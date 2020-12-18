新冠肺炎．最新｜多兩名逾8旬翁病逝　東區醫院84歲患者留醫3日亡

本港第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（17日）新增96宗確診個案，累計增至7,900宗。而昨半日初步確診亦有逾70宗個案。 截至昨日早上仍有58名病人危殆。醫管局表示，再多兩名年逾8旬患者離世，其中東區醫院一名84歲男患者，12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院並確診，留醫3日延至昨晚不治。至於明愛醫院85歲男患者，於本月4日入院，今早不治離世。至今累計129名確診者離世。 中環威靈頓街1號荊威廣場8樓Glow Hair and Spa髮型及美容店，有4名員工已確診，並發現其中一名客人亦確診，當局發出強制檢測通告，任何人12月8日至今曾到訪過，都要接受檢測。

【13:48】法國醫院回覆查詢時表示，該院一名居於彩雲邨明麗樓的產房健康服務員前日（16日）確診，該職員有同住家人早前已確診。涉事職員12月10日起放產假並無上班，最後上班當日並無不適及徵狀，個案屬社區感染個案。該院已安排婦產部門98名職員及醫生檢測，全部職員檢測結果呈陰性。

【13:39】醫管局公布，再有兩名確診病人離世。其中東區醫院一名84歲有長期病患的男病人（個案編號：#7816），於12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院，並確診新冠肺炎，及後入住深切治療部。病人情況持續惡化，於昨晚（17日）9時34分離世。患者居於柴灣邨灣映樓。

另外，明愛醫院一名85歲男病人（個案編號：#6299），於12月4日因確診入住隔離病房，情況持續惡化。12月7日轉到成人深切治療部留醫，延至今早10時27分離世。翻查資料，涉事患者家住馬鞍山錦豐苑錦蕙閣，曾去過彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，屬歌舞群組個案。

新冠肺炎｜明起多10個港鐵站設檢測包派發機 包括太子、灣仔站

【13:13】港鐵表示，自今年12月7日起，在10個港鐵站設置自動派發機，供巿民自助領取檢測樣本收集包安排運作暢順。為進一步方便巿民，與相關政府部門溝通後，決定由明天（19日）起將派發樣本收集包安排，擴展至額外10個車站，令派發樣本收集包的車站數量增至20個。

明日起多10個港鐵站設檢測樣本包派發機，可供市民領取樣本包的港鐵站增至20個。（資料由港鐵提供）

【12:20】大埔豐年樓外傭宿舍近日爆發新冠病毒感染群組，有見及此，政府由今日（18日）至來年1月31日將為全港外籍家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。設於油麻地梁顯利社區中心的臨時檢測中心今早未見人龍，1小時內有約20餘名外傭出入。有外傭表示僱主都非常擔心疫情，建議她們進行病毒檢測，更有人稱因應疫情，自3月起便一直留在僱主家中度過假期。

新冠肺炎｜外傭首日免費檢測 有外傭表示憂疫情自3月已起拒聚會

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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【09:00】本港下周二（22日）正式推出36間指定檢疫酒店，當中6間提早至今日(18日)啟動，有接待檢疫人士經驗的君怡酒店是其中一間。該酒店接受《香港01》訪問指，現時訂房率不足兩成，可能外界未知有酒店提早「變身」，正跟網絡平台合作加強宣傳。酒店亦會將房卡改為一次性使用，以防正在檢疫的旅客離開房間。

指定檢疫酒店｜君怡酒店提早全幢提供隔離用途 改房卡阻離開房間

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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【00:35】衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括金鐘海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches、深水埗的劉森記麵家、將軍澳天晉匯2期的韓式炸雞店Goobne Chicken等。



今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名居住於西營盤的35歲男子，他在潛伏期時曾到訪中西區多間食肆，包括科記咖啡餐室、潮順記茶餐廳及炳記茶餐廳等。

確診食肆｜增25間上榜 包括深水埗劉森記麵家、天晉匯Goobne炸雞

▼最近14天 確診者行蹤▼

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【00:15】衞生署周四（17日）公布新增96宗確診個案，本地個案佔90宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，有兩幢屋邨大廈分別有多4宗確診，為黃大仙彩雲邨明麗樓和西灣河康東邨康瑞樓。

旺角Skypark和長沙灣匯璽再添個案，早前已有確診住戶，分別是曾報稱到過張敬軒演唱會的其中兩名觀眾。

確診大廈｜彩雲邨、康東邨各增4宗確診 Skypark、匯璽再添個案

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