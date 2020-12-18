抗沙士經驗啟發新檢測技術　于常海、候國寶：科學無止境

新冠肺炎疫情下，香港社會對病毒檢測數量及技術需求大大提升，面對流感夾擊，患者病情更有可能以幾何級數惡化。生物科技公司「海康生命科技」及檢測公司「新亞生物科技」即將推出一款「三合一」檢測工具，可同時測出新冠肺炎、甲型/乙型季節性流感，並以技術更精細、靈敏度更高為賣點。 事實上，海康早於2003年沙士疫情期間，已研究出相關的檢測技術，今次新技術正是由當年的基礎進一步發展而來。海康主席于常海及新亞生物科技行政總裁侯國寶接受《香港01》專訪時，談到自己的科學觀和抗疫經驗。 二人表示，為了將檢測沙士的技術應用在新冠肺炎上，他們的團隊日以繼夜、花了極多時間更新技術，但檢測作為一項對抗疫症的有力武器，感到相當值得。他們又認為「天生我材必有用」，從事科學研究數十年，明白到科學是用來保護人民，笑言自己「入對行了」。

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自疫情初爆已著手準備：年初三起就日以繼夜去做

海康曾於2003年沙士肆虐期間，研發出「增強型螢光實時逆轉錄（ERT-PCR）」技術，並成功應用於臨床測試，技術曾獲美國有線新聞網絡（CNN）報道。

今年3月，于常海公布相關技術也可應用在新冠肺炎上，估計靈敏度較現普遍使用的快速檢測方式「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-qPCR）高出10倍，只需發現一個病毒基因即可驗出陽性絡果，並能排除假陽性的情況。其後于常海更將部分技術無償捐給實驗室及大學應用，希望協助抗疫。

「我們的技術一直在準備中，當年我們知道沙士的基因後，十日後就做到出來（檢測技術），機會一定是留給有準備的人。當時我們有一組同事，基本上不睡覺，不回家。」事隔十多年，于常海及侯國寶表示早於去年底疫情在湖北武漢市初爆時，已經開始前期準備工作，希望將當時檢測沙士的技術應用在新冠肺炎上。「初時大家的感覺（疫症）仍是很遙遠，但我們從科學的角度，覺得今次好像不太對勁，所以我們自年初三起就日以繼夜去做（更新檢測技術）。」

于常海及候國寶大談其科學觀，認為科學的核心目的，還是用作保護人民。（羅君豪攝）

「科學是用來保護人民的」

儘管研究過程非常辛苦，但于常海及侯國寶認為，眼見技術有一定成果，可以造福市民協助抗疫，感覺仍然值得：「作為一個科學家，這樣也不錯吧？」他們又笑言：「天生我材必有用，我們算是入對行了。人間在世也是為了解決問題，疫情從來沒有停過，有了科學，我們會看到，有些事情永遠做得不夠，可以做得更好，而且要有先見之明。」另外，于常海指出，科學是無止境的，人類面對的問題會不斷出現，但解決問題的方法一定更多，而且要和時間競賽。

「很多人，包括投資界和科學家，都會想利用科學來賺錢。但其實最基本的防線是用來保護自己，希望全世界，不論是投資界、科學家、政府，都明白到科學是用來保護人民的，不只是用來賺錢。當你好好保護全世界人民、有一個健康的環境時，錢自然會來。」于常海和侯國寶這樣總結自己的科學觀。