立會研究︰年輕人社交活躍佔患者比例高　專家︰說法未能確立

第四波疫情持續肆虐本港，立法會秘書處資料研究組，日前亦向立會議員提供有關新冠肺炎帶來的挑戰及經濟影響研究報告。報告提到12月開始每日平均個案近百宗，當中35%確診者均為15歲至39歲人士，高於此年齡組別人口比例的31%，並估計跟他們社交活動較活躍有關。不過有專家則認為，年輕人已較少地方消遣，「想去酒吧玩都無得玩」，有關說法未能確立；相反早於11月中爆發的「跳舞群組」則已成為全港最大群組，其橫流波及逾700人。

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立法會秘書處資料研究組的研究簡報，指香港雖然並非疫情最嚴峻的地方，但抗疫之路卻跌宕起伏，自今年初已經歷四波疫情，而截至12月10日的數據，12月每日新增確診個案平均98宗，當中少於10%屬輸入個案。

報告按人口組別分析，佔整體人口比例31%的15-39歲人士，該年齡層佔總確診個案比例高達35%，指可能跟該組別人士的社交活動較為活躍。至於80歲及以上的長者，雖然確診個案比例只佔4%，但他們的健康卻受到極大威脅。該年齡組別受感染人士的死亡率接近23%，遠高於整體人口平均的2%死亡率。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，留學生大多由12月初已開始回港，在22日才開始推出指定酒店是太遲，「就好似白做」，成效大打折扣。（資料圖片／林若勤攝）

呼吸系統專科醫生梁子超指，防疫措施下年輕人「想去酒吧玩都無得玩」，相反12月1至12月10日期間確診的40歲或以上患者佔比達7成，特別是「跳舞群組」衍生的繼發性個案，由11月19日首名確診患者開始，不足一個月已引發到逾700宗確診，牽涉多代傳播，因此未能確立年輕組別的社交活動較活躍而感染之說法。