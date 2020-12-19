新冠肺炎．最新｜確診個案今累計逾8000宗　首次發生確診病人走佬

新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（18日）新增70宗確診個案，另有逾70宗初步確診，累計確診總數今日將首次超過8,000宗關口。伊利沙伯醫院一名確診才數日的63歲男患者，昨日下午5時衝出隔離病房後逃去無去蹤，院方晚上近10時才公布這宗首名患者走佬事件，直至今日凌晨仍未找回。

周五亦有至少三名醫護人員染疫，他們曾一同出席逾10人生日聚會。新群組方面，新蒲崗Billy Sir音樂教室導師，即Billy Sir確診，教室有5名學生，連同親友，涉及10人群組爆發，相關人士已入檢疫中心。

↓機場已劃出區域 安排旅客至指定檢疫酒店↓

+ 10 + 10 + 10

+ 9 + 9 + 9

確診大廈｜住址全覽 均益大廈累計8宗3人源頭不明 半山壹號上榜

【00:55】衞生署周五（18日）晚上更新14日內確診者的住宅大廈名單。當中西營盤均益大廈過去14日累計達8宗確診個案，2期D座則佔7宗，包括3宗源頭不明的個案。另外，柴灣景翠苑亦已累計有7宗個案，根據衞生防護中心記者會，景翠苑確診個案涉及三組人，故會先派樽。

住宅大廈名單中，亦有多間豪宅上榜，包括何文田半山壹號等；周三（16日）晚不治的「正義聯盟」發起人李偲嫣確診，個案編號為7916，根據名單她居於元朗嘉碧峰。

確診食肆｜增15間 金鐘海富中心美心can‧teen、深井光榮冰室上榜

【00:16】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周五（18日）新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，有25宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪的大廈名單，新增15間患者曾到訪的食肆。



一名66歲確診女患者（個案7960）本月15日發病，翌日她曾到西環中亞大樓天樂餐廳。早前確診的一名居葵盛東邨盛富樓的28歲男患者（個案7331）則曾到過金鐘海富中心美心can‧teen。日前海富中心的Oliver's Super Sandwiches亦有患者去過。

昨日總覽：新冠肺炎．12.18｜增70宗 伊院六旬確診男病人逃去無蹤未尋回

新冠肺炎｜伊院確診男病人「走佬」未尋回 院方遲5小時公布

新冠肺炎｜多名緊密接觸者延送檢疫 衞生署：大型撤離行動搶人手

李偲嫣丈夫未送檢疫中心 有人等到死 張竹君未能解釋：唔知詳情

新冠肺炎│李偲嫣夫謝鋮浚留家2日 未獲安排檢疫：等緊衞生署

▼指定檢疫酒店房價全覽▼

+ 32 + 32 + 32

Billy Sir音樂教室爆疫 留院親覆：堂上有戴口罩 疑飲水時中招

Billy Sir音樂教室師生及親友10人染疫 單日增70宗 景翠苑爆疫

新冠肺炎｜醫護逾10人生日會爆疫 醫管局庾慧玲：醫護應作好榜樣

新冠肺炎｜居柴灣邨八旬翁入院三日不治 錦豐苑85歲男病人不治

新冠肺炎｜外賣指定檢疫酒店？ Uber Eats：送餐員可取消送餐

5間指定檢定酒店今提早啟用 旅客須機場等政府專車前往

新冠肺炎｜本月2日或之後外國抵港人士 須於第19或20天再檢測

新冠肺炎疫苗｜機管局稱溫控系統足應付疫苗運輸 落機1小時交貨