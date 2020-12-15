新冠肺炎｜社區檢測中心收費$240　私營檢測機構兩大優勢可競爭

為應對新冠肺炎疫情，政府相繼推出19間社區檢測中心，自費檢測僅240元，引起檢測業界極大迴響。面對突如其來的強勢競爭，現代基因技術有限公司董事總經理朴浩仙對客源保持樂觀，認為總有方法開拓其他客源，如即日提供檢測結果、讓客人足不出戶完成檢測等，滿足不同需求。她不諱言社區檢測是利民措施，更建議政府邀請更多檢測機構加入計劃。 疫情波瀾起伏，朴浩仙形容抗疫歷程很多「last minute change （最後一刻才變動）」，計劃趕不上變化。其中最大挑戰是人才競爭激烈，醫務化驗師的薪金增幅高達五成，唯有盡力提供愉快的工作環境。

社區檢測中心由政府提供場地

原為便利市民參與旅遊氣泡，並替特定群組或爆發感染的群組檢測，政府由11月起陸續開設19間社區檢測中心。有關中心由政府提供場地，檢測費僅為240元，令原本收費近千元的檢測業界嘖嘖稱奇，更憂慮無法與他們競爭。

現代基因技術有限公司：8小時內可得結果 可上門檢測

其中一間獲衞生署認可的私人檢測機構——現代基因技術有限公司為參與抗疫工作，斥資逾百萬元，添置硬件和增聘20名化驗人員，由7月起提供新冠肺炎檢測，每天可進行1,500個檢測。

董事總經理朴浩仙接受專訪時表示，公司起初定立的基本檢測費為950元，後來因應市場情況下調至780元，6至8小時內可取得結果。客人可按需要自費加配醫生諮詢、上門檢測、快遞服務和陰性檢測證明等服務。她稱，檢測最大的成本為人手和試劑，即使不計利潤，也實在難以將價格調低至500元或以下。

董事總經理朴浩仙表示，公司起初定立的基本檢測費為950元，後來因應市場情況下調至780元。（梁鵬威攝）

針對服務商務旅客及承包私人機構員工檢測

收費差距高達兩倍，朴浩仙透露，自社區檢測中心在11月初投入服務，現代基因技術有限公司的新冠肺炎檢測生意下跌一至兩成。縱然她的角色為競爭者，卻不諱言這絕對是利民措施，更建議政府繼續邀請更多檢測機構合作和加入計劃。

朴浩仙指，她的客源有小部份與社區檢測中心重疊，而她的公司主要服務商務旅客，以及承包私人機構的員工檢測。她認為百貨應百客，檢測公司就算無法與社區檢測中心鬥便宜，也總有其他方法開拓客源，譬如即日提供檢測結果、讓客人足不出戶完成醫生諮詢和檢測等，滿足不同需求。

朴浩仙認為百貨應百客，檢測公司就算無法與社區檢測中心鬥便宜，也總有其他方法開拓客源。（梁鵬威攝）

挖角潮激烈 醫務化驗師數月間薪金增五成

疫情波瀾起伏，如箭在弦的旅遊氣泡重啟無期，朴浩仙形容抗疫歷程很多「last minute change （最後一刻才變動）」，檢測需求時常浮動，使計劃總趕不上變化。被問到在滿街疫廈，抑或疫情回穩、大家準備出遊之時生意較佳，朴浩仙指難以比較，但強調「作為一個人，絕不希望疫情持續」。她預料不久將來疫苗面世必定影響檢測量，故一直未有大規模擴展新冠肺炎檢測部門。

談到參與檢測的最大挑戰，朴浩仙直言是業界人才競爭激烈。短短數個月間，實驗室助理的薪金上調兩成，而醫務化驗師的薪金增幅高達五成。這年來高薪挖角情況變得常見，她坦言不容易留住員工，唯有盡力提供愉快的工作環境，不給予太大壓力，冀能讓他們樂意留下。

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