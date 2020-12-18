新冠肺炎．最新｜被問檢疫中心遲收市民　張竹君避答dead air

本港第四波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（17日）新增96宗確診個案，累計增至7,900宗。而昨半日初步確診亦有逾70宗個案。 截至昨日早上仍有58名病人危殆。醫管局表示，再多兩名年逾8旬患者離世，其中東區醫院一名84歲男患者，12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院並確診，留醫3日延至昨晚不治。至於明愛醫院85歲男患者，於本月4日入院，今早不治離世。至今累計129名確診者離世。 中環威靈頓街1號荊威廣場8樓Glow Hair and Spa髮型及美容店，有4名員工已確診，並發現其中一名客人亦確診，當局發出強制檢測通告，任何人12月8日至今曾到訪過，都要接受檢測。

【17:07】張竹君被多次追問檢疫中心為何遲遲未安排確診者的密切接觸者，以不是其部門負責為由，說未能提供資料，其後更一度沉

【16:57】今日新增初步確診個案有70宗以上。張竹君表示，柴灣景翠苑未有爆發。

＃7916（李偲嫣）家人要檢疫。

【16:48】有記者提問時講「武肺」，主持衞生署疫情記者會的新聞官稱，「提提你，世衞已命名為2019新冠病毒，多謝你留意返」

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，不明源個案佔25宗。新蒲崗Billy Sir教室爆疫，1位老師，5位學生，連埋學生的家人朋友一共10宗個案。

柴灣景翠苑有5個單位共6名確診個案，有3個單位的患者有來往，有1個是東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍工作人員，加埋有三組人，所以會向居民派樽。5個單位層數號碼不同。

庾慧玲表示，九龍醫院骨科護士昨晚初步確診，其大埔那打素醫院任職醫生的哥哥及阿嫂（東華醫院內視鏡中心護士）今早均初步確診，幾位同事另有家人確診。他們同多個家人12月13日一齊出席一個生日聚會，相信當日互相感染。九龍醫院護士的太太亦是九龍醫院的護士，列為密切接觸者要檢疫，病毒化驗暫時陰性。有4名同事同東華醫院內視鏡中心護士密切接觸，分別食過飯，3人列密切接觸檢疫，暫屬陰性。

↓機場已劃出區域 安排旅客至指定檢疫酒店↓

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永安百貨彌敦道分店5樓家居五金部一名員工初步確診感染新型冠狀病毒。（勞敏儀攝）

【15:57】永安百貨今日(12月18日)接獲通知，彌敦道店5樓家居五金部一名員工初步確診感染新型冠狀病毒。該名職員於12月14至15日休假，並於12月16日上班，上班前體温檢測正常，工作期間有配戴口罩及沒有任何病徵。最後上班日期為2020年12月17日。

彌敦道店已即時暫停營業直至另行通知，並即時安排專業清潔公司於彌敦道店進行全店徹底清潔及霧化消毒。永安九龍中心管理處亦通知會為大厦公眾地方及設施加強清潔及消毒。另外，我們亦會安排彌敦道店所有員工進行核酸檢測，待結果呈陰性才可上班。

【15:57】羅湖懲教所昨晚（17日）得悉一名懲教人員初步確診新型冠狀病毒。

該名懲教人員最近一次上班日期為本周一（14日）。休假期間，她在12月16日接獲衞生防護中心通知一名與其同住家人證實確診，她因此被介定為密切接觸者。翌日（12月17日），她被安排前往瑪嘉烈醫院接受病毒測試，並於晚上獲通知初步確診。她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內所有職員及在囚人士進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔消毒。

【14:14】據了解，大埔那打素醫院一名醫生，以及九龍醫院一名護士初步確診新冠肺炎，二人曾一同出席家庭聚會。

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【13:48】法國醫院回覆查詢時表示，該院一名居於彩雲邨明麗樓的產房健康服務員前日（16日）確診，該職員有同住家人早前已確診。涉事職員12月10日起放產假並無上班，最後上班當日並無不適及徵狀，個案屬社區感染個案。該院已安排婦產部門98名職員及醫生檢測，全部職員檢測結果呈陰性。

【13:39】醫管局公布，再有兩名確診病人離世。其中東區醫院一名84歲有長期病患的男病人（個案編號：#7816），於12月15日因咳嗽及肺炎症狀入院，並確診新冠肺炎，及後入住深切治療部。病人情況持續惡化，於昨晚（17日）9時34分離世。患者居於柴灣邨灣映樓。

另外，明愛醫院一名85歲男病人（個案編號：#6299），於12月4日因確診入住隔離病房，情況持續惡化。12月7日轉到成人深切治療部留醫，延至今早10時27分離世。翻查資料，涉事患者家住馬鞍山錦豐苑錦蕙閣，曾去過彩雲商場彩龍皇宮大酒樓，屬歌舞群組個案。

新冠肺炎｜明起多10個港鐵站設檢測包派發機 包括太子、灣仔站

【13:13】港鐵表示，自今年12月7日起，在10個港鐵站設置自動派發機，供巿民自助領取檢測樣本收集包安排運作暢順。為進一步方便巿民，與相關政府部門溝通後，決定由明天（19日）起將派發樣本收集包安排，擴展至額外10個車站，令派發樣本收集包的車站數量增至20個。

明日起多10個港鐵站設檢測樣本包派發機，可供市民領取樣本包的港鐵站增至20個。（資料由港鐵提供）

【12:20】大埔豐年樓外傭宿舍近日爆發新冠病毒感染群組，有見及此，政府由今日（18日）至來年1月31日將為全港外籍家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。設於油麻地梁顯利社區中心的臨時檢測中心今早未見人龍，1小時內有約20餘名外傭出入。有外傭表示僱主都非常擔心疫情，建議她們進行病毒檢測，更有人稱因應疫情，自3月起便一直留在僱主家中度過假期。

新冠肺炎｜外傭首日免費檢測 有外傭表示憂疫情自3月已起拒聚會

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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【09:00】本港下周二（22日）正式推出36間指定檢疫酒店，當中6間提早至今日(18日)啟動，有接待檢疫人士經驗的君怡酒店是其中一間。該酒店接受《香港01》訪問指，現時訂房率不足兩成，可能外界未知有酒店提早「變身」，正跟網絡平台合作加強宣傳。酒店亦會將房卡改為一次性使用，以防正在檢疫的旅客離開房間。

指定檢疫酒店｜君怡酒店提早全幢提供隔離用途 改房卡阻離開房間

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

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【00:35】衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括金鐘海富中心商場 Oliver's Super Sandwiches、深水埗的劉森記麵家、將軍澳天晉匯2期的韓式炸雞店Goobne Chicken等。



今日新增的一宗源頭不明個案，涉及一名居住於西營盤的35歲男子，他在潛伏期時曾到訪中西區多間食肆，包括科記咖啡餐室、潮順記茶餐廳及炳記茶餐廳等。

確診食肆｜增25間上榜 包括深水埗劉森記麵家、天晉匯Goobne炸雞

▼最近14天 確診者行蹤▼

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【00:15】衞生署周四（17日）公布新增96宗確診個案，本地個案佔90宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者住宅大廈名單，有兩幢屋邨大廈分別有多4宗確診，為黃大仙彩雲邨明麗樓和西灣河康東邨康瑞樓。

旺角Skypark和長沙灣匯璽再添個案，早前已有確診住戶，分別是曾報稱到過張敬軒演唱會的其中兩名觀眾。

確診大廈｜彩雲邨、康東邨各增4宗確診 Skypark、匯璽再添個案

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