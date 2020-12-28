劏房圍城｜18呎的世界　更新青年：與監獄相比　只是多了自由

走進一個300多呎的唐樓單位，無人會想像到竟有19人棲身於此。部份人的住所被藏進箱子內，由三個箱子堆砌成一列，細佬（化名）的家就在中層，一個用木板圈起的18呎空間。 曾經誤入歧途，細佬走出牢房後立志重新做人，但驚覺外面的世界要覓一處容身之處，毫不容易，只能安身於一個箱內的床位之中，起居飲食盡在此處。他說，床位的生活環境、活動空間，與監獄相似，但這裡有牢獄內從未見過的木蝨，也有監倉內欠缺的自由，這就是他重獲自由後，生活在18呎空間內最大的感受。 （系列之二）

細佬的住所是只得18呎的床位，除了是他的「睡床」外，還藏了桌子和櫃子。（張浩維攝）

每天入夜後，細佬就會帶著義工送贈的飯券，到附近的餐廳取飯。每天細佬只會吃一頓正餐，早上有時會吃麵包，偶爾餓了就用杯麵解決，「一陣愈食愈多，撐大咗個胃就死得。」領著飯盒的他爬上三層樓梯，打開單位大門，再找到屬於自己的床位。

吃、玩、睡全在床上

一個約300呎單位，兩邊排列著整齊的「箱子」。細佬的床位藏在其中一個「箱」內，三個床位堆成一列，他就住在中間那一層。關上了床邊的門，這個18呎的床位就是細佬的容身之處，他慢慢屈坐在床上，面對著四周冷冰冰的木板，開始吃著那領回來的飯盒，「我返到去就閂門，可以坐…食飯、打機、瞓覺、換衫都喺度。」

3層堆成一列，細佬住在中間那一層，出入要先爬梯。（張浩維攝）

有家歸不得 從床位中覓新生

離家自立，本非細佬的原意，只因與家人關係欠佳，亦試過與弟弟爭執而報警收場，不想媽媽難做，才選擇獨自租住劏房。細佬說，以前每天下班後身心疲累，但卻無法入睡，走上歧途依靠毒品安眠，自始踏上不歸路，最終因犯事入獄五年。

五年後，細佬立志改過自新。可惜，外界經過五年時間已截然不同，劏房租金已水漲船高，手上只有在監獄賺回來的勞動錢，付不起按金，只可選擇床位，「以前一個劏房月租1,650元，宜家一個床位都要2,000元。」

如果畀我返屋企的話，我一定返，瞓門口都好啊，唔一定要訓入屋，瞓門口都可以 細佬

細佬說，由於木蝨會咬人、不能隨手捉走，故只能讓牠們爬入吸管內，再困住牠們。（張浩維攝）

「撇開自由之外，監獄好啲」

18呎空間，伸高便碰璧，連站著都不能，細佬指在監獄內也差不多，「都係3呎乘6呎，係碌架床。」細佬形容，這兒擁有監倉沒有的自由，亦有牢獄從未見過的木蝨，在被單中爬行，當感覺到又癢又痛，就知道自己又被木蝨咬，「人地話監房污糟，污糟係污糟，但我都未見過有木蝨。」

不過社工說，這裡已是最好的床位，因為單位內有三個廁所，另設廚房，亦有熱水，雖然要共用設施，但衛生已算好，單位內亦設WiFi，比較之下已有優勢。

監獄個環境，除咗失自由之外，樣樣嘢都可以比得上住出面嘅床位。 細佬

更生人士碰上疫情，求職路上更加難行。（張浩維攝）

疫情下慘遭裁員 業主趕走

五年時光，讓細佬更懂自由可貴，只要有時間就會做義工。怎料求職路上屢屢碰壁，任職侍應不久又碰上疫情，餐廳蝕錢裁員，床位業主近日亦要他搬走。

細佬由油麻地走到旺角，從旺角走到太子，再走到深水埗和長沙灣，終於找到一家月租2000多元的板間房。新家面積連一百呎都不夠，但這次他毌須再在床邊的梯間爬高爬低，終於可以挺直腰板、腳踏實地過活， 「我想企返落地好耐！」

同樣居住在床位或板間房，細佬更懂「同路人」的苦，時常去做義工。（張浩維攝）

再難過，總要過，細佬搬屋後，繼續他的義工工作，抬著沉甸甸的物資，在一幢又一幢舊樓穿梭，向其他劏房戶派發防疫物資。爬過了數層樓梯，他喘著氣笑著說：「我以前都唔知咩叫做義工。」他想要的改變，是身體力行。

他當然也有「上樓夢」，輪候公屋12年，最近曾向政府部門查詢，結果答覆卻是要等多17.5年，「係等我死？定係等緊我自己放棄？」

細佬搬到一間板間房，他笑言最大的感受是「雙腳可碰地」。（張浩維攝）

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