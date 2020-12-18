劏房漢向女鄰居示愛藉機圖姦對方　報告指未能控制性慾　囚34月

居於劏房的無業漢，暗戀女鄰居多年，遭業主迫遷後決定向女鄰居表白，直言未有與女鄰居性交遭人嘲笑，隨即向女方上下其手及企圖施暴，期間更透露自己從未有女友，亦未曾召妓。法官今（18日）指若非事主機智勇敢，冷靜處理及不斷反抗，被告不會停止侵犯行為，終決定就企圖強姦罪判他囚34個月。

被告黎育民（50歲）被控於去年9月18日企圖強姦女事主X（38歲）。

報告指被告無法控制性慾

事主的心理報告顯示，她事後患上創傷後壓力症候群，會發惡夢，難以入眠及感到焦慮，要繼續接受心理治療。而被告的心理報告則顯示，他衝動、自信心低落，但未有患精神病或心理病，無法控制自己的性慾，重犯機會中上，但透過治療可改善他對性的扭曲看法。

事主提醒會構成強姦仍未停手

法官指，若非事主機智勇敢，事發時腳踢被告反抗，又冷靜地與被告傾談，被告不會停止侵犯行為。雖然事主曾警告被告，其行為構成強姦，但被告卻未有停手，繼續吻她的手及問可否吻她的嘴脣，但被告終究停手，因此法庭必須要考慮這點。

法官最後考慮到被告的重犯機會、事主所受的創傷、事主在自己房間受侵犯等因素，作以上判決。

被迫遷前向女鄰居示愛

案情指，被告和X為劏房鄰居，去年8月底，業主要求所有租客在同年9底前遷出。去年9月18日，被告突然從房間走出來，向X示愛，並表示想和她性交。大驚的X馬上返回自已的房間，惟被告奪門而入，並把X推倒在床上。被告向X表示他和X做鄰居多年，仍未有和X性交，因此遭他人嘲笑。

自稱50歲無女友無召妓

被告繼而嘗試脫下X的內褲，又稱自己年逾50，從未有女友，亦未曾召妓，問為何X不與他性交。被告之後上下其手，X則腳踢被告反抗，混亂間X的內褲亦被撕掉。X即著被告冷靜，指被告的行為等同強姦。被告回應稱，他正在施暴，又問可否吻X的嘴唇。

被告又指，想收藏X的內褲，更想替她拍照，但未有帶手機。X回應稱可找到手機，並把相傳送給被告，著對方先離開。X趁被告離開，馬上關門，並致電家人求助。被告誡下承認，因為性衝動，想強姦事主。

案件編號：HCCC207/2019