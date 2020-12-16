醫管局行政總裁高拔陞年薪逾600萬元　去年升職後加薪四分一

醫院管理局發表2019/20年度年報，行政總裁高拔陞於去年8月升職後，年薪超過616萬元，比原本薪金增加四分一。九龍中聯網總監盧志遠和港島西聯網總監陸志聰的薪金並列第二，年薪為555萬元。另外，今年度註銷的未收回款額逾6,100萬元。

截至今年3月31日，醫管局的基金及負債總額為62,157,468元，而年內盈餘為3,764,515元。病人「走數」撇帳方面，醫管局今年度註銷的未收回款額逾6,100萬元，比去年的約4,900萬元高四分一。

醫院管理局行政總裁高拔陞，（資料圖片／張浩維攝）

年報披露，醫管局5名最高薪行政人員薪酬。高拔陞原本職位是聯網服務總監，由去年8月接任醫管局行政總裁一職。據醫管局年報，他擔任聯網服務總監時，年薪491萬元；升職後年薪為616萬元，薪金升幅為四分一。

九龍中聯網總監盧志遠和港島西聯網總監陸志聰的薪金相同，年薪超過581萬元，他們去年度年薪為555萬元，增幅為4.8%。新界東聯網總監羅思偉和九龍東聯網總監譚錦添的薪金緊隨其後，年薪約為544萬元及543萬元。

自今年4月1日起，醫管局宣布凍結所有僱員的薪酬，適用範圍包括現行各醫管局薪級表、薪幅及津貼的金額。

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