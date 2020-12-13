新冠肺炎・最新｜增95宗確診　12月21日抵港人士須住指定檢疫酒店

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日新增95宗確診個案，累計7,542宗，另有70多宗初步確診，衝破7500宗大關。黃大仙東頭邨貴東樓4個單位共有7宗個案，衞生防護中心今日派員向住戶派發樣本瓶，有住戶認為大廈有不少隱性患者，「好嚴重囉宜家」。

今日再增一名死者，年僅42歲，累計增至117人不治，最新死者為截至昨早9時的49名危殆患者之一，另有61人病情嚴重。

指定隔離酒店｜最早可於周五開始運作 12.21抵港人士須入住

36間指定檢疫酒店名單▼

【19:34】政府宣布，指定隔離酒店有三項更新安排，包括倘指定檢疫酒店能完成有關的凖備工作，包括達到政府在計劃下的防疫要求，及只有接受檢疫人士入住，可提早於12月18日開始以指定檢疫酒店模式運作。

而政府會於12月18日開始安排專車從機場及位於華逸酒店的等候檢測結果中心，接載返港人士前往36間指定檢疫酒店。而於12月21日抵港的人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則將不會獲准登機。

新冠肺炎｜明麗樓爆疫 大廈徹底消毒 居民斥跳舞群組累事

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

【19:30】政府早前宣布餐廳食肆於晚上6時禁止堂食。倘若禁令持續，市民將要渡過不一樣的聖誕節。不過，市民似乎無懼疫情與限聚令，尖沙咀海港城的知名甜品店Lady M依舊大排長龍；而商場外的燈飾，亦有大量市民排隊拍照留念。

尖沙咀人潮打卡影燈飾 名店大排長龍 市民：已預訂酒店度聖誕

然而尖沙咀另一端的厚福街甜品店，店主估計今年聖誕期間將劇減七成收入，開業4年來更首度「被迫」推出聖誕優惠搶客。但有市民指，雖然已減少外出，卻已預約酒店staycation，準備享受聖誕自助餐。

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【18:50】臨近聖誕，大批海外留學生陸續返港度假。港府早前公布，將於本月22號起要求抵港人士強制於酒店檢疫，但被外界批評「動作太慢」。記者今（13日）於機場視察，不少抵港人士都是提着行李篋的學生，大包細包回港，現場所見近半抵港入士屬於青少年。

有英國留學生表示，剛完成今個學期課程，加上已轉為網上授課，遂回港暫住及過聖誕。亦有美國留學生坦言，今年聖誕節需要於檢疫中渡過，「無話孤獨嘅，呢個時期無辦法，唯有同family（家人）視頻。」

指定隔離酒店生效前大批留學生已返港 學生：要喺檢疫中度過聖誕

【17:10】至於港珠澳大橋一間清潔公司，亦有數名員工染疫出現小型爆發，暫可能3、4人受影響，並指辦公室、工作地方、餐廳等，都會有類似情況，因社區個案非常多，「多人出入地方、做清潔，一定有機會受感染及易爆發，情況真係唔出奇。」

靈實秀茂坪宿舍員工初步確診 港珠澳口岸清潔公司現小型爆發

瑪麗醫院隔離病房污水渠有滲漏情況，以致下層心胸外科病房天花有水滴。（資料圖片）

新冠肺炎｜瑪麗醫院確診者隔離病房污水渠滲漏 滴中下層病人小腿

【17:05】張竹君形容，本港不明源頭佔的比例仍然好高，「今日好似係最高嗰日」。至於是否代表政府收緊社交距離措施未見效，她指措施要時間反映其效用，因為現時的個案，都是在1、2星期前發生的事，「希望未來會好。」

新冠肺炎｜42歲離世女患者無長期病 工作單位曾有確診者

【16:55】張竹君指，剛收到靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍一名工作人員初步確診，於人員於12月12日感到不適，最後上班是12月11日，當局決定將幾十名被照顧者都要檢疫。

她提到，該院舍是一個殘疾人士院舍，有大約60多名院友，故需要檢疫。

新冠肺炎｜41宗無源頭再創新高 麗晶6座、葵盛西邨8座住客再檢測

【16:50】個案編號#6971的女病人入院一星期便死亡，何婉霞指死者無長期病患，故特別提醒市民如不幸感染，「唔係年輕就病徵輕徵」，又指部分病人有嚴重併發症，多次提醒注意衛生，減少聚會，保持警覺。她又指，海外有類似情況個案，即使年輕、無長期病患，但在英國、意大利等都有年輕人死亡個案，「唔常見、亦唔罕見。」

不一樣的聖誕節 疫症與港人並存

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【16:40】何婉霞表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報73宗個案，過去24小時，有88名病人康復出院，至今累計6202病人出院。截至今早9時，有1097名確診病人分別在醫管局23間醫院及亞博館留醫，當中46人危殆，64人情況嚴重，987人情況穩定。

何婉霞指，大埔那打素骨科矯形創傷科一名護士因為發燒，檢測後第二日初步陽性，將送去亞博社區治療設施。她於12月11日最後上班，工作期間無接觸確診病人，另有8名職員曾一齊食飯須隔離，7人已檢測都是陰性。她曾接觸的6名病人及病房職員都要檢測，暫時檢測結果全部是陰性。而相關病房、職員茶水更、更衣室已徹底消毒及清潔。

此外，屯門醫院新生嬰兒深切治療部女病人服務助理，星期五有上呼吸病徵，星期六到屯院職員診所求醫，留深喉唾液樣本，當日證實初步陽性。她於12月7日已開始放大假，潛伏期無接觸病人，故無病人受影響，惟昨日曾短暫返醫院但無入病房，當時有一名接洽過的女文員列為其他接觸者，要28日醫學監測。

何婉霞又指，瑪麗醫院深胸外科病房出現天花有滲漏現象，由於上面係隔離病房，有數名確診患者，調查發現隔離病房的污水渠有滲漏，致下層深胸外科病房有水滴，其中一名病人小腿被水滴中，檢視後認為感染風險低，已安排入住獨立病房留醫，而深胸外科已完成緊急維修，安排13名病人轉到其他病房，而隔離病房服務無受影響。她又指，深胸外科病房要圍封及徹底消毒，星期一已案排的4個心胸外科非緊急手術會延期。院方就此致歉。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至凌晨零時，過去24小時新增95宗確診個案，輸入個案有3宗，即本地個案有92宗，至今累計7,542宗個案。

張竹君指，新增個案中，有7宗與跳舞群組有關，另葵盛西邨八座5樓再多一宗個案，即5樓已累計9個單位爆疫，合共15人受影響。另麗晶花園第6座D室單位，再多3宗確診個案，其中一人是密切接觸者，另一個單位則有2人染疫，該幢大廈累計亦有6個單位受影響。

她指出，由於葵盛西邨及麗晶花家園分別再有個案，故稍後兩座大廈都要接受第二次強制檢測。

新冠肺炎｜彩雲邨明麗樓爆疫 3單位4人確診 一人屬跳舞群組

此外，天晉匯一期翹子醫務中心工作的一名助理，12月5日最後上班，12月7日開始有咳，會跟進病人及診所。張竹君又特別提及，彩雲邨明麗樓有3個單位合共4人染疫，衞生防護中心會派樣本瓶畀居民。

新冠肺炎｜居宏景花園42歲女患者住院一周離世 第三名年輕死者

【14:25】伊利沙伯醫院今日公布，再多一名確診者離世。死者年僅42歲（個案編號：6971），生前居於鑽石山宏景花園2座。她於本月6日因發燒、咳嗽及氣促，入住伊利沙伯醫院深切治療部，其後確診2019冠狀病毒病。她一直需要呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至昨晚（12日）10時38分離世，留院僅7日。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

死者住在鑽石山宏景花園2座，屬源頭不明個案。（資料圖片／黃偉民攝）

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【13:00】本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨天（12日）新增69宗確診個案。黃大仙東頭邨貴東樓再多一宗確診個案，至今貴東樓共有7宗個案分布在4個單位。衞生防護中心今日安排為住戶派發樣本瓶。



有住戶指，認為大廈有不少隱性患者「好嚴重囉宜家」，又指現時全家都感到擔心，彷彿人人自危，「你又驚我，我又驚你咁」；但有亦住戶斥今日已是最近第3次做檢測，「不停咁驗，沒完沒了， 點解今日驗完出報告冇事，聽日又要驗？」

東頭邨貴東樓今派樽 住戶認為大廈有隱性患者：你驚我 我又驚你

【12:00】70後的媽媽陳太，去年帶著女兒在街上偶遇警員驅散人群，感到人生安全受威脅，加上疫情下香港小學停課多時，她於是安排10歲女兒在本學年往英國留學。為了維繫親子關係，陳太及丈夫3個月來已兩度赴英探望女兒。得悉女兒昐回港過聖誕，陳太特地調動工作，兩天來回香港與英國接女兒回港，一起在酒店檢疫14天。



兒童獨行機票難求，陳太預計下月初須親自送女兒返英國，之後自行回港，迎接半年內第4度檢疫，即合共56天將在酒店中隔離度過。她直言，多次檢疫令她情緒消沉，而政府推行指定檢疫名單後，同一酒店的檢疫住宿費大增逾三成，令她頗為無奈。

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【11:30】財政司司長陳茂波發表網誌稱，展望2021年將繼續充滿不確定性，環球疫情發展、中美關係發展、地緣政治等均存在變數。因此，政府在編制來年的財政預算案時更須釐訂先後緩急，留有彈性。



他又說，支援限制營業處所只是杯水車薪，且終非長久之計。政府在為防疫抗疫的工作配備充足資源的同時，亦必須保留財政實力，以應付已知和不時之需。

新冠肺炎│陳茂波：來年充滿不確定性 支援受限制處所非長久之計

▼36間指定檢疫酒店名單▼

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

【10:00】政府早前發出新的「強制檢測公告」，要求所有安老院、殘疾人士院舍及護養院員工進行第二輪強制檢測，他們要在12月15日至28日期間進行。截至12月11日，合共37,607名員工已接受強制檢測，在所有已經接受強制檢測的員工中，共有兩名員工初步確診。



勞工及福利局局長羅致光指，計劃在第三輪強制檢測時，規定所有院舍員工必須在每7天內進行一次強制檢測，而社署會透過院舍，為參與檢測員工提供每月200元的特惠津貼。

新冠肺炎｜院舍員工強制檢測 羅致光：擬規定每七天檢測一次【09:30】科技園公司行政總裁黃克強今早於商台節目表示，服務業佔全港GDP約九成，經濟欠多元化，尤其在疫情下，服務業大受影響，更見經濟失衡；相反，香港的實業生產只佔GDP約1%。他指，現時香港經濟過於強調服務業，經濟欠多元化，認為需再工業化。他表示，香港有不少科研人才，研發能力強，希望可將相關成果與工業結合，轉化為商品。他續指，科技園的先進製造業中心將約於2022年竣工，屆時供發展高科技產品的公司進駐。科技園行政總裁：香港經濟欠多元化 倡再工業化 將科研轉為商品

【09:00】司法機構表示，一名在區域法院負責後勤支援工作的員工確診2019冠狀病毒病。該員工的工作並不需要接觸法庭使用者。她因身體不適，於上星期三（12月9日）求診，並於昨晚（12月12日）確診。她最近一次返回法院上班的日期為12月7日。

新冠肺炎｜竹篙灣檢疫中心民安隊隊員初步確診 區院後勤員工染疫

張建宗：首批疫苗先為醫護、長者等接種 冀明年內供應大部分市民

【08:30】政務司司長張建宗指，疫情嚴峻，全港市民盡快接種疫苗對本港回復正常生活至為重要，政府的目標是在2021年內為大部分香港市民提供疫苗，透過由政府主導的疫苗注射計劃讓市民以自願形式免費接種；首批疫苗會優先為醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等高風險群組接種。張建宗：社交距離措施需持續一段時間 會研究如何支援重創行業【08:15】新冠肺炎疫情至今仍未息止，政府早前宣布縮短食肆堂食時間、規定食肆一桌二人和顧客人數上限為一般座位數目的一半、關閉13類處所等；政務司司長張建宗指收緊社交距離措施有可能需要持續一段時間，政府會研究如何向受措施重創的行業提供支援，尤其是被勒令停業的處所。政府會盡快公布有關詳情。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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確診食肆｜增30餐廳 上月開張中環譚仔、深水埗維記咖啡粉麵上榜

【01:45】本港新型肺炎疫情持續，周六（12日）新增69宗確診個案。衞生署衞生防護中心周六晚亦更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，資料顯示新增30間餐廳曾有確診者到訪。當中上月開張、位於中環華商會所大廈的譚仔雲南米線、新蒲崗Mikiki的薩莉亞意式餐廳等亦「上榜」。

另外，上周有消息指香港科技園公司董事局主席查毅超確診，而其個案編號為#6782。根據當局周六更新的資料，他曾於本月2日或之前到訪過位於深水埗的維記咖啡粉麵。除食肆外，亦有酒店「上榜」，包括金鐘的「奕居」（The Upper House）及荃灣悅來酒店。

昨日總覽：新冠肺炎・12.12｜增69確診19宗無源頭 增一機場警區領犬員中招

新冠肺炎｜今增69宗確診 張竹君：初確逾80宗 明確診數不一定低

新冠肺炎｜87歲男死後於殮房確診 生前曾到新光宴會廳飲茶

廣華醫院隔離病房女護士初步陽性 中建大廈李建弘醫生確診

復星醫藥：供港新冠疫苗產自歐洲藥劑師：乾冰保存可放飛機15天

安心出行｜商場、食肆無人掃描 茶餐廳：提醒後食客耍手擰頭

【01:07】 民安處表示，得悉一位隊員於昨日（12日）初步確診，該隊員曾於竹篙灣檢疫中心工作，最近的當值日期為12月9日及10日，最近到訓練學校參與訓練的日期為11月28日。據了解該名初步確診隊員負責檢疫人士支援熱線，估計約有7名人員被列為緊密接觸者，需要入檢疫中心。

該隊員工作期間一直有佩戴口罩，亦獨自用膳。衞生署現正進行風險評估中，民安處指會安排與該隊員可能有接觸的人士接受病毒檢測。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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確診大廈｜觀塘翠屏北邨翠梅樓共增4宗個案 寶達邨再有2人染疫

【00:18】本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨天（12日）新增69宗確診個案。黃大仙東頭邨貴東樓再多一宗確診個案，貴東樓共有7宗個案分布在4個單位。同邨的興東樓一名87歲男子送往殮房後證實對新冠病毒呈陽性反應。



衞生防護中心更新確診者住宅名單，新增患者住址涉及觀塘多個屋邨和屋苑，其中在翠屏（北）邨翠梅樓增4宗個案。繼觀塘區，黃大仙區亦有多名患者居住。

公務員WFH．持續更新｜當局宣布延長特別上班安排至本月23日

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