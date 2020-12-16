新冠肺炎．最新｜近一個月2/3單日增逾80宗　累計今破7800宗

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（15日）公布新增98宗確診個案，累計增至7,722宗，昨半日有70多宗初步確診，今日勢破7,800宗防線。由上月17日以來，單日最多增115宗（29/11），三分二日子單日錄得逾80宗，有7日增加100宗或以上。 透過跳舞群組在上流社會爆發的第四波疫情，近一周在基層大幅擴散，再出現外傭宿舍群組，大埔豐年樓群組累計12人確診（8名外傭及僱主一家4口），當局要求曾到訪過該單位的人士接受強制檢測。而寶達邨達怡樓、彩雲邨明麗樓累計個案涉及4個單位，住戶及曾到訪者亦今起須強制檢測。

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確診食肆｜新增22間食肆 荃灣亞玉豆腐花、 元朗華星冰室上榜

【01:00】本港新型肺炎疫情持續，昨日（15日）新增98宗確診個案，89宗為本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診個案在潛伏期內，到訪過的大廈名單，有22間食肆新上榜，遍布多區，包括荃灣「亞玉豆腐花」、元朗「華星冰室」、奧海城 2 期「蕃滿門」、沙田「米線陣」及「沙田友冰室」。另外，亦有患者曾到訪香港公開大學正校園。

有患者曾到訪荃灣的「亞玉豆腐花」。（資料圖片／徐嘉蒓攝）

確診大廈｜豐年樓外傭群組涉3僱主住所 都會軒一家四口確診

【00:43】衞生署昨日（15日）公布新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，將軍澳私人屋苑清水灣半島及鑽石山星河明居出現確診個案。



大埔豐年樓外傭宿舍至昨累計有8名外傭確診，另外有4宗確診個案涉及一名外傭的僱主家庭，包括一名6個月大女嬰在內，共4人染疫。根據最新住宅大廈名單，該4名家庭成員居於紅磡都會軒1座，與一名前日確診的54歲外傭（編號7595）的住址吻合。該名外傭報稱發病日期為11月29日，4名家庭成員的報稱發病日期為12月6日至10日之間，6個月大女嬰則無病徵。

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新冠肺炎｜單日增98宗個案 大埔豐年樓外傭宿舍累計12人確診

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