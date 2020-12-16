涉阻差辦公　社工許麗明被裁罪名不成立　官指警員說法不可靠

社工總工會總幹事許麗明被指去年9月29日「全球反極權大遊行」當日，在金鐘太古廣場外推警員胸口及撥腹，令對方兩度跌倒。許被控阻差辦公罪，她否認指控，早前受審。涉案警員在審訊時否認「插水」扮跌，但承認事件或屬意外。裁判官鍾明新今（16日）在西九龍法院裁決時指，警員口供與錄影不符，說法不可靠。裁判官認為警員兩次跌倒屬意外，而被告無阻撓警員執勤，因此裁定許罪名不成立兼獲訟費，而旁聽人士得知裁決後拍掌。

被告許麗明（50歲）為註冊社工，她原本被控襲擊依法執行職務的警務人員罪，惟控方開審前突然改控阻差辦公。控罪指，許去年9月29日在金鐘金鐘道行車道近樂禮街，故意阻撓正當執行職務的警員莊的朗。

被告許麗明被裁定罪名不成立後，離開法院。(林樂兒攝)

裁判官指 許無阻撓警員執勤

裁判官今裁決時指，警員口供與錄影不符，說法不可靠。法庭翻看錄影後，認為警員兩次跌倒均屬意外，被告無意襲擊，當時按照警方指示行往行人路，並無阻撓警員執勤，裁定阻差辦公罪不成立，並批准辯方的訟費申請。

涉案警員兩度跌倒

警員莊的朗早前供稱，當日下午金鐘道一帶有人堵路、破壞公物等，同僚制服數十人後，在車路上設犯人收集處，他從旁協助以防「走犯」。警方在太古廣場外的電車路指示被告返回行人路時，被告十分激動，並走向被制服的疑犯。莊張開雙手試圖攔截，被告則道：「你哋唔好打啲小朋友！」之後突然轉身行往犯人收集處方向。

莊續說，被告行至石壆沙地處時稱「唔好阻住我」，並用左手推其胸口一下，使他跌倒。他起身後，見被告舉高雙手，大叫：「做咩呀？」隨即收起高舉的左手，向其腹部撥了一下，令他再次向後跌。

警員指現場無為意被告的上衣有「社工」字樣

辯方播出事發錄影，可見被告在石壆位被警員包圍，她舉高手向左跌時，左手碰到莊的胸口，莊則跌落地上；隨後被告企好繼續舉手，但左手遭另一警員撥下，以致觸及莊的小腹，莊又再倒地。

辯方指被告踏在石壆凹位，混亂間因重心不穩而撞到莊。莊同意事件「有機會係一個意外」，亦認同第二次跌倒屬「突然」，但否認「插水」扮跌。他承認當日沒有懷疑被告想搶犯，又指不會視社工為示威者，但現場無為意被告的上衣印有「社工」字樣，而被告也無說明身份，他事後看報紙才知對方是社工。

案件編號：WKCC3792/2019