教大學者受女兒啟發　推免費古詩誦唱APP　盼提高港孩學習興趣

背誦古詩是學習中文的傳統方法之一，香港教育大學有學者教女兒背唐詩時發現，唱誦除了有助記憶，亦可提高學童學習古詩的興趣，因此與教大團隊合作，花兩年多研發免費手機應用程式《古詩粵唱粵啱Key》，提供聽唱、「跟唱」及二次創作古詩的功能，希望吸引更多莘莘學子學習詩詞歌賦。

香港教育大學中國語言學系助理教授張凌。（教大提供）

香港教育大學中國語言學系助理教授張凌說，創作APP的靈感源於六年前長女及丈夫的小爭執，「當時丈夫希望年僅3、4歲的大女兒學唐詩，但女兒認為古詩枯燥不願記」，在廣州出生，以粵語為母語的她，綜合北京師範大學、廣州中山大學中國語言學及香港理工大學語言學博士的知識，想起中國古代詩與歌是密不可分，幾乎所有詩都由歌而來，加上唱誦有助記憶，故以唱誦吸引女兒學習古詩。

我兒時家貧，沒學過樂器，但以前學的語言學原理，讓我分辨到說話與唱歌的區別。誦唱相對朗讀更能促進兒童對文本的記憶，較易「入腦」，有助提高學童學習古詩的興趣。 香港教育大學中國語言學系助理教授張凌

張凌解釋，粵語說話時音調會下降，唱歌時除了有節奏，咬字亦調至高音，令詩詞更和諧動聽，便於記憶，學童更易投入其中。

花兩年多、斥資數十萬元設計免費APP

張凌於是在2018年與教大編程教育部合作，邀請教大音樂系學生協助．利用教大研發電子學習的項目經費（估計約數十萬元），花兩年多時間研發出手機APP《古詩粵唱粵啱Key》，提供聽唱、跟唱，以及二次創作古詩的功能，希望吸引更多人學習古詩。

為顯示唱誦不局限某種詩詞，十首古詩涵蓋不同時代及體裁，包括五言絕詩、五言律詩、七言絕詩、七言律詩、樂府詩。

張凌說，手機APP《古詩粵唱粵啱Key》，提供聽唱、跟唱，以及二次創作古詩的功能，希望吸引更多人士學習古詩。（教大提供）

而程式內的粵語古詩示範，由張凌創作曲調，張凌的10歲大女兒真人詠唱示範，APP內另設「跟唱」模式，類似卡拉OK，用家可隨背景音樂誦唱；至於語感較強或中文語言學、音樂系大學生，更可利用自行創作功能，新增自創的詩句及標題，誦唱新作後上傳到程式供他人評賞。

普教中漸普及 張凌籲把握粵語優勢、普粵並重

程式現已免費開放予公眾，張凌說，除了邀請7歲二女試用，亦向幼子就讀的幼稚園推介該APP，未來會視乎社會及學界反應，以及有否新經費，決定是否新增功能或古詩數目。

香港不少小學近年採取普教中，惟張認為，粵語抑揚頓挫較多，有助學習古詩及創作，學生應善用自身語言資源，而普通話接近書面語，建議兩者並重。