檢疫人士支援熱線，估計約有7名人員被列為緊密接觸者，需要入檢疫中心。

該隊員工作期間一直有佩戴口罩，亦獨自用膳。衞生署現正進行風險評估中，民安處指會安排與該隊員可能有接觸的人士接受病毒檢測。

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