香港郵政外判郵務　工會斥部門諗縮數　促分ABteam工作減傳播風險

香港郵政局員工會批評，香港郵政近日以虧蝕為由，未經諮詢便強行外判郵務工作，包括以合約工人取代公務員收取街箱信件，並以時薪聘用退休郵差負責派遞郵件。工會批評部門「諗縮數」，妄顧外洩市民私隱風險，亦憂慮先例一開，日後以外判或合約制取代正職郵差工作陸續有來，長遠會影響郵務派遞質素。 工會又批評，北區派遞局一名高級郵差的家人於上周五（11日）確診，惟部門未有安排其他同事接受檢測，大清洗翌日已須返工，另各區郵局在疫情嚴峻下仍如常運作，工會促請部門實行AB team分流工作，減傳播風險。 香港郵政發言人回覆稱，審計署曾批評部門慣常逾時工作，相關人力資源調配措施，旨在「符規」，以合符《公務員事務規例》，強調沒有改變郵差的薪酬福利合約條款、編制和職務。

工會主席卓信表示，部門以上年度虧蝕3.5億元為由，未經諮詢下，於11月起以原本只擔任內務或文書工作的合約工人，替代公務員編制獨立進行街箱收信工作，全港20條「街箱線」中，已有17條路線轉由合約工人負責，他擔心先例一開，部門日後亦可以「蝕錢」為由，以合約制取代正職公務員擔任重要職務，甚或凍結聘用公務員人手。

他續指，合約工人以往亦會於街箱收信，但由於信件涉市民私穩，相關工作會於公務員郵差監督下進行，惟現時則獨立包辦。他又指，合約制不具連續性，擔心影響郵務質素及的穩定性，且不受公務員條件約制的合約工人，「依家可以拎住抽鎖匙開箱，可以直接接觸到市民地址。」

香港郵政局員工會批評，香港郵政近日以虧蝕為由，未經諮詢便強行外判郵務工作，憂慮先例一開，長遠會影響郵務派遞質素。(黃舒慧攝)

工會又指，部門以時薪制聘用約30名退休郵差執行派遞郵件工作，卓信質疑，合約工人在不熟悉派遞範圍下，很大機會出現派遞失誤。

卓信表示，疫情下部門未有做好疫情防控措施，一名北區派遞局高級郵差的家人於上周五（11日）確診，部門同日已安排大清洗，惟未有安排其他同事接受檢測。(黃舒慧攝)

工會又指，香港郵政將空郵中心部分服務外判，由於當中的郵件涉及「特快專遞」（EMS)，不乏貴重物品及國際商務往來郵件，擔心外判後郵務質素參質，批評部門漠視郵件安全。卓信表示，部門未有妥善諮詢員工，單方面推行有關措施，呼籲會員按章工作，以示不滿。

冀安排部份郵局局部開放以減傳染風險

另外，工會質疑疫情下部門未有做好疫情防控措施，一名北區派遞局高級郵差的家人於上周五（11日）確診，部門同日已安排大清洗，惟未有安排其他同事接受檢測。該名高級郵差正等待檢測報告。工會續指，該名高級郵差負責派送郵件，亦會接觸郵局內多名同事，惟同事們翌日已須如常工作。工會擔心會有傳播風險，亦期望部門可實行AB team分批上班，減少人流聚集，「郵差又會出去派信，又會返嚟喺休息室食飯」，另亦要求局部開放郵局，以減病毒感染風險，「之前都行之有效，點解今次第4波疫情唔做呢？」

香港郵政指，有關措施可妥善「符規」，實行以來亦運作順暢，並能有效地維持公眾服務。（資料圖片）

曾被審計署批慣常逾時工作 香港郵政：會按運作需要制定人力資源



香港郵政回應事件稱，審計署曾批評香港郵政人員有慣常逾時工作的問題，以及逾時工作時數向來主要以逾時工作津貼而非補假作償，做法有違《公務員事務規例》及相關指引，署方接受審計署的批評。



香港郵政作為一個營運基金部門，同樣受《公務員事務規例》及審計署的監察。署方過去三年也有與員工及各工會就「符規」安排進行溝通，直至最近進入實行這「符規」階段，而是次推行的人力資源調配措施，亦在沒有改變郵差的薪酬福利合約條款及編制和職務的大前提下進行，與郵政署營運基金虧損與否是絕對沒有關係。香港郵政指，有關措施可妥善「符規」，實行以來亦運作順暢，並能有效地維持公眾服務。

香港郵政又稱，每年會按運作需要，以及業務發展和預測郵件量，制定人力資源計劃，並已根據公務員事務局的機制，安排足夠比例的後備人員以作替假之用。過往幾年亦有招聘前線人員以填補人手流失，因此並沒有出現人手嚴重不足的情況。