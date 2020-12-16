新冠肺炎．直播｜彩雲邨明麗樓增6人確診　袁國勇到場視察

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（16日）公布新增82宗確診個案，累計增至7,854宗，70多宗初步確診。 彩雲邨明麗樓增6個單位的居民確診，另外，龍蟠苑龍珊閣居民須強制檢測。

新冠肺炎｜外傭周四起可社區檢測中心免費採樣 無預約者須繳費

【20:35】大埔豐年樓外傭宿舍近日爆發新型冠狀病毒肺炎感染群組，食物及衞生局今日公布，由本周五（18日）至來年1月31日，政府會為全港所有外籍家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。有關服務由明日（17日）起接受預約，外傭必須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務，未有預約者將需自行繳付240元。

【20:30】食衞局公布，鑑於近日在沙田乙明邨明恩樓及黃大仙龍蟠苑龍珊閣出現多宗確診個案，由明日（17日）開始，政府將安排承辦商（安球醫學化驗所有限公司）於乙明邨籃球場設立流動採樣站，為乙明邨居民及工作人員提供檢測服務。明日服務時間為下午2時至晚上8時，其後每天上午10時至晚上8時，暫定開放至21日（星期一）。

【18:33】彩雲(二)邨明麗樓出現多名患者，涉6個單位，患者住33室有3位，住34室有2位，並有部份非住在明麗樓，但為相關個案。政府專家顧問袁國勇將與政府人員到明麗樓視察喉管，記者現場所見，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮已到場。

【17:06】張竹君承認部份人士進入檢疫中心有延遲，「係有慢咗情況，需要一系列措施先得 要安排車呀、人呀，有個別係耐啲，家人會盡快送，等檢疫的人士要留意身體情況 戴口罩，如有不適應致電999

【16:53】張竹君：今日有逾80宗初步確診個案。她說，見不到疫情數字有下跌，好難講是否過了高峰，要睇社區情況，可能一個活動都可能爆。

大埔豐年樓暫未有新增外傭個案。

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新冠肺炎｜增82人確診 龍蟠苑龍珊閣強檢 乙明邨部份住戶須檢疫

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生：今日增82宗確診個案，79宗是本地個案，35宗源頭不明，7宗涉將藍隧道。

乙明邨明恩樓有６名確診者涉4個單位，32樓1至12號, 14及16號單位列密接觸者須入檢疫中心，另有一個受影響單位並非在32樓。龍蟠苑派樽後，多一個單位受影響，龍珊閣居民要強制檢測，今晚政府出通知。彩雲(二)邨明麗樓亦有多名患者，涉6個單位，患者住33室有3位， 住34室有2位，並有部份非住在明麗樓，但是相關個案，會聯同環保署去檢查喉管。

鑑於有多宗外傭，政府為全港家庭外傭，明日可預約檢測，免費去社區檢疫中心預約及採樣， 12月18日至明年1月底 。

新冠肺炎｜患者第二周病情懸崖式下滑 4患者昨入院已屬危殆

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，留意到危殆個案上升，昨日有4個人入院即危殆，「危殆及嚴重中有幾個係剛剛確診，再次提醒唔好輕視疫情，年紀大細，身體之前幾健康，都可以惡化得好快，有唔舒服盡早去睇醫生，唔止拎樽測試，睇完醫生快啲交。」較嚴重個案當中，主要是60多70多歲人士，有4個個案是昨日入院已危殆 ，另有3個嚴重個案昨日入院。

截至今早9時，負壓病床數目是 1237 張，使用率 73.6 %

負壓病房數目是 678 間，使用率 77.9 %

另外，伊利沙伯醫院護士為病人抽胃液，液體噴中面部，但未戴面罩，但有個人防護裝備、手套 口罩，現須隔離檢疫。

【15:30】消息稱，今日新增大概80宗確診個案。

【13:15】港府向於11月20日至12月15日曾身處寶達邨達怡樓超過兩小時的人士發出強制檢測令，並安排華大基因今日（16日）起於寶達商場旁空地設立流動採樣站。今早約10時，採樣站已有近百人排隊，而該處亦分開兩邊供達怡樓及非達怡樓的居民排隊作檢測。



有達怡樓的居民批評政府發放資料混亂，直言「成件事好神秘」，因為不清楚強制檢測的流程，以及確診者單位座向等資料。亦有非住在達怡樓的居民因擔心「中招」亦排隊檢測，並無奈指下周冬至不會慶祝，「邊個都唔好嚟啦，費事搞。」

新冠肺炎｜寶達邨設採樣站 居民斥資訊混亂 冬至不能慶祝

【13:10】政府資訊科技總監辦公室（資科辦）表示，一名系統分析／程序編製主任初步確診。

該名人員於北角政府合署6樓工作，負責資訊科技採購相關行政工作，並不對外開放，日常毋須接觸公眾。他最近一次上班的日期為12月14日。他早前因身體不適到診所求診，昨晚獲通知初步確診。該名職員最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。

資科辦已安排全面清潔及消毒有關工作地點，已安排與該人員共同當值的職員在家工作以及接受病毒測試。

【12:59】立法會衞生事務委員會今早（16日）召開會議，多名建制派議員都批評政府抗疫不力，亦揶揄政府常掛口邊的「張弛有度」，實為「拖拖拉拉」，要求政府強制全港市民接受病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，參考上次全民檢測經驗，發現陽性個案相對較少，而且政府專家組顧問一致不支持再推全民檢測。

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↓政府向寶達邨達怡樓居民發強制檢測令 市民排隊抽樣↓

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【12:42】外傭宿舍近期出現多宗新冠肺炎確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1６日）在商台《在晴朗的一天出發》中呼籲僱主，若外傭曾經在外留宿應該鼓勵她們接受檢測，他又擔心今次爆發不單止是在大埔豐年樓，「外傭會唔會有新一輪爆發呢？呢個係值得留意。」

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【12:18】繼上一波疫情後，再有外傭宿舍爆發群組傳播，大埔豐年樓外傭宿舍至昨（15日）累計12人確診，包括有1名外傭將病毒傳至其工作的4人家庭。香港僱傭代理協會主席張結民今早（16日）於港台節目表示，涉事外傭宿舍並非其協會會員，未知是否持牌宿舍，需要再調查了解。他估計，全港大約有300間無持牌宿舍，相關宿舍未必有入住名單，而且外傭可能居住一、兩天便離去，直言即使發出強制檢測令，亦難以追溯。

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【12:01】本港新冠肺炎疫情反覆，政府禁止食肆在本月10日開始提供晚市堂食服務。特首林鄭月娥指將在聖誕節前向財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金。不過，開設多間餐廳，卡拉OK的商人羅傑承今日（16日）在商台《在晴朗的一天出發》表示，仍然未收到第二輪的保就業計劃，「交嘅文件同第一輪一樣，啲同事不停打過去保就業秘書處，搵過張宇仁，都係跟進唔到。」不少業界亦面對相同情況，他形容大家是「投訴無門」，強調大多業界是「細公司等嚿錢」。

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【10:10】香港培道小學一名幼稚園教師的家人確診新型冠狀病毒，而該名老師曾於本周一(14/12)回校工作，工作期間，老師曾在副堂協助派發幼稚園功課。該名老師及曾接觸的老師亦已進行病毒快速測試測試，結果均為陰性。

學校由今日(16/12)起關閉校舍至本周五(18/12)，進行清潔消毒。家長遇有需要，可致電27112933與本校職員聯絡。原定今日的流感注射(小學)，會延期進行。另外，原定明天(17/12)派發小一至小六學生物品，亦會延期處理，所有物品會先進行消毒。

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確診食肆｜新增22間食肆 荃灣亞玉豆腐花、 元朗華星冰室上榜

【01:00】本港新型肺炎疫情持續，昨日（15日）新增98宗確診個案，89宗為本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診個案在潛伏期內，到訪過的大廈名單，有22間食肆新上榜，遍布多區，包括荃灣「亞玉豆腐花」、元朗「華星冰室」、奧海城 2 期「蕃滿門」、沙田「米線陣」及「沙田友冰室」。另外，亦有患者曾到訪香港公開大學正校園。

有患者曾到訪荃灣的「亞玉豆腐花」。（資料圖片／徐嘉蒓攝）

確診大廈｜豐年樓外傭群組涉3僱主住所 都會軒一家四口確診

【00:43】衞生署昨日（15日）公布新增98宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，89宗屬於本地個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，將軍澳私人屋苑清水灣半島及鑽石山星河明居出現確診個案。



大埔豐年樓外傭宿舍至昨累計有8名外傭確診，另外有4宗確診個案涉及一名外傭的僱主家庭，包括一名6個月大女嬰在內，共4人染疫。根據最新住宅大廈名單，該4名家庭成員居於紅磡都會軒1座，與一名前日確診的54歲外傭（編號7595）的住址吻合。該名外傭報稱發病日期為11月29日，4名家庭成員的報稱發病日期為12月6日至10日之間，6個月大女嬰則無病徵。

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