周星馳被于文鳳追討案　周指物業未放售或蝕錢准分成　不合原則

影星周星馳的前女友于文鳳，稱她與周一起時曾助周投資包括「天比高」等豪宅物業，分手後向周追7千萬佣金案。案件今(17日)在高等法院作結案陳辭，周星馳的律師陳辭時，強調案中的協議只是情侶間的饋贈，沒有法律效力，又指相關協議內容，竟容許于在物業未放售或蝕錢也可獲分成，不符一般商業原則。

原告于文鳳，被告周星馳。于稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、及投資基金，要求取回周承諾的一成佣金，即逾7000萬元。

承認是情侶間的饋贈

代表周的資深大律師文本立今先作陳周，強調周於2002年向于承諾，會就成功的投資項目分10%利潤予對方，該承諾只是情侶間的饋贈，並非是商業協議，沒有法律效力。

周星馳早前上庭作供，強調承認是饋贈。(詳看下圖)

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于文鳳未有出資只提供建議

文本立又指，情侶間之間借錢，或共同投資，該些情況下的協議亦可具法律效力。惟在本案中，于文鳳未有出資，只是提供建議。而案中的協議，于文鳳竟可在物業未放售或蝕錢也可獲分成，文本立指不符合一般商業原則。

文本立又指，周在案發時已有投資物業的經驗，有一定人脈，質疑周投資是否需要于的協助。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳早前上庭作供，出入法庭場面混亂。(詳看下圖)

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亦有不少人特別到庭追「星」。(詳看下圖)