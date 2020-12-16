理大圍城｜校董會主席林大輝：事件是一個悲劇　無刻意分「黃藍」

2019年反對修訂《逃犯條例》引發連串衝突，其中去年11月香港理工大學出現激烈警民衝突，其後警方於11月17日起包圍校園，至11月29日解封。香港理工大學校董會主席林大輝表示，現時憶述事件仍感到十分痛心，更形容是一個悲劇，無論被破壞的設施還是心靈的傷痕，都需要時間修復。 林大輝認為，要化解分歧則不應極端化界定立場，應以包容理解的心態易地而處，他說：「我自己心中沒有刻意分『黃』或『藍』，所以才可以跟他們溝通，況且社會上亦沒有既定標準去定義『黃』『藍』。」

林大輝（中）接受恒大傳播學院節目訪談，談及理大圍城事件，他認為是一個悲劇。（恒大提供）

林大輝日前接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》節目訪談，他認為理大圍城事件是一個悲劇，慶幸事件中沒有傷亡，屬不幸中之大幸。他認為，無論是設施的破壞還是心靈的傷痕，都需要時間修復。

被問及近年社會矛盾加劇，應如何化解分歧與各界溝通，林大輝認為不應極端化界定立場，應以包容理解的心態易地而處：「我自己心中沒有刻意分『黃』或『藍』，所以才可以跟他們溝通，況且社會上亦沒有既定標準去定義『黃』『藍』。」他指自己認識不同界別的朋友，有助從不同角度分析事情，在包容與遷就下找出共通點，達成共識。

林大輝認為，「一國兩制」之下的香港年輕人是「既幸福、亦困難」，寄語他們要學會「堅毅樂群」，以鬥志和毅力克服困難，亦要積極學習與人相處、溝通，適應多元多變的社會。