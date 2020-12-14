新冠肺炎．最新｜運房局職員初步確診　政總辦公室須大清潔

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（13日）新增95宗確診個案，累計7,542宗，另有70多宗初步確診，今日勢破7600宗關口。彩雲邨明麗樓累計3個單位4人確診，衞生防護中心今早到現場派樣瓶。 昨日再增一名死者，年僅42歲，本身無長期病患，但病情急速轉差，本港累計增至117人不治。

【15:20】運輸及房屋局表示，一名人員昨晚（12月13日）初步確診。局方指，該名人員在添馬政府總部東翼20樓上班，負責後勤工作，毋須接觸公眾。他最近一次當值日期為12月9日，最近沒有外遊紀錄。他於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫檢測，體溫正常。

運房局會安排與該人員共同當值的職員進行病毒測試，並安排在相關工作地方進行徹底清潔消毒。

【13:30】房屋署一名外判大堂接待員確診。該名確診人士為，樂富香港房屋委員會客務中心的外判大堂接待員，一般負責該中心第一層平台的人流管制工作，他最近一次上班日期為12月12日，現正在亞洲國際博覽館的社區治療設施接受治療。他並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。



房屋署表示，客務中心的辦公室及公用地方已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒，房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

新冠肺炎｜房署樂富接待員確診 上周六仍有上班

【12:30】電視廣播有限公司有員工確診；公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，而與確診者同組的4人已經檢測為陰性；通告又指，已安排為他們曾前往的廣播大樓四樓及五樓進行大規模清潔消毒。至今，未有接到通知有任何同事因此被列為緊密接觸者。

電視廣播有限公司有員工確診，公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，公司已安排為確診者曾前往的地點進行消毒。(讀者提供)

電視廣播有限公司有員工確診，公司發內部通告指，一組外判道具工作人員於上周曾於電視廣播城16廠幫手拆景，至星期六得悉其中一人被確診新冠狀病毒病，公司已安排為確診者曾前往的地點進行消毒。(讀者提供)

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目表示，新冠肺炎由始至終都是嚴重疾病，如翻看數據，40至59歲的重症患者比率，與年初時相若，只是過往社會可能忽略年輕的重症患者。他又舉例指，被視為吹哨者的內地醫生李文亮，因病逝世時亦只是30多歲。

新冠肺炎｜何栢良：新冠肺炎一直是嚴重疾病 未見重症有年輕化

【10:15】彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共4人染疫。衞生防護中心昨日表明，今日會向居民派樣本瓶檢測，早上一度未見有相關人員出現，至約10時，才有職員在樓下張貼公告，列明派樽及收樽時間，並即場派發樣本瓶。

有管理公司員工身穿防裝備及面罩到場準備，並即時貼出告示，列明今天的派瓶時間為早上10時至晚上6時；收樽時間則是明天早上6時至上午11時。之後陸續有居民排隊取樣本瓶。

新冠肺炎│明麗樓今日派樽 即時通知派發時間 居民批安排混亂

【10:00】香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受電台訪問時表示，因回港人士要先有機位再訂酒店回港，預計中價位酒店或於政策實行初期，預訂情況未如理想，估計到一月才會改善。



他亦指，本地客對入住本地酒店興趣下降，預計聖誕後至農曆新年前，裁員情況會較嚴重。

新冠肺炎｜李漢城：中價位指定檢疫酒店料初期入住未如理想

【09:45】曾祈殷表示，昨日再增41宗源頭不明個案，令人憂慮，顯示社區仍有不少隱形傳播。惟他說，暫未聽到病毒變種，但因確診人士涉及不同階層，情況比第3波嚴峻，即使所有防疫措施落實，相信疫情維持時間比第3波長。

新冠肺炎｜曾祈殷：預計今波疫情較第3波長 暫未聽到病毒變種【09:30】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，政府收緊的防疫措施在上周四才生效，估計要一兩個禮拜後才有效果，認為現時本港疫情「在高峰個頂打橫行緊」，應會在一兩周後開始下跌。



對於政府早前宣布會為市民免費接種疫苗，但市民不能選擇注射哪種疫苗，許樹昌指，現時政府採購的兩款疫苗，已有醫學雜誌期刊報告證明其可能副作用及保護率，相信中國科興疫苗亦估計可在數星期內在醫學雜誌刊出報告。他預計，新冠病毒變種沒有流感快，每年都需要再打的機會「無咁高」。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受港台《千禧年代》訪問時亦表示，了解到私家診所都可獲新冠肺炎疫苗，認為如對疫苗有擔心的市民，可以先待有更多數據研究，視乎哪種疫苗抗體較持久再決定。

【09:15】新冠肺炎疫情持續，彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共4人染疫。當局昨日表示，今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測，惟早上9時現場未見有人向居民派發樣本瓶，有居民坦言覺得很混亂，至今未有收到指示，有人打算到門診或郵局自行領取樣本瓶，「係完全冇指示，覺得好混亂。」

新冠肺炎疫苗｜許樹昌：未必每年接種 現處疫情高峰料一兩周回落

36間指定檢疫酒店名單▼

【09:00】公務員事務局局長聶德權表示，除了現時的36間指定酒店，亦有其他酒店表示有意改為檢疫酒店，當局會留意房間需求，如整體入住率高，可增加檢疫酒店。他又稱，會要求該36間酒店，今日內回覆是否有條件於周五（18日）改為檢疫酒店。

另外，聶德權表示，雖然措施於22日才全面實施，不過預計在21日從海外抵港的人士，都必須預訂指定檢疫酒店，以免因延誤入住酒店而產生混亂。

指定檢疫酒店｜聶德權：有更多酒店有意加入 需要時可增加房量

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍員工確診 院友須撤離

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彩雲邨爆疫

不一樣的聖誕節 疫症與港人並存

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▼近14日確診者居所及行蹤▼

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【00:30】根據衞生防護中心公布最新患者住所，馬鞍山恆安邨恆山樓單日新增3宗確診，而葵青長宏邨宏善樓、沙田廣源邨廣橡樓及荷李活道 77-81A號大廈亦單日新增2宗確診。至於紀律部隊宿舍亦有2宗確診，分別位於油塘油美苑潤美閣及荔景紀律部隊宿舍。

確診大廈｜恆安邨恆山樓單日增3確診 兩紀律部隊舍宿再現患者

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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【00:25】衞生署衞生防護中心更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，有32間食肆新上榜，遍布多區，包括觀塘開源道63號「光榮冰室」、觀塘大本營「客家好棧」、西環「可可店」、V Walk 「茶木‧台式休閒餐廳」及利園二期「十里洋場」等。

確診食肆｜增32間餐廳 光榮冰室、可可店、十里洋場「上榜」

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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昨日總覽：

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