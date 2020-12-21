新冠肺炎・最新｜李偲嫣丈夫確診　梁美芬：拖延醫治誰該負責？

新冠肺炎疫情今日（21日）速報： 新增85宗確診個案，累計增至累計增至8,238宗。 輸入佔7宗，餘下78宗本地個安中，有27宗源頭不明。 瑪嘉烈醫院一名有長期病患的82歲女病人，累計131人死亡。 走佬病人李運強被緝回後，在保安員及警察監管下，在隔離病房留醫。 2人限聚令、晚市禁堂食、口罩令等延長兩周至1月6日。 教育局所有幼稚園及中小學暫停面授課堂及校內活動，直至明年1月10日。 英國病毒變種，港大醫學院院長指傳染力高七成。 政府宣布周二（22日）起禁止所有英國載客客機抵港，港人都不能入境，屬爆疫後首次。

【22:26】立法會議員梁美芬在FB撰文披露，剛剛接獲上周離世的李偲嫣的丈夫謝鋮浚通知，他最新一次檢測結果對病毒呈陽性，現正被安排送往醫院接受治療。

梁美芬表示，謝鋮浚本月10日將檢測樣本交到元朗容鳳書母嬰健康院，即李偲嫣離世前六日（李16日送院後證實不治），一直沒有收到檢測結果通知；直至李偲嫣不幸過身後三日半，政府才將謝鋮浚送往檢疫中心；入住檢疫中心後翌日才採樣本做檢測，今日確診。「前後共花了十二日才找出一名確診者。」

梁指出，謝鋮浚情況絕對不是個別例子，疫情一年以來發生不少次。「到底有多少市民，像張竹君醫生今日記者會上所說，幾天沒有收到通知就當結果是陰性，然後如常上班社交，不但耽誤了自己的病情，還不自知地在社區播毒呢？無病變有病，有病變大病，大大耽誤了病人的治療，如此差劣的安排實在令人無法接受。以陳肇始局長為首的抗疫團隊繼續做下去，疫症清零無望，反而政府的民望面臨清零，將市民對香港醫療系統的信心清零。」

請問政府你們是如何決定這種拖延抗疫法，不但沒有把隱形傳播者找出來，反而令有病徵的人因為信任你們而拖延醫治？請問誰該負責？ 立法會議員梁美芬

【22:08】在澳門加強防疫措施記者會上，有記者提問到若有香港人先到內地，完成14天檢疫後，是否就可入境澳門及不需檢疫，質問這是否屬於一個漏洞，仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，已與珠海政府協商，如有香港人到珠海未足21天，其健康碼不能轉為綠色，即不能入境澳門。

牛頭角道體育館社區檢測中心周三啟用 一文看清19間中心地址

【21:36】政府今日宣佈，為了進一步便利市民接受2019冠狀病毒檢測，將在牛頭角道體育館增設一間社區檢測中心，並在周三（23日）開始投入服務。屆時全港將有19間社區檢測中心為市民服務，總檢測量將超過每日2萬次。

【21:10】澳門在晚上9時召開疫情記者會，宣布在過去14天曾到內地中風險地區、台灣等地方的入境者，入境澳門的措施不會改變；不過，若曾到這些地區以外的地方，包括香港、英國等地，自今晚10時起，所有入境澳門人士、正在澳門接受隔離醫學觀察者，均需接受21天集中醫學觀察。

如有入境者已完成14天醫學觀察，但入境澳門至今未足21天，也需接受7天自我健康管理，其健康碼會轉為「黃碼」，政府部門、公共場所、人多地方、醫院都不能前往，直到入境後第20天，再做一次核酸檢測，獲得陰性就會轉為「綠碼」。

將禁英國航班抵港 香港郵政︰暫停寄往英國的所有空郵服務

【21:05】香港郵政宣布，由於航班暫停服務，寄往英國的所有空郵服務（包括特快專遞服務）將由明日起暫停，直至另行通告。寄往英國的平郵服務則仍舊維持，市民可考慮以平郵方式投寄郵件往英國。

【21:05】民政事務局表示，鑑於最近在石籬二邨石榮樓不同單位出現數宗確診個案，政府今日已對石榮樓居民發出強制檢測令，安排檢測承辦商在石籬社區會堂設立流動採樣站為居民提供免費檢測服務。為保障市民健康和公共衞生安全，政府呼籲所有居住在石榮樓的居民能合作參與檢測，並在獲知檢測結果前留在家中，以免增加社區感染的風險。葵青民政事務處亦特別安排仁濟醫院社會服務部，為居於石榮樓的長者在強制檢測期間每天免費送餐，方便他們留在家中。

01直擊｜倫敦希斯路機場 港人「衝關」返港最後一刻！｜有片

【20:31】英國新型冠狀病毒變種病毒株「失控」，不但英國首相約翰遜煞停國民的聖誕假期，歐洲各國均紛紛禁止英國航班入境，而港府將由明日凌晨、即今日（21日）午夜起禁止由英國來港載客航班抵港。《香港01》特約記者在當地時間21日上午9時，於倫敦希斯路機場直擊最新情況。有港人趕上最後的國泰航班回港，亦有人起床後知悉香港對英封關消息，以市價近五倍價錢購買機票，趕回香港過聖誕節。

新冠肺炎｜3食肆違晚市禁堂食令 食環署控負責人

【20:18】新冠肺炎疫情持續，食物及環境衞生署表示，由12月11日至20日，十天內向48名涉嫌違反第599F章規定與指示的餐飲業務負責人作出檢測，當中包括3名下午6時後仍提供堂食的餐飲業務負責人。食環署亦向15名涉及違反佩戴口罩規定的人士採取執法行動，包括發出合共11張定額罰款告票及提出4宗檢控。

另外，由12月2日至昨日（20日），食環署向9名未有妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報的餐飲業務負責人展開檢控程序。

新冠肺炎｜網上工展會開鑼 有55折產品 擬復活節復辦實體展

【20:10】本港新冠肺炎疫情持續，由香港中華廠商聯合會舉辦的工展會，原定本月在維園舉行，被逼取消，不過將首次改以線上形式舉行。「網上工展會」於今日（21日）正式開鑼，為期31天至明年1月20日。參展商將推出𣎴同55折以下的產品，而本港市民購物滿800元，更可享免運費及其他優惠。

廠商會會長吳宏斌表示，不會輕言放棄，與政府繼續商討，期望可於復活節黃金檔期，復辦「工展復活嘉年華」。而廠商會第二副會長徐晉暉指，部分展商因性質上難以參與線上銷售，故數目比上屆少約一半。

【20:00】食衞局發言人表示，政府會着手修例，可以指令由英國到港人士14日檢疫期延長至21日，屆時要全期21日在指定酒店強制檢疫。

港將禁英國航班登機 維珍VS636料成功最後「入閘」 明清晨抵港

【19:40】英國發現變種新型冠狀病毒，多地宣布將禁止來自英國的旅客入境。港府今日（21日）下午公布，由本港時間22日凌晨零時起，所有過去14日曾於英國逗留超過2小時的人士，包括香港人，將禁止登上來港航班。



根據機管局抵港航班資訊顯示，原定本港22日有三班機由英國抵港，包括國泰航空的CX252、及維珍航班的VS636及VS206。不過英航班暫停抵港令生效，料有一班機無法搶閘回港無望，最後一班英國抵港航班將是VS636。

英國變種病毒｜梁卓偉：病毒株如鎖匙更易插入細胞 傳染力增75%

【19:59】新冠病毒株在英國出現變異，當地有研究團隊發現新病毒株傳播力增強7成。港大醫學院院長梁卓偉團隊亦推算，該病毒株的傳播力強7成半，跟當地數據吻合，形容情況令人十分擔憂，一旦病毒株傳入本港，即時繁殖率會由現時1傳0.81，推高至1傳1.42人，令逐漸受控的疫情，突然間逆轉。不過他強調需要更多證據，確立新病毒株的傳染力加強的說法。有教授稱現時未見英國新病毒株來港，本港仍然是尼泊爾病毒株主導。

梁卓偉指，若新病毒傳播力增強7成多並流入香港引起群組傳播，本地疫情會逆轉。(張浩維攝)

新冠肺炎｜指定期曾在華大厦A座等3大廈人士 最遲周六強制檢測

【19:15】食物及衞生局公布強制檢測令，任何於今年11月25日至12月21日期間曾身處任何下列地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）， 須於本周六（26日）或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測：

（一）觀塘油塘道9號油麗邨逸麗樓 （二）葵青石梨街11號石籬二邨石榮樓 （三）筲箕灣阿公岩道25號明華大厦A座

新冠肺炎｜逸麗樓強制檢測居民聞訊取樽 區議員：部分人感混淆

油麗邨逸麗樓樓下設領取深喉唾液樣本處。（黃詠榆攝）

【19:13】社會福利署宣布，全港幼兒中心及特殊幼兒中心會繼續暫停提供服務至明年 1月10日，為了減低感染的機會，署方勸喻市民不要送子女到幼兒中心或特殊幼兒中心，但各中心仍會繼續開放，為個別照顧子女有困難的服務使用者提供服務。

新冠肺炎｜消息：李運強拒交代過去3日行蹤 料下月中出院時拘捕

【19:12】63歲的新冠肺炎確診者李運強，於上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院，至昨晚在旺角被緝獲。據了解，李運強的案件交由警方借調到衛生署的人員跟進，人員已初步查問，然而他拒絕合作，拒交代過去3日曾逗留地點及接觸何人。

消息指，預計李運強將在伊利沙伯醫院留醫至1月18日，警方將在他出院時正式進行拘捕，並在徵詢法律意見後，決定是否落案起訴。

新冠肺炎｜城巴車長確診 上周四及五曾駕駛307A及5X號線

【19:00】城巴公布，今日接獲衛生署通知，一名城巴車長確診新型冠狀病毒肺炎。該名車長於上周五（18 日）下班後，接獲通知並向公司報告其家人確診，車長翌日接受隔離及檢測，今日確診。

城巴表示，確診車長於上周四及五（17及18日）曾駕駛城巴307A 及5X 號線（車身編號 8399 、 8451 、 6368 、 6347 ），當值期間有佩戴口罩，車長表示上班時沒有與其他車長談話，城巴稱公司已通知曾駕駛以上四輛巴士的十多名車長留意身體狀況，如有不適立即求診或進行檢測。

確診城巴車長近日駕駛的巴士

【18:23】機場管理局表示，一名技術支援員工的親人證實確診，該名員工被列為緊密接觸者，現正接受政府安排的隔離檢疫。該名員工的最近上班日期為上周四（17日），他於同日進行病毒檢測呈陰性，曾經與該名員工接觸的其他員工檢測結果均為陰性，相關工作範圍已全面清潔及消毒。

機管局表示，有不同措施保障員工安全，包括向員工派發口罩，以及員工進入辦公大樓必須量度體溫。由11月23日起，在確保機場維持正常運作及主要工程進度不受影響下，機管局已安排員工彈性上班時間及分隊輪流在家工作。

停課｜全港幼稚園、中小學、補習學校需停面授課堂至明年1月10日

【17:55】教育局指因應2019冠狀病毒病疫情仍然非常嚴峻，政府有需要繼續採取嚴厲的措施應對疫情，所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日。在此期間，提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）亦繼續暫停所有級別的面授課堂及校內活動。

教育局發言人表示，在暫停面授課堂及校內活動期間，學校須繼續運用不同的教學模式，讓學生在家中學習。有如聖誕假期前的安排，學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試。考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂及進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

【17:17】國泰航空宣布，鑑於英國新冠肺炎疫情嚴峻，香港政府已宣布即時暫停所有從英國飛往香港的航班，因此即日起取消前往英國的航班，直至2021年1月10日。

李偲嫣丈夫逾十日未知檢測結果 張竹君︰可以當作陰性結果

【17:02】博思醫學診斷中心兩名員工昨日確診，二人曾為一名其後確診的病人做電腦掃瞄。有投訴指二人而非如昨日稱有穿保護衣，疑有人講大話。張竹君表示，個別診所不同，穿着甚麼與所做檢驗而定，如進行侵入性程序需加強保護，當日做電腦掃瞄，不是非常高危，醫院規格都可以。

【16:57】張竹君表示，李運強已接受治療，由警方接手調查，未有透露李三日內所到之處資料。

新冠肺炎｜評估李運強再有逃走風險 保安駐守隔離病房警加入協助

【16:45】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，目前有63名患者危殆、70人危殆。伊利沙伯醫院走佬病人李運強（個案編號：7379）被緝回後，在隔離病房留醫，除了保安駐守，也有警察協助監管。

就上星期公布一個醫護家庭成員的感染情況，其中一位男護士家居接觸者，是九龍醫院延續護士，已經確診，最後上班日期為上周三（16日），無病人及醫護人員列作密切接觸者。劉家獻指今日冬至，過幾日是聖誕節，呼籲市民及醫護不要聚會，時刻保持社交距離 ，合作才能戰勝疫情。

新冠肺炎｜今增85宗確診 多5幢大廈包括明華大廈、逸麗樓須強檢

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布，新增85宗確診個案，當中7宗輸入，其他78宗本地個案中，有27宗屬源頭不明，累計增至8,238宗。彩雲邨明愛樓、葵盛西邨8座各增一宗，Glow Salon增四宗。今日初步確診有50多宗。

強制檢測樓宇：1.石籬（二）邨石榮樓．總共多2單位有患者， 累計5單位、6個案強制檢測；2.油麗邨逸麗樓多一個單位有人中招，累計4單位、8個案；3.筲箕灣阿公岩道明華大廈A座有6個案，涉及4單位，居民需強制檢測。

鯉魚門邨鯉生樓錄得5個案，其中一單位有3個案，與跳舞群組有關，另外2單位受影響；葵涌德泰大廈有3單位共6人確診，其中一個屬跳舞群組，另外一單位相關，不肯定源頭。衞生署會向居民派樣本樽。

指定檢疫酒店｜今抵港者發現之前訂房不符要求 機場等專車1小時

【16:25】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前宣布，由明日（22日）凌晨起，所有由外國返港人士須入住指定檢疫酒店，首批有36間酒店參與。當局於機場接機大堂旁邊設層層鐵馬，並在等候區設5條專車路線，讓抵港居民及特定旅客等待前往指定檢疫酒店，涵蓋港島、九龍及新界。現場觀察由步出接機大堂約要等待逾1小時，才可上到專車。

按法例規定，今日抵港者已須入住指定酒店。有早前已預訂旅館房間作檢疫用途的抵港人士，被機場的衞生署人員指不符要求，須「臨時臨急要搵番個36間」，檢疫14日共要額外花費7,000多元。該旅客批評指定檢疫酒店價格過高，斥政府「無睇到民生疾苦」。

【16:10】公務員事務局公布，因應本地疫情仍然非常嚴峻，政府僱員特別上班安排將會延長至明年1月6日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，１月６日前再檢視情況。發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。

發言人呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

英國變種病毒｜全球多國拒英國航班降落 德國荷蘭禁至明年初

【16:02】英國新冠肺炎出現病毒變種，傳染力高出70%，感染個案急升，倫敦和英格蘭東南部地區宣布實施第四級防控。歐洲多國先後宣布禁止英國航機着陸，愛爾蘭拒絕英航班入境48小時，法國及德國禁令直至年底，荷蘭取消客運機至明年初。歐洲以外地區，加拿大宣布向英封關72小時。

新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院長期病老婦離世 131名確診病人死亡

【15:38】瑪嘉烈醫院發公布，再有一名確診長者不治，至今共有127名確診病人於公立醫院離世，全港累計131人死亡。

最新不治患者為一名有長期病患的82歲女病人（個案編號：6606），她於11月14日因痰涎阻塞感到不適入院，病人於12月2日進行的2019冠狀病毒病測試化驗結果為陽性，隨即被轉送到隔離病房治療，其後病人情況惡化，延至今日凌晨4時33分離世。

英國變種病毒．直播｜政府病毒防控措施記者會料談禁英國航班來港

【15:30】食衞局局長陳肇始宣布，由周二（22日 )起，禁止航機載人由英國抵港，包括港人在內，均不能上機；已由英國返港人士，除了14日酒店檢疫外，需再留家7天，不能外出，即合共21日。

新冠肺炎｜二人限聚令、晚市禁堂食維持至1月6日 橫跨聖誕元旦

原定本周三晚到期的防疫措施，包括2人限聚令、晚市禁堂食、口罩令等，一律延長兩周至1月6日，陳肇始表明無空間放寬。

英國變種病毒｜政府續禁晚市堂食至1月6 午夜禁曾到英人士來港

新冠肺炎｜病毒汰弱留強餘超強病毒 專家：清零才杜絕變異

【14:54】病毒經常變異，離不開「汰弱留強」原則。有專家認為英國出現強勁傳播力病毒，跟無法清零有關，適應力較強的病毒殘留在社區，並慢慢成為主流，但現時未有證據顯示患者感染後有惡化跡象。

新冠肺炎｜在家做冬「打邊爐」最受歡迎 街市生意額多一半

【14:53】在新冠疫情影響下，市民未能外出用膳，故紛紛選擇在家做冬，令街市生意大增。記者今日（21日）到九龍城街市視察，發現火鍋配料店及牛肉店都大排長龍。有菜檔檔主表示，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配菜尤為暢銷。也有雞檔檔主表示，雖今年冬至生意額比去年多，但來貨商一直加價，活雞價錢更1斤加價20元。

新冠肺炎｜港專家指英國變種病毒可1傳6 促延長英返港人士檢疫期

【14:06】英國疫情大反彈，單日錄得35,000宗確診，破單日新高紀錄。首相約翰遜指病毒變異令傳播力增7成，歐洲多國已經禁止來往英國航班。有本地專家估計，當地的繁殖率已可1傳5至6人，屬於失控及緊急狀態，促請政府都暫停來往當地的航班，已從英國抵港的人士就要在酒店或家居延長多7日檢疫，即合共21日。

【13:48】食物及衞生局公布，鑑於近日在藍田邨藍泰樓、富山邨富仁樓及石籬二邨石榮樓出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，由今日（21日）開始，政府安排承辦商於下列地點設立流動採樣站，為當區居民及工作人員提供免費檢測服務。

由明日（22日）起，上述流動採樣站服務時間劃一為上午10時至晚上8時，暫定開放至26日（星期六）。另外，鑑於近日在油麗邨逸麗樓亦出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，由今日（21日）開始，設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會為油麗邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至26日（星期六）。

政府在藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站

【13:37】食物及衞生局局長陳肇始下午3時半公布最新防控措施，常任秘書長（衞生）陳松青、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授，以及衞生署署長陳漢儀醫生亦會出席。

據了解，由於英國出現傳染力高七成的變種新冠肺炎病毒，政府將緊急修例，由午夜起（22日凌晨）禁止英國航班抵港，在14日內曾到英國的旅客也禁止入境。

【13:19】香港教育大學表示，一名社會科學系的員工確診感染新型冠狀病毒，現於亞博館社區治療設施接受治療。其最近一次返回校園日期為本周一（14日）。校方已即時安排該名職員曾到訪的地方進行消毒。

冬至｜疫情下市民在家做冬 街市人頭湧湧 原本擺3圍變9人打邊爐

【13:08】今日（21日）是冬至正日，惟在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，市民亦不能外遊，大部分市民都選擇在家做冬。

記者今早到九龍城街市視察，發現已有市民開始買餸做冬，不少人手持車仔，滿載而歸。在凜凜寒冬之下，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配料店及牛肉店更大排長龍。有市民表示，因應疫情關係，今年冬至由往年的32人家族聚會，改為8、9人的聚餐，市民坦言感到失望，希望疫情能早日結束。

新冠肺炎｜何栢良：若有家庭聚會群組爆發 不排除仿英限家庭聚會

【13:05】本港新冠肺炎疫情嚴峻，呼吸系統專科醫生梁子超今日（21日）表示，第四波疫情的不明源頭個案有上升趨勢，認為並不樂觀，他批評過去周末商場及元朗大棠人頭湧湧，「只能用恐怖嚟形容」。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，一旦放寛社交距離措施，確診數字恐創新高，如有家庭聚會群組爆發，不排除仿英國限制家庭聚會。

新冠肺炎｜專家：九成患者發病至入院近10日 恐形成傳播鏈

【12:42】新冠肺炎疫情持續，大圍美林邨一名62歲女子日前在家中單獨等候送往檢疫中心期間離世，其後證實確診。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）表示，過去兩周確診人士由發病至隔離需5至6日，整體九成患者發病至入院需9至10日，而檢測報告亦未能24小時內通知醫生及病人，認為是行政及效率出問題。

呼吸系統專科醫生梁子超就指，政府協調運送出問題，盼經一事長一智。

新冠肺炎｜走佬病人李運強被緝獲 伊院補鑊加強隔離病房樓層保安

【12:26】新冠肺炎第四波疫情持續，確診患者李運強（個案編號：7379）上周五（18日）逃離伊利沙伯醫院隔離病房，為爆疫以來首宗，直至昨晚（20日）才被警方於旺角緝獲，流連社會三日。

伊利沙伯醫院發言人今日（21日）表示，病人已被送回隔離病房治療，目前情況穩定，亦已加強隔離病房樓層的保安，並已安排額外巡邏。

新冠肺炎｜確診婦在家待檢死亡 家屬︰政府失誤令一家付沉重代價

【12:24】本港第四波新冠肺炎疫情持續，一名居於美林邨美桃樓六旬婦人在女兒確診送到亞博後，獨自在家等候送往檢疫，日前被揭倒斃家中，在殮房檢測確診。今日（21日），協助家屬的民主黨副主席林卓廷分別於港台及商台節目表示，死者女兒被送往檢疫時，曾與政府職員解釋清楚死者的情況，惟職員一直沒有跟進情況。他亦斥責食衞局局長陳肇始於此事責無旁貸，不能推卸責任至衞生署職員而死者。

而死者妹妹亦於節目透露，衞生署副署長在記者會後，才親自致電死者女兒慰問。她向政府表示抱強列不滿，「政府失誤令我哋一家人付上沉重代價。」

【12:20】消息指，本港今日增逾80宗確診個案。

新冠肺炎｜1/3受訪者疫下平均增重3.6公斤 一成人報復式外出用餐

【12:19】新冠肺炎疫情打擊下，社交距離措施多次收緊再鬆綁，改變港人生活習慣。香港防癌會的調查發現，70%受訪者疫情下的生活及運動習慣都改變，33%人最高體重較疫情前平均增加3.6公斤；疫情嚴重時47%人減少運動，當中38%人更零運動。組織提醒市民抗疫時都要勤運動並控制飲食，減低患癌風險。

疫苗｜最快下月供港 藥劑師學會拆解各種已知副作用

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前線醫護轟衞生防護中心4宗罪 密切接觸者准自行回家恐播毒

【11:20】在應對新冠肺炎疫情時，衞生防護中心肩負起一連串重任，但工作多如牛毛，恐分身不暇。有公立醫院醫護人員向《香港01》反映，衞生防護中心行政效率低，遲遲未向確診者發「隔離令」，有確診者到了可以出院那天，才一次過獲發隔離令及被解除隔離令。

另有確診者等待良久也未獲解除隔離令，不能出院；有密切接觸者延誤近27小時才送到檢疫中心，一直留在醫院，醫護狠批中心安排失當，致病床被佔用，「剝削咗其他病人需要」。前線醫護更透露，有密切接觸者在醫院檢測為陰性後，未有被送往檢疫中心，反被當局要求自行回家，醫護批評形成防疫漏洞。

衞生防護中心家居檢疫小組早前更有數人確診，數十人被送去檢疫，令人手更為緊張。(資料圖片／鄭子峰攝)

新冠肺炎｜英國病毒變種 專家倡暫停英航班 籲留學生毋須返港

【11:19】新冠肺炎全球肆虐，英國倫敦及東南部地區出現病毒變種，當地政府宣布部份地方實施第四級防控，歐洲多國已禁止英國航班入境。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，現時1,900多宗輸入個案中，英國佔比最多達22%，認為應該暫停英國航班來港。呼吸系統專科醫生梁子超亦認同，應暫停英國直航航班，擔心變種病毒滲入社區，「一旦邊防失手，日後做嘅嘢辛苦好多」。

每年聖誔節都有大批留學生回流香港，當中不少為英國留學生。（資料圖片）

新冠肺炎｜英國現變種病毒株 許樹昌︰當局擬推14+7延長抵港隔離

【09:47】本港第四波新冠肺炎疫情持續，英國日前宣佈出現變種病毒株，傳播力較原有病毒高出70%。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）於商台電目指，英國變種病毒株不會加強病情，亦不影響疫苗效果。惟他亦透露，近日當局亦接受專家意見，入境人士須於抵港第19日檢測第3次，即「14+7」，14日酒店隔離及7日的家居隔離。

昨日總覽：新冠肺炎．12.20｜增74宗確診 消息：「走佬」病人李運強已緝獲 確診病人李運強擅離醫院第3日 今晚旺角緝獲 新冠肺炎｜「走佬」確診者李運強仍未尋回 醫管局：仍有傳播風險 新冠肺炎｜六旬婦在家待檢疫失救死亡 確診女兒憤斥政府行政失當 新冠肺炎｜英國現新變種病毒株傳播力大增 張竹君：會找專家研究

【00:20】衞生署衞生防護中心更新確診患者曾到訪處所名單，新增21間食肆曾有患者到訪，包括九龍塘又一城 Simplylife Bakery Café 及 Lady M。

確診食肆｜增21間餐廳有患者到訪 又一城Simplylife、Lady M上榜

▼確診者行蹤及到訪場所▼

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【00:05】周日（20日）再新增74宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，油麗邨逸麗樓再多4人確診，累計3單位、7名住戶染疫；而大角咀博文街富貴大廈東座亦有3人染疫；馬鞍山欣安邨欣喜樓、荃灣大廈街德泰大廈、牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座等均有2宗或以上個案。

確診大廈｜新增住址總覽 大角咀富貴大廈東座爆疫3人中招

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