和你lunch衝突兩陣營男女被控　撐政府女支持者疑嘗試用國旗打人

反政府示威者在銅鑼灣舉辦「和你lunch」活動時，遇上包括「正義姐」藍雪寶在內的支持政府人士「踩場」，期間兩陣營人士發生爭執，一名反政府陣營的聽障男生被指曾用手機打藍的頭部，撐政府的中年女子亦被指在公眾地方打鬥，更疑嘗試用國旗打人，兩人均否認指控，案件原定於今(15日)在東區法院開審，惟法庭未能安排人員即時將聆訊內容轉為文字供聽障男被告參考，案件押後至明年3月11日開審。

男被告蔡俊軒（23歲，學生）及女被告宋晞綸（45歲，商人）。男被告被控在本年2月21日，在銅鑼灣時代廣場非法及惡意傷害女子藍雪寶；女被告則被控於同日同地參與非法打鬥。

男被告在時代廣場作反政府示威

控方開案陳詞指，男被告與另外6名男女事發前，在時代廣場進行反政府示威，他們在地上放置卡紙牌，路經的途人會停下及拍照。

女被告高舉國旗與在場人士吵架

約半小時後，女被告與其他建制人士帶同揚聲器到達現場，當中包括事主藍雪寶，女被告舉起國旗及指著反政府示威者，並與他們開始吵架，藍則在旁舉機拍攝。女被告後來將國旗交予同伴，同伴又再與其他人吵架。

女被告嘗試用國旗打人

後來有白衣及黑衣女子阻止藍拍攝，黑衣女子更跌倒地上，但仍繼續跟著藍。女被告之後拿出小國旗揮動，並與同伴一同跳舞，她其後突然推一名男子，另一反政府的男示威者於是與她對質，女被告再用國旗指著反政府示威者，並嘗試用國旗打其他人，又揮動國旗跳舞。此時，藍在女被告附近。

男被告涉奪手機打藍的頭

女被告後來再與被她推了一下的男子吵架，並用國旗指著他，藍在旁拍攝，兩方人馬及後開始打架。男被告此時走近人群，並奪去藍的手機，藍嘗試阻止，男被告便用藍的手機多次打她的頭，期間男被告的口罩被拉下，警方事後到場拘捕女被告，在大半個月後才拘捕男被告。

控方稱女被告透露一連串行為挑釁了反政府示威者，而男被告則突然加入人群中，並用藍的手機毆打她的頭部。

男被告有聽力問題需作特別安排

由於蔡有聽力問題，法庭需要另安排人員即時將聆訊內容轉為文字，讓蔡及公眾人士閱讀，以確保蔡清楚了解審訊內容，案件原本安排下午再續，惟法庭下午開庭時稱未有足夠時間作出安排，案件押後至3月再訊。

案件編號：ESCC1685/2020