新冠肺炎．最新｜增96宗確診　東區89歲女病人不治　累計126死

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（16日）公布新增82宗確診個案，累計增至7,804宗；昨半日有70多宗初步確診，累計逼近7,900宗。消息指，今日新增逾90宗確診。 北區醫院一名80歲確診老翁(個案編號：#5725)昨晚離世，病人本身有長期病患，11月23日因發燒入院留醫，情況持續惡化，12月3日轉送深切治療部，延至昨晚（16日）離世。翻查資料，離世患者曾到金雞廣場，屬歌舞群組。本港至今累計有124人染疫死亡。 另外，昨日屋苑大廈爆發疑糞渠傳播病毒，政府昨晚至今日凌晨，先後撤走乙明邨明恩樓及彩雲邨明麗樓部分單位居民到檢疫中心，隔離14日。

政府就強制檢測公告 ： 1. 於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月21日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： （一）任何在今年11月23日至12月16日期間曾身處黃大仙龍蟠街8號龍蟠苑龍珊閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）； （二）任何在今年12月1日至12月16日期間曾身處沙田乙明邨街17號乙明邨明恩樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員） 2. 於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月20日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： 任何在今年11月20日至12月15日期間曾身處彩雲（二）邨明麗樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

▼彩雲邨明麗樓居民撤離情況▼

【22:25】警方發言人表示，田心分區於12月12日曾派員到美田邨美桃樓處理一宗屍體發現案件，案中一名62歲女子死亡。警方今日接獲通知，指該名女死者初步確認。7名負責有關案件的警務人員執行職務期間，一直佩戴口罩及穿著合適保護裝備。當中6六名警員已經接受病毒檢測，檢測結果均呈陰性反應。另外一名警員將會接受病毒檢測，並已獲安排在家工作。田心警署亦已徹底清潔和消毒。

【21:25】東區尤德夫人那打素醫院發言人公布，一名確診病人今日離世。患者是一名89歲女病人，於兆華大廈居住，本身有長期病患，被界定為緊密接觸者的女病人（個案編號：7345），於12月9日因咳嗽被送往東區尤德夫人那打素醫院，其後確診感染，入住隔離病房接受治療。病人的情況持續惡化，延至今日下午4時51分離世。

連同其他四名於公立醫院以外離世患者，本港至今已累計126名患者死亡。

【21:00】政府再發出強制檢測公告：

（一）任何在2020年12月8日至12月17日期間，曾身處Glow Spa and Salon（地址：中環威靈頓街1號荊威廣場8樓）的人士（包括但不限於訪客及工作人員），須於2020年12月22日或之前接受檢測；

（二）任何在2020年11月17日至12月9日期間，曾身處葵涌葵盛西邨第8座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2020年12月18日至12月22日期間接受檢測。

【20:10】食衞局再表示，界定及釐清緊急使用新冠疫苗的法律責任，會有助本港盡早獲得符合安全性及有效性要求的新冠疫苗，但並不代表免除藥廠對於疫苗的所有相關責任，包括品質保證等。



政府亦表明，正擬定緊急立法的法例框架，會授權食衞局局長，在有關疫苗獲得一個藥品監督管理局認可的前設下，按個別疫苗的客觀醫學數據，包括在參考一個獨立的專家顧問委員會的專業意見後，容許相關疫苗可在香港作指定使用。

疫苗︱食衞局澄清不會免除藥廠所有責任 正擬定緊急立法框架應市

【19:28】漁農自然護理署發言人表示，該署早前接收檢疫的一隻約瑟爹利犬，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，但牠至今沒有相關病徵。漁護署指，該狗隻的主人為其中一確診個案的密切接觸者。

新冠肺炎｜約瑟爹利犬檢測呈陽性 主人為確診個案的密切接觸者

漁護署早前接收檢疫的一隻約瑟爹利犬，其樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，但牠至今沒有相關病徵。（示意圖，並非涉事狗隻／資料圖片）

【19:07】美心集團表示，2名在大埔西餅廠房工作的員工確診，同廠有1名員工亦初步確診，3人分別於獨立生產區工作，並非組員。美心已安排40名員工停工及接受病毒測試，暫時結果全部為陰性，另外亦會暫停生產及供應相關生產區的產品。



另外，美心集團旗下的千両，於銅鑼灣時代廣場的分店也有兩名員工確診。換言之，美心集團近日有5名員工確診。

新冠肺炎｜美心集團5名員工連環確診 涉銅鑼灣千両、西餅廠房

【18:30】第四波疫情爆發近一個月，源頭不明個案比例較第三波低，有專家估計因為今波主要是「跳舞群組」網絡式爆發掀起，衞生防護中心仍然可以追蹤其初期傳播鏈，但第三波源頭卻來自多方面輸入的海員，病毒迅速滲入社區。他認為要疫情回落，官商民都要緊守崗位，政府要加快檢測速度、酒店要妥善照顧隔離人士、市民未來兩周留守家中避免聚會，相信兩周後的除夕，疫情便有明顯下降軌，確診數字可跌一半。

今波無源頭跌至32% 不代表疫情易控 專家指做齊3招確診數料減半

【18:00】政務司司長張建宗交代「防疫抗疫基金4.0」，按此觀看詳情。

【17:55】香港欖球總會(欖總)和國際欖球理事會(World Rugby) 宣佈，「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」將延期至2021年11月5日至7日。

賽事效法明年2月已取消的農曆新年煙花匯演和其他慶祝活動，還有其他原定於2021年首季舉行的國際活動，全部都須延後，故七攬賽事都會改期。

【17:20】張竹君指，Glow的情況是因為有客人出現個案，「當然未必百分百與去過有關，但因為嗰位客人無其他明顯接觸史，所以或者同去過剪頭髮有關。」故當局希望顧客都接受檢測。

【17:15】徐德義指，新冠疫苗是「非常新」，可見到世界各地政府都是用緊急批准使用於群眾，而每個地方、製造商，在與政府簽合約及法律上，因應注射疫苗而發生的問題，是仍在「發展中的過程」，港府會繼續觀察各地個方，留意其他地方的條文細節。

新冠肺炎｜62歲女病人等送檢疫中心期間家中離世 須解剖調查死因

本港12月17日新增96宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一個案在富山殮房發現，涉及一名62歲女患者。當局指她等待送入檢疫中心期間，被發現於家中離世，隨後證實確診。（資料圖片）

【17:05】張竹君指，富山殮房的個案，是一名患者的家人，在等候送入檢疫中心時，一直未能聯絡，最後交警方負責入門後，才發現已在家中過身。她又指，早於12月9日已發出檢疫令，12月10日其家人仍有致電給她，知道有鼻塞、但對方自稱「冇嘢」，但12月11日已找不到她，12月12日其家人報警，入門後發現已在家中去世。

新冠肺炎｜徐德義︰屋苑群組組合多樣化 無單一原因解釋垂直感染

【17:00】徐德義又解釋，近日出現的屋苑群組，個案組合「都好多樣化」，部分感染來源已知，如涉及通道、電梯、門柄等屋苑其他公用設施的環境因素，但考慮到傳播未必只源於單一因素，故邀請專家視察，留意會否與污水游、抽氣系統、改裝廁所設施，又或氣流、擾流現象等。他稱，暫時專家普遍意見是密集多層大廈須留意污水渠、地台去水口U型裝置等，而使用抽氣扇時須小心：「唔放心要關窗。」

張竹君指，Glow Hong Kong的群組，最早是一名髮型師於12月10日確診，確診前幾日與朋友曾在天台飲野、聚會﹐或經此途俓感染，另外幾名髮型師同事確診，則可能與SPA服務有關，而客人亦聲稱有戴口罩，但「其他服務可能會除啦。」

庾慧玲則指，李偲嫣的個案屬於初步確診，要待正式報告才知有無確診個案編號，而入院前據稱有發燒、咳嗽，但入院時情況已很差，「喺救護車上已經要急救。」

【16:45】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報121宗個案，1人在公院死，即昨晚公布的80歲(#5725)病人，於北區醫院不治。她又指，博愛醫院急症接昨午收一名56歲女病人(即李偲嫣)，經救護車送院，在急症室搶救無效不治，已抽取樣本化驗，發現是初步確診，經追蹤後發現醫護人員有穿合適裝備，沒有職員、病人受影響，個案已交死因裁判官跟進。

而過去24小時，有95名病人康復出院，至今累計6533病人和一名疑似病人出院。現時仍有1111名確診病人分別在醫管局22間醫院及亞博館留醫，當中有58人危殆，70人情況嚴重。

【16:40】張竹君表示，截至凌晨零時，過去24小時本港新增96宗確診個案。當中輸入個案有6宗，本地個案佔90宗，源頭不明個案有26宗。其中，葵盛西邨再有一名患者家人染疫，將軍澳藍田隧道地盤群組增一病人，日出康城9期地盤群組增1患者，而跳舞群組再多4人。

張竹君又透露，明麗樓已有6個單位爆疫，合共10中招。她提到，中環威靈頓街1號荊威廣場8樓，一間名Glow Hong Kong的髮型及美容店，有4名員工已確診，餘下30多名工作人員要檢疫，已通知接受過服務的客人接受檢測，發現其中一個人亦確診，故要發出強制檢測通告，任何人12月8日至今到訪過，都要接受檢測，但店舖現已關門。

張竹君指，今日的確診個案編號#7900，是一個在富山殮房發現的個案，是之前確診個案的家人，由於過身後才拿樣本故其死因仍在調查。

新冠肺炎｜今增96宗 中環髮型屋Glow5人染疫 12.8後訪客須強檢

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新詳情。

徐德義表示，過去兩星疫情仍然嚴峻，源頭不明個案已佔37%，由於近日有多宗涉及外傭群組個案，他呼籲僱主提醒家庭僱工去做檢測，保障家庭健康。

【16:00】沙田乙明邨明恩樓更出現爆發，4個單位受影響，涉及6宗個案，32樓更屬重災區，相關住户需強制檢測。當局今（17日）於乙明邨籃球場設立流動採樣站，供明恩樓住户優先檢測，開放逾小時已有逾百人排隊輪候。

有居於明恩樓高層的夫婦，因擔心受感染，遂先後交口水樣本及接受檢測，但不打算自行搬走撤離，「擔心萬一有咩事會傳染其他人，咁樣好唔負責任」；亦有狗主如常帶同愛犬散步，但會為其戴上口罩。

強制檢測｜乙明邨明恩樓爆疫 住戶憂感染紛採樣：唔會撤走咁自私

【12:45】屋宇署表示，一名屋宇測量師昨晚獲通知初步確診。涉事屋宇測量師於太古城太古灣道14號7樓工作，負責審批建築圖則，其辦公室並不對外開放。事主是一名確診者的密切接觸者，最近一次上班日期為12月11日。屋宇署今日下午會關閉位於涉事大樓7至9樓的辦公室，全面清潔及消毒，明日（28日）重開。設於7樓的收發處櫃枱今日下午1時起關閉，並於明早9時30分重開。

新冠肺炎｜北區醫院80歲長期病患確診老翁離世 屬歌舞群組

【12:31】北區醫院發言人公布，一名80歲確診男患者(個案編號：#5725)昨晚離世。發言人稱，病人本身有長期病患，11月23日因發燒入住大埔那打素醫院接受治療，其情況持續惡化，於12月3日轉送深切治療部，延至昨日（16日）晚上10時4分離世。翻查資料，離世患者住在大埔頌雅苑頌真閣，曾到金雞廣場，屬歌舞群組。至今共有121名確診者於公立醫院離世，本港至今累計有124人染疫死亡。

【12:00】據悉，今新增了逾90宗確診個案。

新冠肺炎疫苗｜何栢良：50歲以上應考慮接種 倡用校舍設接種站

【11:15】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（17日）於電台節目表示，第四波疫情下，重症病人約170人，死亡人數約20人。他認為，雖然疫苗難免出現罕見嚴重副作用，但始終屬少數，市民要平衡風險，尤其50歲以上市民都應認真考慮是否接種。

【03:10】彩雲邨明麗樓爆疫疑與喉管滲漏有關，全幢33及34室居民在寒冷凌晨時分撤離，到檢疫中心隔離14天。

昨日總覽：新冠肺炎．12.16｜增82宗個案 彩雲邨明麗樓33及34室居民須撤離

新冠肺炎｜明麗樓33、34室住戶須撤離 袁國勇：料傳播與喉管有關

新冠肺炎｜增82人確診 龍蟠苑龍珊閣強檢 乙明邨部份住戶須檢疫

新冠肺炎｜寶達邨設採樣站 居民斥資訊混亂 冬至不能慶祝

確診食肆｜新增20間 觀塘雲南啊老表及蘇豪蘭桂坊3西餐廳上榜

【01:05】本港周三（16日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔79宗，35宗感染源頭不明。當局今晚更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增20間患者曾到訪的食肆資料，包括觀塘雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫。



其中一名今日確診的38歲男患者，於潛伏期曾到訪中環多處地點，包括寫字樓泛海大廈及甲級商廈中央廣場。他於潛伏期亦曾到訪區內多間食肆，包括上環的酒吧餐廳The Lot on Possession、蘭桂坊附近的Al's Diner以及中環蘇豪區的法國餐廳Bouchon Bistro Francais。

確診大廈｜新增住址全覽 和富中心5座男女染疫 薄扶林花園上榜

【00:15】衞生署周三（16日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，薄扶林花園、半山區嘉輝大廈出現確診個案，東區北角和富中心5座及柴灣景翠苑各單日錄得兩宗個案。

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↓政府向寶達邨達怡樓居民發強制檢測令 市民排隊抽樣↓

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼