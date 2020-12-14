新冠肺炎．最新｜貴東樓爆疫　袁國勇：2315對上單位要撤離

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增82宗確診個案，累計7,624宗，另有60多宗初步確診。 其中東頭邨貴東樓累計6個單位共9人染疫，部份屬於同一座向單位，港大微生物學系講座教授袁國勇到現場調查。 今日再增一名死者，本港累計增至118人不治。

【18:30】衞生防護中心指有確診外傭會到大埔豐年樓一間外傭宿舍過夜，現場有街坊透露，今日曾有清潔工清洗，另有住戶表示，大廈經常有外傭出入，「唔止周末，閒日都有呀」，她得悉大廈有人確患後立即穿戴手套出入。

【18:10】袁國勇又說，冬天的疫情一定差過夏天，因為在該環境有利病毒生存，故在空氣較乾燥的情況下，微粒一旦散出來就會揮發，亦會留在空氣時間較長，故冬天亦特別多無源頭個案，呼籲市民注意手部衞生、戴口罩，只要做得好話，疫情有望於聖誕節回落番，「大家都開心返。」

袁國勇又指，「今次學到一課」，市民記得要煮食時先關窗，才再開抽油煙機。至於大廈哪個單位有事「唔緊要」，如大廈「有事」自己又住頂樓，「就真係要關窗喇」，因為擔心會受擾流效應影響。他理解市民緊張私隱，故亦認同不應該隨便公布單位，「除非有爆發，無辦法唔講。」

【17:54】衞生署衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，貴東樓已有6個單位有確診個案，最新兩個單位是06室及15室。而11月尾最先報告的個案，是涉及高層的16號單位，其後12月初涉及15號單位都是這層，與日出康城9期地盤有關，涉及4個案。而第一宗個案同層04室單位，與之前個案有關，近一兩日發現多3單位，包括15號同06號單位，15號單位有3樓層有個案。

袁國勇指，該大廈15室單位的座向出現爆發，2315室已有四名病人確診。而該單位有日出康城地盤患者並傳染家人，而7至8日後2415室單位亦有人確診。他指，已看過喉管並無破裂、U型隔氣無問題、亦無人改裝單位，但由於2315一個單位內有4個病人，病毒載量高，倘開抽氣扇空氣暖會向上升，而上一層的廚房，即2415室有住客煮食時會開窗及抽油煙機，出現有負壓環境，會將氣溶膠即病毒微粒抽入屋內，導致各個單位有傳染情況。

他又稱，本不應該有病毒由24傳染到29樓，但視察後發現糞便渠的氣喉上到屋頂後不太高，北風吹時會有「繞流效應」，令帶病毒的空氣飄落到2915室。故他建議2315室對上單位要撤離入住檢疫中心，直至環保署完成評估，而2315室以下則毋須撤離，但今晚要做抗原測試。

袁國勇又指，由於1906室亦有一名病人感染源頭不明，故今晚會要求檢測公司幫該單位上、下兩層的單位檢測，但不會要求檢疫。他呼籲市民如聞到廁所味／開抽氣時聞到異味，應找專業人士檢查喉管。每周倒半至一公升水到U型喉管，衞生防護中心會到受影響單位取樣，包括抽氣扇、窗、通氣喉等。他又指，今次情況與亨泰樓早前發生的傳播相似，但同麗晶花園不一樣，相信有病毒經空氣抽出來到其他單位的廚房，「是新發現，以前無見過。」他提醒，如市民的單位廚房窗，與下層廁所窗相近，故提醒要關窗才可開抽油煙機煮食。

至於2116室單位及2104室單位，則與其他群組有關，與建築物設計無關連。不過上、下兩層單位的住戶都要接受檢測。

【17:10】張竹君指，稍後會發出強制檢測令，要求貴東樓居民及去過現場的人都要接受檢測。她又透露，貴東樓有一個單位與日出康城9期地盤群組有關。

至於兩名或涉外傭宿舍個案的僱主，一人居於大埔、另一人居於紅磡。

新冠肺炎│大埔豐年樓外傭宿舍爆疫 至少2人確診、數人初步確診

【17:00】張竹君指，#6971的42歲女死者，暫只知在跑馬地地盤工作，地點是在宏德街，但翻查資料並無相類似地方，仍在追問管理人，手上的資料顯示她報稱於12月3日有流感徵狀不適，12月6日去急症室，暫無其他詳細資料。

而貴東樓則暫以高層單位較多個案。

張竹君又指，今日暫有迄逾60宗初步確診個案。

胡德超表示，曾在深切治療部見到有病人，一入急症室或病房已要插喉，部份人有病徵逾一周，病人可能覺得「好輕微、唔為意中招」，故建議不要掉以輕心，特別是行路氣喘，一定要盡快睇醫生，因為很多人沒有出街，少郁動未必發現自己氣喘，故大家應留意在家中行來行去是否容易氣喘，並盡快睇醫生，「唔好等多一、兩日，嗰一、兩日好影響之後治療效果。」

【16:50】張竹君又指，留意到有兩名確診外傭，於周末會去類似宿舍的地方度過周末，地址是大埔豐年樓，由於仍有初步陽性的個案亦有去過，現正跟進有幾多緊密接觸者。

【16:45】胡德超則指，翻查過去11個月的病人資料，可發現有約300名患者曾入深切治療部，有一半是70歲以下，故大眾不要以為年輕就一定病情輕微。

他又指，不少病情嚴重的病人，在確診首星期病徵輕微，只有少少喉嚨痛、發燒，對病情不以為意，但重申應盡快求醫，因為遲診斷情況會更差，其後出現細胞因子風暴會令病情更差，出現肺炎跡象及發燒，故建議市民有發燒、喉痛應盡快求醫，愈早治療診斷，效果會更好。

他又形容，部份病人會急轉差，「我哋叫插水式差落去。」

張竹君表示，12月14日新增82宗確診個案。(孔繁栩攝)

【16:40】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報116宗個案，而聯合醫院一名個案編號#7134的患者，今日離世，本身有長期病患，12月9日由亞博社區治療設施送去聯合醫院治療，今早10時49分離世。

新冠肺炎｜49歲漢確診一周病逝 昨未列作危殆 3日2中年患者不治

而過去24小時，有64名病人康復出院，至今累計6265確診病人及一名疑似病人出院。

截至今早9時，至今有1126名確診病人分別在醫管局13間醫院及亞博館留醫，當中46人危殆，71人情況嚴重。

她又指，一名65歲男病人因為昏眩去聯合醫院急症室，檢測後發現呈初步陽性，經醫院感染控制組追蹤，曾在同一病格的6名病人列為緊密接觸者要檢疫，並會安排檢測，其中5名病人呈陰性，其他檢測仍進行中，暫無醫護人員列為緊密接觸者。

此外，61歲女病人因為咳、發燒去仁濟醫院急症室求醫，入住普通科，傍晚再轉至負壓病房留醫，檢測結果其後呈陽性，已立即轉去隔離病房，目前情況現時穩定。經調查後，發現2名住院病人同住一間內科病房，會列密切接觸者已安排隔離，另外一名護士協助留樣本無戴合適裝備，亦要列密切接觸者，隔離14日。

此外，北大嶼山社區健康中心早前收集深喉樣本因為無按程序放入化驗室，有11名病人受影響，其中有10位於星期5(12月11號)去北大嶼山醫院求診，其中一位屬於強制檢測群組人士。

新冠肺炎｜無源頭個案增37宗 東頭邨貴東樓增2宗 15號單位爆疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲、醫院管理局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，至凌晨零時，本港在過去24小時新增82宗確診個案。其中，輸入個案有5宗，本地個案則有77宗，而未知感染源頭的個案，有37宗。而跳舞群組再多2宗，累計已達720多宗。而亞博館群組則累計23宗，日出康城9期地盤再多一宗，即累計62宗，而沙田一田百貨群組再多一宗，累計15人染疫。至於將軍澳藍田隧道工程群組亦已累計12宗。

張竹君指，一位新蒲崗康璟護老院清潔工，有時候會做陪診，12月11號開始不適，翌日是最後一日上班，衞生防護中心已派樽，會留意院友、員工有無傳播情況。

而太子道西一家老人院，亦有一名院友染疫，患者住單人房，離開房間會戴口罩，暫無明顯的緊密接觸者，但仍會派樽比院舍，該院舍約有3、40名院友。

而東頭邨貴東樓再多左兩宗確診個案，即已累計合共6個單位9人中招，其中15號單位有3個，涉及不同層數，會待專家檢視後再作決定。

【16:20】在東頭邨貴東樓，現場警員指，初步消息是要向貴東樓住戶發出檢疫令，有待袁國勇視察情況後公布。

【16:15】康文署表示一名技工確診。該名技工於新界西樹木組古樹名木（新界）辦事處上班，負責新界區的古樹管理工作。他最近一次上班日期為12月10日。該名員工早前因身體不適求醫，昨日（12月13日）獲通知確診。

新冠肺炎│康文署技工確診 負責新界古樹管理 12月10日最後上班

康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關工作地點及所有公共設施。基於公共衞生考慮，有關辦事處已關閉，直至另行通知，以便進行徹底清潔消毒。

袁國勇到東頭邨視察。(羅君豪攝)

【16:00】衞生署及港大微生物學系講座教授袁國勇，到東頭邨視察。現場有大批穿保護衣物的人清潔及派樣本瓶。多名衞生防護中心職員亦剛抵達屋邨辦事處。

【15:45】本港天氣轉冷，明早（15日）氣溫將跌至攝氏13度，新界多區僅有11度。寒冷天氣面對新冠肺炎病毒及流感，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，病毒在低溫環境的生存時間較長，或能在物件上生存逾一周；而當天氣乾燥，病人釋出飛沬核時，病毒在空氣停留的時間較長，並能飄得較遠。



而呼吸系統專科醫生梁子超稱，乾燥環境能影響人體呼吸道黏膜細胞，削弱保護功能，便容易染病。他建議市民注意保暖、多喝水，避免染上新冠肺炎或流感等病毒。

天氣轉冷明跌至13度 專家指病毒低溫生存時間較長 提醒保暖保濕

【15:35】食環署表示，與警方於星期六（12月12日）及星期日（12月13日）在全港多區採取聯合行動，加強巡查餐飲處所及私營燒烤場，對違例者採取嚴厲執法行動。

聯合行動中合共巡查了452間餐飲處所，另外食環署過去兩日亦巡查了1,701間餐飲處所。食環署向13名涉嫌違反《規例》中有關桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩、展示「安心出行」場所二維碼的海報等規定的餐飲業務負責人，展開檢控程序。

另外，聯合行動中食環署在日間向2名私營燒烤場負責人發出口頭警告。

新冠肺炎│食環署、警方聯合巡查食肆行動 控13家處所違禁令

【15:20】運輸及房屋局表示，一名人員昨晚（12月13日）初步確診。局方指，該名人員在添馬政府總部東翼20樓上班，負責後勤工作，毋須接觸公眾。他最近一次當值日期為12月9日，最近沒有外遊紀錄。他於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫檢測，體溫正常。

運房局會安排與該人員共同當值的職員進行病毒測試，並安排在相關工作地方進行徹底清潔消毒。

【13:30】房屋署一名外判大堂接待員確診。該名確診人士為，樂富香港房屋委員會客務中心的外判大堂接待員，一般負責該中心第一層平台的人流管制工作，他最近一次上班日期為12月12日，現正在亞洲國際博覽館的社區治療設施接受治療。他並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。



房屋署表示，客務中心的辦公室及公用地方已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒，房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

新冠肺炎｜房署樂富接待員確診 上周六仍有上班

【12:30】電視廣播有限公司有員工確診；公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，而與確診者同組的4人已經檢測為陰性；通告又指，已安排為他們曾前往的廣播大樓四樓及五樓進行大規模清潔消毒。至今，未有接到通知有任何同事因此被列為緊密接觸者。

電視廣播有限公司有員工確診，公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，公司已安排為確診者曾前往的地點進行消毒。(讀者提供)

電視廣播有限公司有員工確診，公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，公司已安排為確診者曾前往的地點進行消毒。(讀者提供)

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，新冠肺炎由始至終都是嚴重疾病，如翻看數據，40至59歲的重症患者比率，與年初時相若，只是過往社會可能忽略年輕的重症患者。他又舉例指，被視為吹哨者的內地醫生李文亮，因病逝世時亦只是30多歲。

新冠肺炎｜何栢良：新冠肺炎一直是嚴重疾病 未見重症有年輕化

【10:15】彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共4人染疫。衞生防護中心昨日表明，今日會向居民派樣本瓶檢測，早上一度未見有相關人員出現，至約10時，才有職員在樓下張貼公告，列明派樽及收樽時間，並即場派發樣本瓶。

有管理公司員工身穿防裝備及面罩到場準備，並即時貼出告示，列明今天的派瓶時間為早上10時至晚上6時；收樽時間則是明天早上6時至上午11時。之後陸續有居民排隊取樣本瓶。

新冠肺炎│明麗樓今日派樽 即時通知派發時間 居民批安排混亂

【10:00】香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受電台訪問時表示，因回港人士要先有機位再訂酒店回港，預計中價位酒店或於政策實行初期，預訂情況未如理想，估計到一月才會改善。



他亦指，本地客對入住本地酒店興趣下降，預計聖誕後至農曆新年前，裁員情況會較嚴重。

新冠肺炎｜李漢城：中價位指定檢疫酒店料初期入住未如理想

【09:45】曾祈殷表示，昨日再增41宗源頭不明個案，令人憂慮，顯示社區仍有不少隱形傳播。惟他說，暫未聽到病毒變種，但因確診人士涉及不同階層，情況比第3波嚴峻，即使所有防疫措施落實，相信疫情維持時間比第3波長。

新冠肺炎｜曾祈殷：預計今波疫情較第3波長 暫未聽到病毒變種【09:30】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，政府收緊的防疫措施在上周四才生效，估計要一兩個禮拜後才有效果，認為現時本港疫情「在高峰個頂打橫行緊」，應會在一兩周後開始下跌。



對於政府早前宣布會為市民免費接種疫苗，但市民不能選擇注射哪種疫苗，許樹昌指，現時政府採購的兩款疫苗，已有醫學雜誌期刊報告證明其可能副作用及保護率，相信中國科興疫苗亦估計可在數星期內在醫學雜誌刊出報告。他預計，新冠病毒變種沒有流感快，每年都需要再打的機會「無咁高」。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受港台《千禧年代》訪問時亦表示，了解到私家診所都可獲新冠肺炎疫苗，認為如對疫苗有擔心的市民，可以先待有更多數據研究，視乎哪種疫苗抗體較持久再決定。

【09:15】新冠肺炎疫情持續，彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共4人染疫。當局昨日表示，今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測，惟早上9時現場未見有人向居民派發樣本瓶，有居民坦言覺得很混亂，至今未有收到指示，有人打算到門診或郵局自行領取樣本瓶，「係完全冇指示，覺得好混亂。」

新冠肺炎疫苗｜許樹昌：未必每年接種 現處疫情高峰料一兩周回落

36間指定檢疫酒店名單▼

【09:00】公務員事務局局長聶德權表示，除了現時的36間指定酒店，亦有其他酒店表示有意改為檢疫酒店，當局會留意房間需求，如整體入住率高，可增加檢疫酒店。他又稱，會要求該36間酒店，今日內回覆是否有條件於周五（18日）改為檢疫酒店。

另外，聶德權表示，雖然措施於22日才全面實施，不過預計在21日從海外抵港的人士，都必須預訂指定檢疫酒店，以免因延誤入住酒店而產生混亂。

指定檢疫酒店｜聶德權：有更多酒店有意加入 需要時可增加房量

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍員工確診 院友須撤離

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彩雲邨爆疫

不一樣的聖誕節 疫症與港人並存

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▼近14日確診者居所及行蹤▼

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【00:30】根據衞生防護中心公布最新患者住所，馬鞍山恆安邨恆山樓單日新增3宗確診，而葵青長宏邨宏善樓、沙田廣源邨廣橡樓及荷李活道 77-81A號大廈亦單日新增2宗確診。至於紀律部隊宿舍亦有2宗確診，分別位於油塘油美苑潤美閣及荔景紀律部隊宿舍。

確診大廈｜恆安邨恆山樓單日增3確診 兩紀律部隊舍宿再現患者

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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【00:25】衞生署衞生防護中心更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，有32間食肆新上榜，遍布多區，包括觀塘開源道63號「光榮冰室」、觀塘大本營「客家好棧」、西環「可可店」、V Walk 「茶木‧台式休閒餐廳」及利園二期「十里洋場」等。

確診食肆｜增32間餐廳 光榮冰室、可可店、十里洋場「上榜」

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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昨日總覽：

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指定隔離酒店｜最早可於周五開始運作 12.21抵港人士須入住

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尖沙咀人潮打卡影燈飾 名店大排長龍 市民：已預訂酒店度聖誕

新冠肺炎｜46人危殆 2人50歲以下 43歲男病人發病翌日即變危殆

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靈實秀茂坪宿舍員工初步確診 港珠澳口岸清潔公司現小型爆發

新冠肺炎｜瑪麗醫院確診者隔離病房污水渠滲漏 滴中下層病人小腿

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