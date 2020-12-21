新冠肺炎・最新｜累計130名確診病人不治　初步確診回落暫逾50宗

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，本港昨日（20日）新增74宗確診個案，當中25宗源頭不明，石籬邨石榮樓由於再有初步確診個案，當局會要求所有住戶接受強制檢測。由於昨晚再有患者不治，本港爆發疫情以來，已有130名病人離世。另外當局昨日暫錄得50多宗初步確診個案。

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【00:20】衞生署衞生防護中心更新確診患者曾到訪處所名單，新增21間食肆曾有患者到訪，包括九龍塘又一城 Simplylife Bakery Café 及 Lady M。

確診食肆｜增21間餐廳有患者到訪　又一城Simplylife、Lady M上榜

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【00:05】周日（20日）再新增74宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，油麗邨逸麗樓再多4人確診，累計3單位、7名住戶染疫；而大角咀博文街富貴大廈東座亦有3人染疫；馬鞍山欣安邨欣喜樓、荃灣大廈街德泰大廈、牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座等均有2宗或以上個案。

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