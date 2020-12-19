兩記者要求回應禁用武漢肺炎　新聞官避答結束記者會：向署方跟進

衞生署衞生防護中心周五（18日）舉行例行疫情記者會時，新聞官首次提醒使用「武漢肺炎」字眼的記者，指世界衛生組織今年已將新病毒命名為「2019冠狀病毒病」。 於今日記者會上，再有記者問及使用「武漢肺炎」字眼如何「污名化」，並問及從何時使用「武肺」的字眼成為署方的關注點。現場的衞生署總新聞主任歐陽淑莊，避答問題，其後再有記者追問使用「武肺」會否被趕離場，新聞官僅稱新聞處日前已回答傳媒查詢，指記者可找署方回應，其後無回應現場記者追問下完結記者會。

12月19日疫情記者會，衞生署總新聞主任歐陽淑莊，無回應為何昨日開始提醒記者不要用「武漢肺炎」字眼，亦無回應用相關字眼有何後果，更結束疫情記者會。（黃浩謙攝）

於今日的例行記者會上，《香港01》記者向主持記者會的現場的衞生署總新聞主任歐陽淑莊提問，指疫情記者會已經有近300場，不時會有人使用「武漢肺炎」的字眼，要求新聞官就三點作出回應，「點解昨日突然有呢個提醒？由幾時開始有呢個關注點？佢係污名化咗咩？」

歐陽淑莊當時未有回應，其後《立場新聞》記者於提問時追問，若記者使用「武漢肺炎」字眼會否被趕離場，要求她正面回應，而記者在問及檢疫安排時亦有使用「武肺」字眼。

12月19日，於疫情記者會上有記者問使用「武漢肺炎」字眼的下場。（李澤彤攝）

歐陽淑莊其後僅重複周五記者會上的提醒，稱「提提大家，世䘙將病毒名命為「2019冠狀病毒病」，大家可簡稱為新冠肺炎，知道新聞處已就呢個提醒回應傳媒查詢，若有需要請向署方繼續跟進，多謝大家，今日記者會到此完結。」其後完結記者會。《立場新聞》記者其後再追問，要求她回應「『武漢肺炎』係唔講得？定係點？會有咩下場？」，「所謂正名點樣「污名化」？」不過她一律未有再作回應。

周五記者會上，衞生署首席新聞主任余碧群首次提醒傳媒使用「武漢肺炎」字眼。

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