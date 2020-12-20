新冠肺炎疫苗｜注射後會否有「針卡」證明　食衞局指未能回覆

首批100萬劑新冠肺炎疫苗最快下月抵港，但政府仍然未有具體說明接種安排。《香港01》自12月12日起，兩度向食衞局查詢100萬劑疫苗是否先為50萬人完成兩劑接種、注射疫苗後的市民會否有「針卡」證明自己已接種，食衞局都指未能回覆。

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港府購入的三款疫苗，市民都需要接種兩劑才有較高的保護率。最快下月抵港的科興滅活疫苗，研究顯示兩次接種要分開14日；最快明年首季抵港的復星BioNTech疫苗要相隔21日；由牛津大學與阿斯利康研發的疫苗則相隔28日。

不過100萬劑疫苗到底是先為100萬人接種首劑，還是先完成50萬人兩劑接種，當局都未有詳細說明。至於港人注射後會否有「針卡」，可出示文件證明自己已接種疫苗，當局亦未有公布。《香港01》12月12日、12月14日兩度向食衞局查詢，當局都指未能提供資料。

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食衞局不答查詢後，局長陳肇始到立法會曾提已接種疫苗者，電子健康系統會有紀錄。

陳肇始：電子健康互通系統顯示有否注射

不過食衞局局長陳肇始12月16日，出席立法會衞生事務委員會特別會議就提到，市民接種疫苗後，電子健康互通系統會有紀錄以供證明。《香港01》今午再向食衞局查詢，暫時未獲回覆。