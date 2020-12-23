消息︰2019年貧窮人口達149.1萬　貧窮率達21.4%　再創新高

政府今日（23日）公佈貧窮報告，消息指，本港去年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，較前年的140.6萬人，增加8.5萬人，即本港在2019年約752萬人口中，每5人就有1人為貧窮人口。至於在政府恆常現金等政策介入後，貧窮人口則為109.8萬，貧窮率為15.8%，較前年的102.4萬貧窮人口，增加7.4萬人。

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政策介入後貧窮率降至15.8%

扶貧委員會今日下午召開會議，政府向委員講解《2019年香港貧窮情況報告》，消息人士透露，在政策介入前，貧窮人口達149.1萬，貧窮率為21.4%，至於政策介入後（恆常現金），貧窮人口為109.8萬，貧窮率為15.8%。

社會事件、中美貿易戰打擊經濟方

據了解，政府席上強調，應參考政策介入後（恆常現金及非現金）的數字，即貧窮人口64.3萬，貧窮率9.2%，數字較之前低，故反映資助有用。



對於貧窮率再升，消息人士稱，政府指一半增長貧窮人口，因在職家庭工作人口、工作減少；而在宏觀經濟方面，亦受到去年以來社會事件、中美貿易戰打擊。政府強調，在扶貧力度，近年有更多資助，但由於部分介入只是一次性，故未能被計算為扶貧介入。