沙中線｜過海段路軌工程　明年1至10月每月一周日不停紅磡站

沙中線過海段預料可於2022年第一季通車，港鐵今日（17日）召開記者會，講解過海段新軌道接駁工程，及公佈東鐵線相關的服務安排。 港鐵表示，因應新路軌接駁工程較複雜，旺角東站至紅磡站，會在明年1至10月，每月抽出一個周日，需要暫停施工路段列車服務。首兩個月，暫訂明年1月10日及2月21日停紅磡站列車服務。

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻表示，東鐵線即將開展軌道接駁工程，之後延伸過海，當中包括鋪設路軌、安裝架空電纜、改動部分現有信號系統設備等，屆時東鐵線個別路線需作出調整。他續指，通車後紅磡到金鐘只需5分鐘；大圍至金鐘只需17分鐘，可節省10分鐘。

港鐵表示，為配合紅磡站附近的相關軌道接駁工程，2021年1至10月，每月的其中一個周日，旺角東到紅磡站的路段都會暫停服務。首兩個月，暫訂明年1月10日及2月21日將停止服務。

黃琨暐表示，預計8個周日完成工程，但工程可能受天氣等因素影響，故預留10個周日展開工程，屆時旺角東至紅磡站服務將暫停。至於為何揀選周日，他表示，因平日需上班上課，周日對整體交通需求較少。他續指，已揀選兩個周日暫停服務，分別為1月10日，及2月21日，之後的日子會考慮天氣及工程進度再揀選，會預早最少一個星期通知公眾。

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停列車服務期間 提供接駁巴士往返九龍塘站至紅磡站

黃琨暐又指，由於旺角東站外未有太多空間可提供接駁巴士，故屆時會於九龍塘站及紅磡站之間設接駁巴士，料車程為20至30分鐘。接駁巴士的班次於繁忙時間為約4至5分鐘一班，但載客量難與鐵路比較，鼓勵乘客揀選替代鐵道路線往目的地。至於受影響的客人數量，他表示在疫情之下，難預計影響人數。

至於為何不是連續10個周日，周蘇鴻表示，此舉不可行，因每個工程的周日之間需測試及微調。

根據資料，沙中線過海段工程，港鐵東鐵線將會延長過海至金鐘站，準備工作除轉用新信號系統及新引入的9卡列車，在旺角東站和紅磡站之間，亦要進行軌道接駁工程。早前《香港01》率先揭發新信號系統測試期間出現「帶錯路」問題，新軌道接駁工程亦延後。