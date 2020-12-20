新冠肺炎．最新｜今增70多宗　樹仁大學宿生初確診　封校三天消毒

新冠肺炎疫情持續，本港周六（19日）新增109宗確診個案，是連續8日後確診數字再破百；當中42宗源頭不明，創下第四波疫情新高，另外有70多宗初步確診。柴灣景翠苑再多2名確診者，累計涉及6個單位，當局向該座大廈居民發強制檢測令。另外，衛生署會分別向以下6座大廈派樽：富山邨富仁樓、石籬二村石榮樓、平田邨平誠樓、旺角Skypark、西環均益大廈二期D座。 另外，在上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的一名63歲、確診患上新冠肺炎的1男子李運強仍下落不明。案件被列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強，警方於昨晚（19日）於香港警察facebook專頁公開李運強的最新黑白照片，望市民可提供線索。

▼警方通緝逃走確診病人李運強▼

新冠肺炎｜港確診數破8千 死亡率與日本相若 7幅圖看四波疫情

新冠肺炎｜六旬婦在家待檢疫失救死亡 確診女兒憤斥政府行政失當

【16:07】一名居於美林邨美桃樓六旬婦人在女兒確診送到亞博後，獨自在家等候送往檢疫，日前被揭倒斃家中，在殮房檢測確診。死者女兒趙小姐今（20日）接受民主黨進行電話訪問時，譴責政府不負責任，促政府應要就此事作詳細調查。

此外，太和邨新和樓一個六口家庭有人於上周五（18日）確診，亦被當局以人手不足為由要求在家等待檢疫，期間確診者多次致電衛生署，均未獲交待檢疫安排，至今早（20日）凌晨，確診者家人才被送往竹篙灣檢疫。

民主黨副主席林卓廷及大圍區議員吳定霖今日在記者會與上述個案女兒趙小姐進行電話訪問。（黃穎津攝）

新冠肺炎｜樹仁大學文康大樓宿生初步確診 全校封鎖3天消毒

【15:45】樹仁大學公布今天中午收到通知文康大樓一名宿生初步確診新型冠狀病毒，已送院治理。校方已立刻啟動特設的應變小組，決定全校將封鎖三天，進行全面淸潔和消毒；另有一名已被衞生防護中心界定為緊密接觸者，已即時開始隔離14天，作醫學觀察； 大學正在追查初步確診學生過去14天行踪，並嘗試陸續聯絡所有接觸者。

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葵盛西邨8座婦在家人確診9日始送檢疫中心 疑家中遭「遺毒」感染

【15:30】新冠肺炎疫情持續，不少確診者的密切接觸者等候數日，仍然未獲安排送入檢疫中心。葵青區議員梁靜珊今日（20日）表示，早前接獲葵盛西邨第八座一名確診者（#8006）投訴，雖然她的同住家人早前確診，但當局卻未有即時安排她往檢疫中心，並要求她在家等待，當局也未有到其單位進行大清洗，她由12月8日等待至12月17日才獲安排檢疫，之後確診。

梁靜珊表示，投訴人懷疑在家居隔離時，被已受污染的居住環境引致感染。

新冠肺炎｜一田沙田店爆疫停業兩周今重開 員工須每隔14日做檢測

【14:48】本港疫情嚴峻，一田百貨沙田分店早前錄得多人確診。發言人表示，沙田分店今起（20日）重新投入服務，所有沙田店員工已分別於本月6日進行核酸檢測，及於前日(18日)額外進行病毒快速測試，結果呈陰性始可復工，另每隔 14 天會再作快速檢測。



發言人又表示，截至昨日（19日），沙田一田群組共計13人，其中包括3名直屬員工，以及10名專櫃推廣員，當中兩名員工已出院，其他人員正康復中。

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新冠肺炎｜總商會總裁梁兆基盼再推「保就業」 倡發債減財政壓力

【13:58】新冠肺炎疫情對本港經濟造成打擊，政府日前公布推出第四輪防疫抗疫基金，注資64億元資助受影響行業。香港總商會總裁梁兆基今日（20日）出席電台節目時表示歡迎，期望政府同時推出新一輪保就業計劃，他估算涉款約300億元，建議政府考慮透過發債籌資金，以減輕財政儲備壓力。梁又指出，疫情下投資數碼科技成新常態，惟不少中小企轉型困難，希望政府增加協助，否則可能會被大企業壟斷。

【13:48】消息指今日新70多宗確診個案 較昨日明顯回落。

新冠肺炎｜景翠苑染疫居民湧檢測 住戶：若陰性擬聖誕節搬離避疫

【13:46】本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布新增109宗確診個案，當中柴灣峰霞道景翠苑至今累計有6個單位錄得確診個案，當局向該座大廈居民發強制檢測令。

景翠苑外今早（20日）有約50人排隊接受檢測，有居民認為政府應公布確診者單位資料，讓住戶做好心理準備防範，否則會造成人心惶惶，並斥責太遲發出強制檢測令；亦有附近街坊表示，有不少行山人士，會途經附近一帶到山上景點「猛鬼橋」，更有部分人不守規矩脫下口罩。

新冠肺炎｜澳門採購三款疫苗 賀一誠：市民可選擇接種哪種疫苗

【13:23】新冠肺炎疫情持續，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗，即將供港，特首林鄭月娥表明市民不能選擇種哪一款。

澳門行政長官賀一誠今日表示，澳門會購入3款疫苗，供市民自願接種，若3款同時運到澳門，市民亦可自行選擇接種哪一款疫苗，「我哋係畀市民自己去揀你鍾意打邊隻，政府唔強迫你打邊一隻。」

澳門行政長官賀一誠（梁鵬威攝／資料圖片）

新冠肺炎｜許樹昌：周末仍多人出街 或考慮縮短商場商店營業時間

【12:42】本港新冠肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日指出，本港確診數字在高位橫行，周末亦有不少市民出街，政府或有需要進一步收緊社交距離措施，考慮縮減商場商店營業時間至6至8小時，非緊急店舖如理髮店及服裝店等甚至要暫停營業，如果政府用盡一切措施市民仍不配合，更有可能考慮仿傚外國「戒嚴」及「禁足令」，只限某時段准市民外出購置日用品。

新冠肺炎｜警察總部女文員染疫 上周三最後上班 無接觸公眾

【12:42】警方公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診2019冠狀病毒病。患者於本月18日感到不適求診，並進行檢測。經測試後，她昨日（19日）得知呈陽性反應。該名文職人員於過去14日沒有外遊記錄，並沒有與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，她最後一日上班日上周三( 16日）。

新冠肺炎｜疫情下市民買餸在家做冬 檔主入多一倍雞供應客人

【12:40】明日（21日）為冬至，今日（20日）則為冬至前周日，不少家庭或提早於今日做冬，然而在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，以往外出用膳市民均改於居家做冬。

早上未到十點己有市民到九龍城街市買餸做冬。有雞檔表示，雖然受疫情影響，但仍購入了比平日多一倍的活雞以供應顧客需求；有市民則準備了二千元以準備今晚做冬餸菜；亦有市民因疫情關係，由往年與親戚一起做冬變到今年只是一家三口做冬。

新冠肺炎｜藥劑師學會：港人打疫苗非白老鼠 可參考百萬海外數據

【10:50】首批新冠肺炎疫苗最快下月抵港，香港醫院藥劑師學會指，港府購入的三款款苗都未公布第三期臨床試驗最終數據，現階段不適合為疫苗作結論。惟三種疫苗的常見副作用與流感疫苗相近，包括注射部位反應，疲倦，頭痛，發燒，肌肉痛，作嘔。嚴重副作用罕見，例如：嚴重過敏反應，但過敏反應是與個人基因有關所有藥物都有機會可以引致過敏反應，市民無需擔心。

學會又指港人接種新冠肺炎疫苗並非「白老鼠」，因港人接種時已有數以百萬計的非港人接種，屆時有更多臨床數據公布。

▼香港醫院藥劑師學會介紹本港訪購三種新冠肺炎疫苗▼

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昨日總覽：新冠肺炎・12.19｜增109確診 42宗源頭不明 逃走病人曾擅自離房

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港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，新冠病毒的突變率令人驚訝。（資料圖片／張浩維攝）

新冠肺炎｜港大孔繁毅：抗體半年降至無法檢測 或需每年接種疫苗

【09:50】新冠肺炎疫情全球肆虐，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗即將供港。港大內科學系臨床教授孔繁毅今日（20日）在港台節目《給香港的信》表示，暫時未有長期報告顯示疫苗的年期功效和安全性，曾有重覆染疫的病例發現，抗體在接近半年降至無法檢測水平，估計將來有可能要每年接種新冠疫苗。

談及香港大學現正研發噴鼻式新冠疫苗，他預計明年初進行第一期臨床試驗，盼明年下半年展開第三期，未來可與季節性流感疫苗結合，每年接種一次單一疫苗。

新冠肺炎│ 15至39歲確診率達35% 張建宗籲有任何不適應盡早檢測

【09:45】新冠肺炎發展至今第四波，政府上周建議向防疫抗疫基金注資64億元，聚焦支援因政府收緊社交距離措施而受重創的行業和市民；政務司司長張建宗今於網誌表示，立法會財務委員會明天﹙12月21日﹚將召開特別會議審議這項撥款申請，冀議員能盡早通過撥款。

他又指，本港15至39歲人士確診個案比例高達35%；至於80歲及以上長者，雖然確診個案比例只佔4%，但死亡個案中接近55%為80歲或以上的人士，呼籲市民如有任何不適，應盡早求醫及接受檢測。

確診食肆｜新增19間 馬鞍山慈雲山兩間太興、灣仔22 Ships上榜

【00:00】本港周六（19日）新增109宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔102宗，42宗感染源頭不明創第四波疫情以來新高。衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增19間患者曾到訪的食肆，包括深水埗的茶餐廳天祥飯店、灣仔船街西班牙餐廳22 Ships及馬鞍山的日式餐廳L.D.K. by Ufufu Café等。

衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括灣仔船街的西班牙餐廳22 Ships。（餐廳Facebook圖片）

確診大廈｜Grand YOHO、曼克頓山增無源頭個案 景翠苑多2人染疫

【00:00】新冠肺炎疫情持續，周六（19日）新增109宗確診個案，當中42宗源頭不明，柴灣景翠苑需要強制檢測。衞生署晚上更新確診者住址名單，多個屋邨有人染疫，李鄭屋邨道德樓添3名確診者，其中一宗為源頭不明個案；亦有2名確診者居於柴灣景翠苑。

此外，曼克頓山亦有一名確診者，為一名無病徵的女子，屬源頭不明個案；秀茂坪紀律部隊宿舍二座亦有人染疫，為一名22歲女子。

新冠肺炎｜今增42宗無源頭個案創第四波新高 柴灣景翠苑須強檢

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強制檢測｜景翠苑採樣站「截龍」居民續排隊 徬徨儲糧憂感染

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