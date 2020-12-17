醫護誠信同行主席林哲玄：當務之急全民檢測、健康碼

這幾天新冠病毒確診數目穩定在100以下，但爆發的地點和群組卻愈來愈多，還有三分之一到一半源頭不明，在在表明疫情不但沒有消退，更有在社區擴散的趨勢。外傭群組尤其令人擔心，宿舍探訪者衆，不乏假期到宿舍休息的人士，而他們在假期後相信已經回到工作所在的家庭。衞生防護中心表明不掌握所有人的名單，以至追蹤困難。

撰文：醫護誠信同行主席 林哲玄

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當病毒的傳播源已經深入市民家庭時，「居家抗疫」已經不再有效，當務之急是把所有染疫的人士通過全民檢測分隔出來。全民檢測不一定是全民湧到檢測中心；事實上，大量的人流和過分的聚集也不利於管控疫情。

倡市民每星期自助做抗原體檢測

抗原體檢測是個選擇：快速、自助、準確度也高。幾所私家醫院已經要求員工和醫生每星期做抗原體檢測，檢測陰性才可以到院工作。哈佛的研究也指出重複使用簡便、普及、快速的檢測比檢測是否有超高的準確度更重要。

醫護誠信同行主席、外科醫生林哲玄。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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政府應該考慮要求每個市民每星期自助做一次抗原體檢測，自行把結果上載到指定的平台。沒辦法自助檢測的人士仍舊把深喉唾液樣本交到指定的收集站送去核酸檢測；高危群組則須到社區檢測中心或特別安排的流動檢測站接受檢測。

健康碼早應出台，遲遲未見，令人焦急。新冠病毒檢測結果和高危場所到訪記錄理應成為健康碼的重要組成部份；外出上班、上學、到訪人多聚集場所的市民必須持有有效的健康碼。

全民檢測和健康碼是今天剩下不多的選擇，再猶豫不決，香港淪陷，可待矣！