新冠肺炎．最新｜今初確逾70宗　警察總部女文員染疫

新冠肺炎疫情持續，本港周六（19日）新增109宗確診個案，是連續8日後確診數字再破百；當中42宗源頭不明，創下第四波疫情新高，另外有70多宗初步確診。柴灣景翠苑再多2名確診者，累計涉及6個單位，當局向該座大廈居民發強制檢測令。另外，衛生署會分別向以下6座大廈派樽：富山邨富仁樓、石籬二村石榮樓、平田邨平誠樓、旺角Skypark、西環均益大廈二期D座。 另外，在上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的一名63歲、確診患上新冠肺炎的1男子李運強仍下落不明。案件被列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強，警方於昨晚（19日）於香港警察facebook專頁公開李運強的最新黑白照片，望市民可提供線索。

▼警方通緝逃走確診病人李運強▼

新冠肺炎｜澳門採購三款疫苗 賀一誠：市民可選擇接種哪種疫苗

【13:23】新冠肺炎疫情持續，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗，即將供港，特首林鄭月娥表明市民不能選擇種哪一款。

澳門行政長官賀一誠今日表示，澳門會購入3款疫苗，供市民自願接種，若3款同時運到澳門，市民亦可自行選擇接種哪一款疫苗，「我哋係畀市民自己去揀你鍾意打邊隻，政府唔強迫你打邊一隻。」

澳門行政長官賀一誠（梁鵬威攝／資料圖片）

新冠肺炎｜許樹昌：周末仍多人出街 或考慮縮短商場商店營業時間

【12:42】本港新冠肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日指出，本港確診數字在高位橫行，周末亦有不少市民出街，政府或有需要進一步收緊社交距離措施，考慮縮減商場商店營業時間至6至8小時，非緊急店舖如理髮店及服裝店等甚至要暫停營業，如果政府用盡一切措施市民仍不配合，更有可能考慮仿傚外國「戒嚴」及「禁足令」，只限某時段准市民外出購置日用品。

新冠肺炎｜警察總部女文員染疫 上周三最後上班 無接觸公眾

【12:42】警方公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診2019冠狀病毒病。患者於本月18日感到不適求診，並進行檢測。經測試後，她昨日（19日）得知呈陽性反應。該名文職人員於過去14日沒有外遊記錄，並沒有與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，她最後一日上班日上周三( 16日）。

新冠肺炎｜疫情下市民買餸在家做冬 檔主入多一倍雞供應客人

【12:40】明日（21日）為冬至，今日（20日）則為冬至前周日，不少家庭或提早於今日做冬，然而在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，以往外出用膳市民均改於居家做冬。

早上未到十點己有市民到九龍城街市買餸做冬。有雞檔表示，雖然受疫情影響，但仍購入了比平日多一倍的活雞以供應顧客需求；有市民則準備了二千元以準備今晚做冬餸菜；亦有市民因疫情關係，由往年與親戚一起做冬變到今年只是一家三口做冬。

昨日總覽：新冠肺炎・12.19｜增109確診 42宗源頭不明 逃走病人曾擅自離房

新冠肺炎｜伊院走佬確診病人李運強照片曝光 警搜索兩日現正通緝

新冠肺炎｜逃走病人CT值不低不高 逃離時有戴口罩曾擅離病房

新冠肺炎｜伊院逃走病人遭通緝 據悉須穿越4道門 其病床近門口

新冠肺炎｜伊院確診病人逃走可判監6個月 專家籲戴電子手環

新冠肺炎｜今增42宗無源頭個案創第四波新高 柴灣景翠苑須強檢

新冠肺炎｜港確診數破8千 死亡率與日本相若 7幅圖看四波疫情

強制檢測｜景翠苑採樣站「截龍」居民續排隊 徬徨儲糧憂感染

檢疫中心遲收市民 陳肇始：已促衞生署長檢視人手 短缺要出聲

市民等入檢疫中心期間死亡 衞生署：特別行動已接送超過480人

強制檢測｜景翠苑採樣站「截龍」居民續排隊 徬徨儲糧憂感染

新冠肺炎｜今增42宗無源頭個案創第四波新高 柴灣景翠苑須強檢

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼