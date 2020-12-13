新冠肺炎｜46人危殆　2人50歲以下　43歲男病人發病兩日即變危殆

本港新冠肺炎疫情持續，危殆患者有年輕化趨勢。根據醫管局今日（13日）最新數字，目前仍有1,097名確診病人留醫；當中有46人危殆，7人為59歲以下非長者患者，佔約15%。

50歲以下危殆病人有兩名，一人為47歲男患者，家住尖沙咀天文台閣，屬跳舞群組，本月4日確診至今仍然留醫；另一人更只有43歲，居於北區坑頭村，上周一發病，兩日後確並入院，即列作危殆個案至今。

根據醫管局今日（13日）最新數字，目前仍有1,097名確診病人留醫，當中有46人危殆。（資料圖片/余俊亮攝）

危殆患者四分三屬男病人 4人入院時無病徵

根據醫管局公布最新資料，截至今早9時，本港有46名危殆患者，34人為男性，12人為女性，當中4名患者入院時並無病徵，即病情在住院期間才惡化。

年齡分佈方面，8名患者為80歲或以上；15名患者為70至79歲長者；16名患者為60至69歲患者。59歲或以下的非長者的危殆患者中，5名患者為50至59歲人士；有2名患者介乎40至49歲，佔全部危殆患者約15%。

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該兩名50歲以下患者中，其中一名屬跳舞群組，為第6647宗個案的47歲男患者，報住尖沙咀天文台閣，在11月29日發病，12月4日確診；另一名患者是第7172宗個案的43歲男患者，居於北區坑頭村麗晶花園3至4 座地下及5至6座，在12月7日發病，上周三（9日）確診，當日入院時已屬危殆，即發病僅兩日就惡化至危殆。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日亦表示，「唔係年輕就病徵輕徵」，部分病人有嚴重併發症，海外有類似情況個案，即使年輕、無長期病患，但在英國、意大利等都有年輕人死亡個案，「唔常見、亦唔罕見。」醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松醫生早前亦指出，第四波病毒株非常危險，不少患者送院時情況已非常嚴重，亦有年輕化趨勢。

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