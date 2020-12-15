新冠肺炎．最新｜昨初確診60多宗　東頭邨貴東樓居民今起強制檢測

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增82宗確診個案，累計7,624宗，另有60多宗初步確診，料今日（15日）累計逼近7,700宗。

東頭邨貴東樓累計6個單位共9人染疫，衞生署除了將23樓至30樓15室單位的住戶送往檢疫中心外，也要求在11月22日至昨日期間曾到訪或身處該大廈超過兩小時的人士，接受強制檢測，最遲須於本周六（19日）完成，署方今起在貴東樓旁設置流動採樣站。

指定檢疫酒店｜3間爆滿酒店最平350元晚 紅茶館最快明年1月有房

【07:30】本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府立法規定由本月22日凌晨0時起，從海外抵港人士需入住36間指定檢疫酒店14日。政府當局要求12月21日抵港人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機。

指定酒店共提供1.2萬客房，每房由每日約400元，至最貴5萬多元。記者致電至36間酒店或於官網查詢訂房情況，發現最少有3間酒店的客房已爆滿，其中兩間最快僅可預訂明年1月底的房間。該3間爆滿酒店房價格便宜，平均每晚350至450元，並提供三餐膳食服務。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．12.14｜増82宗確診個案 東頭邨貴東樓高層居民需檢疫

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確診食肆｜鯉魚門明星海鮮酒家上榜 61歲婦曾訪IFC等中上環商廈

【00:55】本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（14日）新增82宗確診個案，77宗本地個案當中有37宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者到訪過的大廈名單，新增食肆有鯉魚門明星海鮮酒家。



另外，一名居於上環福陞閣的61歲婦人在發病後，曾到過中上環IFC國際金融中心1期等多幢商業大廈，以及上環街市及熟食中心。

▼12月14日新增確診者住所▼

確診大廈｜西半山賓士花園上榜 海逸豪園現不明個案 住址全覽

【00:40】衞生署昨日（14日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中本地個案佔77宗，源頭不明個案有37宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，其中位於西半山的賓士花園首次列入名單，另外據統計，最新名單共有29宗個案的報稱住址涉及公共屋邨。



大型屋苑黃埔花園再次出現兩宗確診個案，兩宗皆與本地個案有流行病學關連；黃埔花園毗鄰的另一大型屋苑海逸豪園則出現源頭不明個案，涉及一名79歲男患者。

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▼12月22日起 從外國家返港流程▼

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