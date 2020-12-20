新冠肺炎．最新｜消息：今日增70多宗確診　市民提早買雞做冬

新冠肺炎疫情持續，本港周六（19日）新增109宗確診個案，是連續8日後確診數字再破百；當中42宗源頭不明，創下第四波疫情新高，另外有70多宗初步確診。柴灣景翠苑再多2名確診者，累計涉及6個單位，當局向該座大廈居民發強制檢測令。另外，衛生署會分別向以下6座大廈派樽：富山邨富仁樓、石籬二村石榮樓、平田邨平誠樓、旺角Skypark、西環均益大廈二期D座。 另外，在上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的一名63歲、確診患上新冠肺炎的1男子李運強仍下落不明。案件被列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，警方正協助追尋，並已通緝該男病人李運強，警方於昨晚（19日）於香港警察facebook專頁公開李運強的最新黑白照片，望市民可提供線索。

▼警方通緝逃走確診病人李運強▼

新冠肺炎｜港確診數破8千 死亡率與日本相若 7幅圖看四波疫情

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新冠肺炎｜總商會總裁梁兆基盼再推「保就業」 倡發債減財政壓力

【13:58】新冠肺炎疫情對本港經濟造成打擊，政府日前公布推出第四輪防疫抗疫基金，注資64億元資助受影響行業。香港總商會總裁梁兆基今日（20日）出席電台節目時表示歡迎，期望政府同時推出新一輪保就業計劃，他估算涉款約300億元，建議政府考慮透過發債籌資金，以減輕財政儲備壓力。梁又指出，疫情下投資數碼科技成新常態，惟不少中小企轉型困難，希望政府增加協助，否則可能會被大企業壟斷。

【13:48】消息指今日新70多宗確診個案 較昨日明顯回落。

新冠肺炎｜景翠苑染疫居民湧檢測 住戶：若陰性擬聖誕節搬離避疫

【13:46】本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布新增109宗確診個案，當中柴灣峰霞道景翠苑至今累計有6個單位錄得確診個案，當局向該座大廈居民發強制檢測令。

景翠苑外今早（20日）有約50人排隊接受檢測，有居民認為政府應公布確診者單位資料，讓住戶做好心理準備防範，否則會造成人心惶惶，並斥責太遲發出強制檢測令；亦有附近街坊表示，有不少行山人士，會途經附近一帶到山上景點「猛鬼橋」，更有部分人不守規矩脫下口罩。

新冠肺炎｜澳門採購三款疫苗 賀一誠：市民可選擇接種哪種疫苗

【13:23】新冠肺炎疫情持續，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗，即將供港，特首林鄭月娥表明市民不能選擇種哪一款。

澳門行政長官賀一誠今日表示，澳門會購入3款疫苗，供市民自願接種，若3款同時運到澳門，市民亦可自行選擇接種哪一款疫苗，「我哋係畀市民自己去揀你鍾意打邊隻，政府唔強迫你打邊一隻。」

澳門行政長官賀一誠（梁鵬威攝／資料圖片）

新冠肺炎｜許樹昌：周末仍多人出街 或考慮縮短商場商店營業時間

【12:42】本港新冠肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日指出，本港確診數字在高位橫行，周末亦有不少市民出街，政府或有需要進一步收緊社交距離措施，考慮縮減商場商店營業時間至6至8小時，非緊急店舖如理髮店及服裝店等甚至要暫停營業，如果政府用盡一切措施市民仍不配合，更有可能考慮仿傚外國「戒嚴」及「禁足令」，只限某時段准市民外出購置日用品。

新冠肺炎｜警察總部女文員染疫 上周三最後上班 無接觸公眾

【12:42】警方公布，一名駐守警察總部的女文職人員初步確診2019冠狀病毒病。患者於本月18日感到不適求診，並進行檢測。經測試後，她昨日（19日）得知呈陽性反應。該名文職人員於過去14日沒有外遊記錄，並沒有與公眾接觸，工作期間亦有佩戴口罩，她最後一日上班日上周三( 16日）。

新冠肺炎｜疫情下市民買餸在家做冬 檔主入多一倍雞供應客人

【12:40】明日（21日）為冬至，今日（20日）則為冬至前周日，不少家庭或提早於今日做冬，然而在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，以往外出用膳市民均改於居家做冬。

早上未到十點己有市民到九龍城街市買餸做冬。有雞檔表示，雖然受疫情影響，但仍購入了比平日多一倍的活雞以供應顧客需求；有市民則準備了二千元以準備今晚做冬餸菜；亦有市民因疫情關係，由往年與親戚一起做冬變到今年只是一家三口做冬。

新冠肺炎｜藥劑師學會：港人打疫苗非白老鼠 可參考百萬海外數據

【10:50】首批新冠肺炎疫苗最快下月抵港，香港醫院藥劑師學會指，港府購入的三款款苗都未公布第三期臨床試驗最終數據，現階段不適合為疫苗作結論。惟三種疫苗的常見副作用與流感疫苗相近，包括注射部位反應，疲倦，頭痛，發燒，肌肉痛，作嘔。嚴重副作用罕見，例如：嚴重過敏反應，但過敏反應是與個人基因有關所有藥物都有機會可以引致過敏反應，市民無需擔心。

學會又指港人接種新冠肺炎疫苗並非「白老鼠」，因港人接種時已有數以百萬計的非港人接種，屆時有更多臨床數據公布。

▼香港醫院藥劑師學會介紹本港訪購三種新冠肺炎疫苗▼

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昨日總覽：新冠肺炎・12.19｜增109確診 42宗源頭不明 逃走病人曾擅自離房

新冠肺炎｜伊院走佬確診病人李運強照片曝光 警搜索兩日現正通緝

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港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，新冠病毒的突變率令人驚訝。（資料圖片／張浩維攝）

新冠肺炎｜港大孔繁毅：抗體半年降至無法檢測 或需每年接種疫苗

【09:50】新冠肺炎疫情全球肆虐，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗即將供港。港大內科學系臨床教授孔繁毅今日（20日）在港台節目《給香港的信》表示，暫時未有長期報告顯示疫苗的年期功效和安全性，曾有重覆染疫的病例發現，抗體在接近半年降至無法檢測水平，估計將來有可能要每年接種新冠疫苗。

談及香港大學現正研發噴鼻式新冠疫苗，他預計明年初進行第一期臨床試驗，盼明年下半年展開第三期，未來可與季節性流感疫苗結合，每年接種一次單一疫苗。

新冠肺炎│ 15至39歲確診率達35% 張建宗籲有任何不適應盡早檢測

【09:45】新冠肺炎發展至今第四波，政府上周建議向防疫抗疫基金注資64億元，聚焦支援因政府收緊社交距離措施而受重創的行業和市民；政務司司長張建宗今於網誌表示，立法會財務委員會明天﹙12月21日﹚將召開特別會議審議這項撥款申請，冀議員能盡早通過撥款。

他又指，本港15至39歲人士確診個案比例高達35%；至於80歲及以上長者，雖然確診個案比例只佔4%，但死亡個案中接近55%為80歲或以上的人士，呼籲市民如有任何不適，應盡早求醫及接受檢測。

確診食肆｜新增19間 馬鞍山慈雲山兩間太興、灣仔22 Ships上榜

【00:00】本港周六（19日）新增109宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地個案佔102宗，42宗感染源頭不明創第四波疫情以來新高。衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增19間患者曾到訪的食肆，包括深水埗的茶餐廳天祥飯店、灣仔船街西班牙餐廳22 Ships及馬鞍山的日式餐廳L.D.K. by Ufufu Café等。

衞生署衞生防護中心更新確診個案曾到訪的大廈名單，當中新增25間患者曾到訪的食肆，包括灣仔船街的西班牙餐廳22 Ships。（餐廳Facebook圖片）

確診大廈｜Grand YOHO、曼克頓山增無源頭個案 景翠苑多2人染疫

【00:00】新冠肺炎疫情持續，周六（19日）新增109宗確診個案，當中42宗源頭不明，柴灣景翠苑需要強制檢測。衞生署晚上更新確診者住址名單，多個屋邨有人染疫，李鄭屋邨道德樓添3名確診者，其中一宗為源頭不明個案；亦有2名確診者居於柴灣景翠苑。

此外，曼克頓山亦有一名確診者，為一名無病徵的女子，屬源頭不明個案；秀茂坪紀律部隊宿舍二座亦有人染疫，為一名22歲女子。

新冠肺炎｜今增42宗無源頭個案創第四波新高 柴灣景翠苑須強檢

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強制檢測｜景翠苑採樣站「截龍」居民續排隊 徬徨儲糧憂感染

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