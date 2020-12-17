新冠肺炎．直播｜增96宗確診　26人源頭未明　中環Glow爆疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（16日）公布新增82宗確診個案，累計增至7,804宗；昨半日有70多宗初步確診，累計逼近7,900宗。消息指，今日新增逾90宗確診。 北區醫院一名80歲確診老翁(個案編號：#5725)昨晚離世，病人本身有長期病患，11月23日因發燒入院留醫，情況持續惡化，12月3日轉送深切治療部，延至昨晚（16日）離世。翻查資料，離世患者曾到金雞廣場，屬歌舞群組。本港至今累計有124人染疫死亡。 另外，昨日屋苑大廈爆發疑糞渠傳播病毒，政府昨晚至今日凌晨，先後撤走乙明邨明恩樓及彩雲邨明麗樓部分單位居民到檢疫中心，隔離14日。

政府就強制檢測公告 ： 1. 於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月21日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： （一）任何在今年11月23日至12月16日期間曾身處黃大仙龍蟠街8號龍蟠苑龍珊閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）； （二）任何在今年12月1日至12月16日期間曾身處沙田乙明邨街17號乙明邨明恩樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員） 2. 於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月20日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測： 任何在今年11月20日至12月15日期間曾身處彩雲（二）邨明麗樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）

▼彩雲邨明麗樓居民撤離情況▼

【16:45】庾慧玲指，

【16:40】張竹君表示，截至凌晨零時，過去24小時本港新增96宗確診個案。當中輸入個案有6宗，本地個案佔90宗，源頭不明個案有26宗。其中，葵盛西邨再有一名患者家人染疫，將軍澳藍田隧道地盤群組增一病人，日出康城9期地盤群組增1患者，而跳舞群組再多4人。

張竹君又透露，明麗樓已有6個單位爆疫，合共10中招。她提到，中環威靈頓街1號荊威廣場8樓，一間名Glow Hong Kong的髮型及美容店，有4名員工已確診，餘下30多名工作人員要檢疫，已通知接受過服務的客人接受檢測，發現其中一個人亦確診，故要發出強制檢測通告，任何人12月8日至今到訪過，都要接受檢測，但店舖現已關門。

張竹君指，今日的確診個案編號#7900，是一個在富山殮房發現的個案，是之前確診個案的家人，由於過身後才拿樣本故其死因仍在調查。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新詳情。

徐德義表示，過去兩星疫情仍然嚴峻，源頭不明個案已佔37%，由於近日有多宗涉及外傭群組個案，他呼籲僱主提醒家庭僱工去做檢測，保障家庭健康。

【12:45】屋宇署表示，一名屋宇測量師昨晚獲通知初步確診。涉事屋宇測量師於太古城太古灣道14號7樓工作，負責審批建築圖則，其辦公室並不對外開放。事主是一名確診者的密切接觸者，最近一次上班日期為12月11日。屋宇署今日下午會關閉位於涉事大樓7至9樓的辦公室，全面清潔及消毒，明日（28日）重開。設於7樓的收發處櫃枱今日下午1時起關閉，並於明早9時30分重開。

新冠肺炎｜北區醫院80歲長期病患確診老翁離世 屬歌舞群組

【12:31】北區醫院發言人公布，一名80歲確診男患者(個案編號：#5725)昨晚離世。發言人稱，病人本身有長期病患，11月23日因發燒入住大埔那打素醫院接受治療，其情況持續惡化，於12月3日轉送深切治療部，延至昨日（16日）晚上10時4分離世。翻查資料，離世患者住在大埔頌雅苑頌真閣，曾到金雞廣場，屬歌舞群組。至今共有121名確診者於公立醫院離世，本港至今累計有124人染疫死亡。

【12:00】據悉，今新增了逾90宗確診個案。

新冠肺炎疫苗｜何栢良：50歲以上應考慮接種 倡用校舍設接種站

【11:15】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（17日）於電台節目表示，第四波疫情下，重症病人約170人，死亡人數約20人。他認為，雖然疫苗難免出現罕見嚴重副作用，但始終屬少數，市民要平衡風險，尤其50歲以上市民都應認真考慮是否接種。

【03:10】彩雲邨明麗樓爆疫疑與喉管滲漏有關，全幢33及34室居民在寒冷凌晨時分撤離，到檢疫中心隔離14天。

昨日總覽：新冠肺炎．12.16｜增82宗個案 彩雲邨明麗樓33及34室居民須撤離

新冠肺炎｜明麗樓33、34室住戶須撤離 袁國勇：料傳播與喉管有關

新冠肺炎｜增82人確診 龍蟠苑龍珊閣強檢 乙明邨部份住戶須檢疫

新冠肺炎｜寶達邨設採樣站 居民斥資訊混亂 冬至不能慶祝

確診食肆｜新增20間 觀塘雲南啊老表及蘇豪蘭桂坊3西餐廳上榜

【01:05】本港周三（16日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔79宗，35宗感染源頭不明。當局今晚更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增20間患者曾到訪的食肆資料，包括觀塘雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫。



其中一名今日確診的38歲男患者，於潛伏期曾到訪中環多處地點，包括寫字樓泛海大廈及甲級商廈中央廣場。他於潛伏期亦曾到訪區內多間食肆，包括上環的酒吧餐廳The Lot on Possession、蘭桂坊附近的Al's Diner以及中環蘇豪區的法國餐廳Bouchon Bistro Francais。

確診大廈｜新增住址全覽 和富中心5座男女染疫 薄扶林花園上榜

【00:15】衞生署周三（16日）公布新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，薄扶林花園、半山區嘉輝大廈出現確診個案，東區北角和富中心5座及柴灣景翠苑各單日錄得兩宗個案。

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↓政府向寶達邨達怡樓居民發強制檢測令 市民排隊抽樣↓

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▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼