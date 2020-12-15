兩未成年少年拋欄桿落輕鐵路軌　官稱案件嚴重須阻嚇　判勞教中心

兩名未成年男學生把3個膠欄桿拋至天水圍的輕鐵路軌上，早前經審訊後被裁定罪成，案件今(15日)在屯門法院判刑，裁判官認為案情嚴重，幸而車長留意到路軌上有物品才避過意外發生，否後後果不堪設想，故須判阻嚇刑罰，兩男生被判勞教中心。

兩名被告：16歲姓謝男生，及17歲姓黎男生。他們被控一項意圖危及鐵路乘客的安全罪，指他們於今年2月21日，將3個膠欄桿拋落天水圍濕地公園天恒輕鐵站路軌。

車長發現欄桿才未釀成意外

裁判官指案件未釀成意外，全因車長及時發現路軌上的欄桿，與被告無關。兩人的相關報告亦指，16歲的謝因守法意識薄弱才犯案，現已感到愧疚；17歲的黎則鹵莽及沒有想到法律後果，現亦感到後悔，報告亦指二人已明白不應用非法方式表達意見。

律師強調被告只想阻礙交通

辯方求情透露，謝有特殊學習需要，成績不算特出，但本性不壞，立志從事汽車維修行業；黎亦已感後悔。辯方又指，事件只令交通延誤約5分鐘，加上當時列車時速僅每小時25公里，對乘客構成的危險不算嚴重，又強調黎只想阻礙列車行走，無意令人受傷。

案情指，港鐵職員發現有穿黑衣人士於濕地公園輕鐵站路軌擲下膠欄，於是報警，警員接報後在附近截查兩名被告，並搜出黑帽、手套及黑外套等物品。兩人認穿黑衣將三個膠欄掟落路軌，其後於附近脫掉黑衣服裝。

案件編號：TMCC 196/2020