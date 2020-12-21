新冠肺炎・最新｜變種病毒播毒　消息：政府午夜起禁英國航班抵港

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（20日）新增74宗確診個案，當中25宗源頭不明，石籬邨石榮樓由於再有初步確診個案，當局會要求所有住戶接受強制檢測。昨初步確診逾50宗，消息指今日新增約80宗。 由於昨晚再有患者不治，本港爆發疫情以來，已有130名病人離世。另外當局昨日暫錄得50多宗初步確診個案。

新冠肺炎｜病毒汰弱留強餘超強病毒 專家：清零才杜絕變異

【14:54】病毒經常變異，離不開「汰弱留強」原則。有專家認為英國出現強勁傳播力病毒，跟無法清零有關，適應力較強的病毒殘留在社區，並慢慢成為主流，但現時未有證據顯示患者感染後有惡化跡象。

新冠肺炎｜在家做冬「打邊爐」最受歡迎 街市生意額多一半

【14:53】在新冠疫情影響下，市民未能外出用膳，故紛紛選擇在家做冬，令街市生意大增。記者今日（21日）到九龍城街市視察，發現火鍋配料店及牛肉店都大排長龍。有菜檔檔主表示，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配菜尤為暢銷。也有雞檔檔主表示，雖今年冬至生意額比去年多，但來貨商一直加價，活雞價錢更1斤加價20元。

新冠肺炎｜港專家指英國變種病毒可1傳6 促延長英返港人士檢疫期

【14:06】英國疫情大反彈，單日錄得35,000宗確診，破單日新高紀錄。首相約翰遜指病毒變異令傳播力增7成，歐洲多國已經禁止來往英國航班。有本地專家估計，當地的繁殖率已可1傳5至6人，屬於失控及緊急狀態，促請政府都暫停來往當地的航班，已從英國抵港的人士就要在酒店或家居延長多7日檢疫，即合共21日。

【13:48】食物及衞生局公布，鑑於近日在藍田邨藍泰樓、富山邨富仁樓及石籬二邨石榮樓出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，由今日（21日）開始，政府安排承辦商於下列地點設立流動採樣站，為當區居民及工作人員提供免費檢測服務。

由明日（22日）起，上述流動採樣站服務時間劃一為上午10時至晚上8時，暫定開放至26日（星期六）。另外，鑑於近日在油麗邨逸麗樓亦出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，由今日（21日）開始，設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會為油麗邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至26日（星期六）。

政府在藍田邨、富山邨及石籬二邨增設流動採樣站

【13:37】食物及衞生局局長陳肇始下午3時半公布最新防控措施，常任秘書長（衞生）陳松青、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授，以及衞生署署長陳漢儀醫生亦會出席。

據了解，由於英國出現傳染力高七成的變種新冠肺炎病毒，政府將緊急修例，由午夜起（22日凌晨）禁止英國航班抵港，在14日內曾到英國的旅客也禁止入境。

【13:19】香港教育大學表示，一名社會科學系的員工確診感染新型冠狀病毒，現於亞博館社區治療設施接受治療。其最近一次返回校園日期為本周一（14日）。校方已即時安排該名職員曾到訪的地方進行消毒。

冬至｜疫情下市民在家做冬 街市人頭湧湧 原本擺3圍變9人打邊爐

【13:08】今日（21日）是冬至正日，惟在新冠肺炎影響下，政府禁止晚市堂食，市民亦不能外遊，大部分市民都選擇在家做冬。

記者今早到九龍城街市視察，發現已有市民開始買餸做冬，不少人手持車仔，滿載而歸。在凜凜寒冬之下，市民大多傾向「打邊爐」過節，火鍋配料店及牛肉店更大排長龍。有市民表示，因應疫情關係，今年冬至由往年的32人家族聚會，改為8、9人的聚餐，市民坦言感到失望，希望疫情能早日結束。

新冠肺炎｜何栢良：若有家庭聚會群組爆發 不排除仿英限家庭聚會

【13:05】本港新冠肺炎疫情嚴峻，呼吸系統專科醫生梁子超今日（21日）表示，第四波疫情的不明源頭個案有上升趨勢，認為並不樂觀，他批評過去周末商場及元朗大棠人頭湧湧，「只能用恐怖嚟形容」。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，一旦放寛社交距離措施，確診數字恐創新高，如有家庭聚會群組爆發，不排除仿英國限制家庭聚會。

新冠肺炎｜專家：九成患者發病至入院近10日 恐形成傳播鏈

【12:42】新冠肺炎疫情持續，大圍美林邨一名62歲女子日前在家中單獨等候送往檢疫中心期間離世，其後證實確診。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）表示，過去兩周確診人士由發病至隔離需5至6日，整體九成患者發病至入院需9至10日，而檢測報告亦未能24小時內通知醫生及病人，認為是行政及效率出問題。

呼吸系統專科醫生梁子超就指，政府協調運送出問題，盼經一事長一智。

新冠肺炎｜走佬病人李運強被緝獲 伊院補鑊加強隔離病房樓層保安

【12:26】新冠肺炎第四波疫情持續，確診患者李運強（個案編號：7379）上周五（18日）逃離伊利沙伯醫院隔離病房，為爆疫以來首宗，直至昨晚（20日）才被警方於旺角緝獲，流連社會三日。

伊利沙伯醫院發言人今日（21日）表示，病人已被送回隔離病房治療，目前情況穩定，亦已加強隔離病房樓層的保安，並已安排額外巡邏。

新冠肺炎｜確診婦在家待檢死亡 家屬︰政府失誤令一家付沉重代價

【12:24】本港第四波新冠肺炎疫情持續，一名居於美林邨美桃樓六旬婦人在女兒確診送到亞博後，獨自在家等候送往檢疫，日前被揭倒斃家中，在殮房檢測確診。今日（21日），協助家屬的民主黨副主席林卓廷分別於港台及商台節目表示，死者女兒被送往檢疫時，曾與政府職員解釋清楚死者的情況，惟職員一直沒有跟進情況。他亦斥責食衞局局長陳肇始於此事責無旁貸，不能推卸責任至衞生署職員而死者。

而死者妹妹亦於節目透露，衞生署副署長在記者會後，才親自致電死者女兒慰問。她向政府表示抱強列不滿，「政府失誤令我哋一家人付上沉重代價。」

【12:20】消息指，本港今日增逾80宗確診個案。

新冠肺炎｜1/3受訪者疫下平均增重3.6公斤 一成人報復式外出用餐

【12:19】新冠肺炎疫情打擊下，社交距離措施多次收緊再鬆綁，改變港人生活習慣。香港防癌會的調查發現，70%受訪者疫情下的生活及運動習慣都改變，33%人最高體重較疫情前平均增加3.6公斤；疫情嚴重時47%人減少運動，當中38%人更零運動。組織提醒市民抗疫時都要勤運動並控制飲食，減低患癌風險。

疫苗｜最快下月供港 藥劑師學會拆解各種已知副作用

▼香港醫院藥劑師學會介紹本港訪購三種新冠肺炎疫苗▼

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前線醫護轟衞生防護中心4宗罪 密切接觸者准自行回家恐播毒

【11:20】在應對新冠肺炎疫情時，衞生防護中心肩負起一連串重任，但工作多如牛毛，恐分身不暇。有公立醫院醫護人員向《香港01》反映，衞生防護中心行政效率低，遲遲未向確診者發「隔離令」，有確診者到了可以出院那天，才一次過獲發隔離令及被解除隔離令。

另有確診者等待良久也未獲解除隔離令，不能出院；有密切接觸者延誤近27小時才送到檢疫中心，一直留在醫院，醫護狠批中心安排失當，致病床被佔用，「剝削咗其他病人需要」。前線醫護更透露，有密切接觸者在醫院檢測為陰性後，未有被送往檢疫中心，反被當局要求自行回家，醫護批評形成防疫漏洞。

衞生防護中心家居檢疫小組早前更有數人確診，數十人被送去檢疫，令人手更為緊張。(資料圖片／鄭子峰攝)

新冠肺炎｜英國病毒變種 專家倡暫停英航班 籲留學生毋須返港

【11:19】新冠肺炎全球肆虐，英國倫敦及東南部地區出現病毒變種，當地政府宣布部份地方實施第四級防控，歐洲多國已禁止英國航班入境。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，現時1,900多宗輸入個案中，英國佔比最多達22%，認為應該暫停英國航班來港。呼吸系統專科醫生梁子超亦認同，應暫停英國直航航班，擔心變種病毒滲入社區，「一旦邊防失手，日後做嘅嘢辛苦好多」。

每年聖誔節都有大批留學生回流香港，當中不少為英國留學生。（資料圖片）

新冠肺炎｜英國現變種病毒株 許樹昌︰當局擬推14+7延長抵港隔離

【09:47】本港第四波新冠肺炎疫情持續，英國日前宣佈出現變種病毒株，傳播力較原有病毒高出70%。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21日）於商台電目指，英國變種病毒株不會加強病情，亦不影響疫苗效果。惟他亦透露，近日當局亦接受專家意見，入境人士須於抵港第19日檢測第3次，即「14+7」，14日酒店隔離及7日的家居隔離。

昨日總覽：新冠肺炎．12.20｜增74宗確診 消息：「走佬」病人李運強已緝獲 確診病人李運強擅離醫院第3日 今晚旺角緝獲 新冠肺炎｜「走佬」確診者李運強仍未尋回 醫管局：仍有傳播風險 新冠肺炎｜六旬婦在家待檢疫失救死亡 確診女兒憤斥政府行政失當 新冠肺炎｜英國現新變種病毒株傳播力大增 張竹君：會找專家研究

【00:20】衞生署衞生防護中心更新確診患者曾到訪處所名單，新增21間食肆曾有患者到訪，包括九龍塘又一城 Simplylife Bakery Café 及 Lady M。

確診食肆｜增21間餐廳有患者到訪 又一城Simplylife、Lady M上榜

▼確診者行蹤及到訪場所▼

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【00:05】周日（20日）再新增74宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，油麗邨逸麗樓再多4人確診，累計3單位、7名住戶染疫；而大角咀博文街富貴大廈東座亦有3人染疫；馬鞍山欣安邨欣喜樓、荃灣大廈街德泰大廈、牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座等均有2宗或以上個案。

確診大廈｜新增住址總覽 大角咀富貴大廈東座爆疫3人中招

▼12月22日起 從中國以外國家返港流程▼

▼36間指定檢疫酒店名單▼