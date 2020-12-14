新冠肺炎│彩雲邨明麗樓早上未有人派樣本瓶　居民批安排混亂

新冠肺炎疫情持續，彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共四人染疫。當局昨日曾表示，稍後會向居民派樣本瓶檢測。 不過，在早上9時，現場未見有人向居民派發樣本瓶，有居民坦言覺得很混亂，至今未有收到指示，有人打算到門診或郵局自行領取樣本瓶，「係完全冇指示，覺得好混亂。」

彩雲邨明麗樓共四人染疫，衞生防護中心昨日指，今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測。（王潔恩攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指，三個單位中有兩個在同一層，另一個單位是同一號碼，當中一人是跳舞群組，將於稍後向居民派發樣本樽。

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有明麗樓居民表示，昨日從新聞報道知悉當局會派發樣本瓶，但至今未有收到相關正式指示，亦不知那個時段會派樽，「係完全冇指示，覺得好混亂。」她又指，居民就連那個單位確診也無法得悉，坦言很擔心。

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應公司要求有住戶打算自行前往郵局領取樣本瓶

居民許先生又指，擔心使用公共設施有感染風險，故最近都多行樓梯出入，而不乘搭升降機。他又指，不清楚當局何時會到大廈派發樣本瓶，故打算到郵局自行領取樣本收集包，「公司要話（檢驗），所以想盡快。」

另一居民黃先生亦表示，昨日才知道大廈有四人確診，而大廈尚未有人派發樣本瓶，故打算自行到東九龍普通科門診診所取瓶。