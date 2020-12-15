口罩｜消委會測試四地產品　港產平均得分高於台灣　但不及內地

本港新冠肺炎疫情持續近一年，口罩成為港人日常的必需品。消費者委員會今（15日）公布市面上30款口罩的測試結果，當中29款樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，應可為消費者提供基本的保護效能。 該30款口罩中，有18款來自香港、8款來自內地，其餘來源地包括台灣（3款）及越南（1款）。《香港01》以口罩來源地作分類並計算平均分，發現來自內地的樣本平均評分最高，達4.6分，其次是香港，平均有4.4分。而10款獲得滿分的口罩，五款為本港製，另外五款則是在內地生產的本地品牌口罩。 內地口罩樣本的BFE及PFE均是多個四個來源地中最高，分別平均能達99.8%及99.1%。然而，來自內地的口罩含菌量最高，平均每克細菌菌落總數達到29.2，較本港製口罩高出一倍。

▼更多消委會口罩測試結果▼

香港及內地分別有五款口罩獲滿分

以來源地分類，來自本港口罩樣本的18款，總評分介乎3.5分至5分，當中有五款獲得最高的5分。而來自內地的八款，總評分介乎2.5分至5分，當中有五款獲得最高的5分，但有一款總較低，只有2.5分。來自台灣及越南的樣本較少，台灣三款口罩總評分介乎3.5分至4分；而來自越南的只得一款，由於該款Perfetta口罩樣本的PFE測試結果只得86.64%，導致總評分較低，只有2.5分。

▼10款滿分口罩▼

+ 4 + 4 + 4

10款獲得滿分的口罩型號分別有五款標注為來自本港、五款來自內地。五款本地滿分口罩品牌為AMAG、肯納絲、萬保德、理的、E+Plus。五款在內地生產的滿分口罩，亦均為本地品牌，包括盾牌、EG、Protector、詩樂氏及Topvalu（永旺百貨香港）。

▼本地及內地滿分口罩詳細型號及售價資料▼

內地口罩平均評分最高 港口罩平均分較台灣高

比較來自不同地方的口罩的平均分，內地製口罩平均總評分最高，達4.6分，其次是香港製，平均有4.4分，較台灣製口罩為高。來自台灣的口罩平均分為3.8分，越南只有一款口罩，得2.5分。然而，因為今次測試中來自台灣及越南的口罩較少，亦未包括更多熱門品牌，或未能呈現整體狀況，比較結果僅供參考。

▼消委會口罩評分：本地18款（由最低至最高分）▼

+ 12 + 12 + 12

▼消委會口罩評分：內地8款（由最低至最高分）▼

+ 2 + 2 + 2

▼消委會口罩評分：台灣3款（由最低至最高分）▼

▼消委會口罩評分：越南1款▼

Perfetta Disposable High Filtration Face Mask獲消委會評為2.5分，聲稱來源地為越南，一盒50片售價約為98元。其PFE只得86.64%，遠低於標示的99%，甚至未能符合被認為能提供基本保護效能的一級要求（消委會圖片）

內地口罩樣本BFE及PFE平均值最高 但含菌量超標

個別測試項目方面，內地製的口罩樣本BFE及PFE平均值是四個來源地中最高，分別平均能達99.8%及99.1%。

然而，來自內地的口罩含菌量最高，平均每克細菌菌落總數達到29.2，較本港製口罩（平均每克細菌菌落總數12.7）高出超過一倍，亦遠較台灣（4.8）及越南（5.3）口罩高。

內地口罩中，保為康口罩每克細菌菌落總數高達159.4，不但超出歐盟標準（平均每克細菌菌落數少於30），亦超出其標示採用的「細菌檢測執行標準」中國《醫用外科口罩》標準YY0469-201中的「非無菌口罩」類別以100為限量的標準。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

+ 8 + 8 + 8

至於售價方面，來自越南的平均售價最低，平均每個口罩售價2元，最貴是來自自中國的口罩，平均每個口罩售價3.9元。