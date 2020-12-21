新冠肺炎・最新｜變種病毒播毒　消息：政府午夜起禁英國航班來港

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（20日）新增74宗確診個案，當中25宗源頭不明，石籬邨石榮樓由於再有初步確診個案，當局會要求所有住戶接受強制檢測。昨初步確診逾50宗，消息指今日新增約80宗。 由於昨晚再有患者不治，本港爆發疫情以來，已有130名病人離世。另外當局昨日暫錄得50多宗初步確診個案。

【13:37】食物及衞生局局長陳肇始下午3時半公布最新防控措施，常任秘書長（衞生）陳松青、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授，以及衞生署署長陳漢儀醫生亦會出席。

據了解，由於英國出現傳染力高七成的變種新冠肺炎病毒，政府將緊急修例，由午夜起（22日凌晨）禁止英國航班抵港，在14日人曾到英國的旅客也禁止入境。

【13:19】香港教育大學表示，一名社會科學系的員工確診感染新型冠狀病毒，現於亞博館社區治療設施接受治療。其最近一次返回校園日期為本周一（14日）。校方已即時安排該名職員曾到訪的地方進行消毒。

冬至｜疫情下市民在家做冬 街市人頭湧湧 原本擺3圍變9人打邊爐

【13:08】今日（21日）是冬至正日，惟在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，市民亦不能外遊，大部分市民都選擇在家做冬。

記者今早到九龍城街市視察，發現已有市民開始買餸做冬，不少人手持車仔，滿載而歸。在凜凜寒冬之下，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配料店及牛肉店更大排長龍。有市民表示，因應疫情關係，今年冬至由往年的32人家族聚會，改為8、9人的聚餐，市民坦言感到失望，希望疫情能早日結束。

新冠肺炎｜何栢良：若有家庭聚會群組爆發 不排除仿英限家庭聚會

【13:05】本港新冠肺炎疫情嚴峻，呼吸系統專科醫生梁子超今日（21日）表示，第四波疫情的不明源頭個案有上升趨勢，認為並不樂觀，他批評過去周末商場及元朗大棠人頭湧湧，「只能用恐怖嚟形容」。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，一旦放寛社交距離措施，確診數字恐創新高，如有家庭聚會群組爆發，不排除仿英國限制家庭聚會。

新冠肺炎｜專家：九成患者發病至入院近10日 恐形成傳播鏈

【12:42】新冠肺炎疫情持續，大圍美林邨一名62歲女子日前在家中單獨等候送往檢疫中心期間離世，其後證實確診。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）表示，過去兩周確診人士由發病至隔離需5至6日，整體九成患者發病至入院需9至10日，而檢測報告亦未能24小時內通知醫生及病人，認為是行政及效率出問題。

呼吸系統專科醫生梁子超就指，政府協調運送出問題，盼經一事長一智。

新冠肺炎｜走佬病人李運強被緝獲 伊院補鑊加強隔離病房樓層保安

【12:26】新冠肺炎第四波疫情持續，確診患者李運強（個案編號：7379）上周五（18日）逃離伊利沙伯醫院隔離病房，為爆疫以來首宗，直至昨晚（20日）才被警方於旺角緝獲，流連社會三日。

伊利沙伯醫院發言人今日（21日）表示，病人已被送回隔離病房治療，目前情況穩定，亦已加強隔離病房樓層的保安，並已安排額外巡邏。

新冠肺炎｜確診婦在家待檢死亡 家屬︰政府失誤令一家付沉重代價

【12:24】本港第四波新冠肺炎疫情持續，一名居於美林邨美桃樓六旬婦人在女兒確診送到亞博後，獨自在家等候送往檢疫，日前被揭倒斃家中，在殮房檢測確診。今日（21日），協助家屬的民主黨副主席林卓廷分別於港台及商台節目表示，死者女兒被送往檢疫時，曾與政府職員解釋清楚死者的情況，惟職員一直沒有跟進情況。他亦斥責食衞局局長陳肇始於此事責無旁貸，不能推卸責任至衞生署職員而死者。

而死者妹妹亦於節目透露，衞生署副署長在記者會後，才親自致電死者女兒慰問。她向政府表示抱強列不滿，「政府失誤令我哋一家人付上沉重代價。」

【12:20】消息指，本港今日增逾80宗確診個案。

新冠肺炎｜1/3受訪者疫下平均增重3.6公斤 一成人報復式外出用餐

【12:19】新冠肺炎疫情打擊下，社交距離措施多次收緊再鬆綁，改變港人生活習慣。香港防癌會的調查發現，70%受訪者疫情下的生活及運動習慣都改變，33%人最高體重較疫情前平均增加3.6公斤；疫情嚴重時47%人減少運動，當中38%人更零運動。組織提醒市民抗疫時都要勤運動並控制飲食，減低患癌風險。

疫苗｜最快下月供港 藥劑師學會拆解各種已知副作用

▼香港醫院藥劑師學會介紹本港訪購三種新冠肺炎疫苗▼

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前線醫護轟衞生防護中心4宗罪 密切接觸者准自行回家恐播毒

【11:20】在應對新冠肺炎疫情時，衞生防護中心肩負起一連串重任，但工作多如牛毛，恐分身不暇。有公立醫院醫護人員向《香港01》反映，衞生防護中心行政效率低，遲遲未向確診者發「隔離令」，有確診者到了可以出院那天，才一次過獲發隔離令及被解除隔離令。

另有確診者等待良久也未獲解除隔離令，不能出院；有密切接觸者延誤近27小時才送到檢疫中心，一直留在醫院，醫護狠批中心安排失當，致病床被佔用，「剝削咗其他病人需要」。前線醫護更透露，有密切接觸者在醫院檢測為陰性後，未有被送往檢疫中心，反被當局要求自行回家，醫護批評形成防疫漏洞。

衞生防護中心家居檢疫小組早前更有數人確診，數十人被送去檢疫，令人手更為緊張。(資料圖片／鄭子峰攝)

新冠肺炎｜英國病毒變種 專家倡暫停英航班 籲留學生毋須返港

【11:19】新冠肺炎全球肆虐，英國倫敦及東南部地區出現病毒變種，當地政府宣布部份地方實施第四級防控，歐洲多國已禁止英國航班入境。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，現時1,900多宗輸入個案中，英國佔比最多達22%，認為應該暫停英國航班來港。呼吸系統專科醫生梁子超亦認同，應暫停英國直航航班，擔心變種病毒滲入社區，「一旦邊防失手，日後做嘅嘢辛苦好多」。

每年聖誔節都有大批留學生回流香港，當中不少為英國留學生。（資料圖片）

新冠肺炎｜英國現變種病毒株 許樹昌︰當局擬推14+7延長抵港隔離

【09:47】本港第四波新冠肺炎疫情持續，英國日前宣佈出現變種病毒株，傳播力較原有病毒高出70%。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）於商台電目指，英國變種病毒株不會加強病情，亦不影響疫苗效果。惟他亦透露，近日當局亦接受專家意見，入境人士須於抵港第19日檢測第3次，即「14+7」，14日酒店隔離及7日的家居隔離。

昨日總覽：新冠肺炎．12.20｜增74宗確診 消息：「走佬」病人李運強已緝獲 確診病人李運強擅離醫院第3日 今晚旺角緝獲 新冠肺炎｜「走佬」確診者李運強仍未尋回 醫管局：仍有傳播風險 新冠肺炎｜六旬婦在家待檢疫失救死亡 確診女兒憤斥政府行政失當 新冠肺炎｜英國現新變種病毒株傳播力大增 張竹君：會找專家研究

【00:20】衞生署衞生防護中心更新確診患者曾到訪處所名單，新增21間食肆曾有患者到訪，包括九龍塘又一城 Simplylife Bakery Café 及 Lady M。

確診食肆｜增21間餐廳有患者到訪 又一城Simplylife、Lady M上榜

▼確診者行蹤及到訪場所▼

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【00:05】周日（20日）再新增74宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，油麗邨逸麗樓再多4人確診，累計3單位、7名住戶染疫；而大角咀博文街富貴大廈東座亦有3人染疫；馬鞍山欣安邨欣喜樓、荃灣大廈街德泰大廈、牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座等均有2宗或以上個案。

確診大廈｜新增住址總覽 大角咀富貴大廈東座爆疫3人中招

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

▼36間指定檢疫酒店名單▼