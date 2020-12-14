新冠肺炎．最新｜邁7600宗確診　累計117人死亡　危殆患者年輕化

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本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（13日）新增95宗確診個案，累計7,542宗，另有70多宗初步確診，今日勢破7600宗關口。彩雲邨明麗樓累計3個單位4人確診，衞生防護中心今早到現場派樣瓶。
昨日再增一名死者，年僅42歲，本身無長期病患，但病情急速轉差，本港累計增至117人不治。
36間指定檢疫酒店名單▼
▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼
靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍員工確診 院友須撤離
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彩雲邨爆疫
不一樣的聖誕節 疫症與港人並存
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▼近14日確診者居所及行蹤▼
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【00:30】根據衞生防護中心公布最新患者住所，馬鞍山恆安邨恆山樓單日新增3宗確診，而葵青長宏邨宏善樓、沙田廣源邨廣橡樓及荷李活道 77-81A號大廈亦單日新增2宗確診。至於紀律部隊宿舍亦有2宗確診，分別位於油塘油美苑潤美閣及荔景紀律部隊宿舍。
▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼
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【00:25】衞生署衞生防護中心更新確診個案在潛伏期內到訪過的大廈名單，有32間食肆新上榜，遍布多區，包括觀塘開源道63號「光榮冰室」、觀塘大本營「客家好棧」、西環「可可店」、V Walk 「茶木‧台式休閒餐廳」及利園二期「十里洋場」等。
▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼
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昨日總覽：
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