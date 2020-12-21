新冠肺炎｜港專家指英國變種病毒可1傳6　促延長英返港人士檢疫期

英國疫情大反彈，單日錄得35,000宗確診，破單日新高紀錄。首相約翰遜指病毒變異令傳播力增7成，歐洲多國已經禁止來往英國航班。有本地專家估計，當地的繁殖率已可1傳5至6人，屬於失控及緊急狀態，促請政府都暫停來往當地的航班，已從英國抵港的人士就要在酒店或家居延長多7日檢疫，即合共21日。有專家則稱，未見英國病毒株流入本港，認為當地未有科學證據證明新病毒株傳染力增7成，毋須禁英國航班，可沿用現時措施抗疫。

有英國專家指，疫苗現時對新冠病毒仍然有效，但如果病毒一直變異，社會就要憂慮。

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梁子超：英國病毒9月已開始變異

英國過去一日錄得35,000宗確診，是單日新高。BBC引述英國首相約翰遜指，變異的病毒株傳播力增強7成，隨時影響即時繁殖率。倫敦帝國學院公共衛生學院醫學院高級講師Erik Volz則稱，當地病毒株令疫情升幅極快，但現時仍然言之尚早，暫時未有數據明確顯示病毒變異後的傳染力，社會要密切監察。

諾丁漢大學病毒學教授Jonathan Ball亦表示，公開證據未足以證明病毒傳染力增強。

呼吸系統科專科醫生梁子超回覆《香港01》

記者：英國新冠病毒繁殖率提升至多少?

梁子超：當地病毒早在9月開始已變異，並在近期急速上升，佔當地病毒品種6至7成，擴散速度快至取代原有品種，以往新冠病毒繁殖率約1人傳2人，部分國家則1傳3至4人，估計現時英國1名患者可傳5至6人，但在多項防疫措施下，難以評估其基本繁殖率。

英國首相約翰遜指，當地病毒傳播力增７成。（Getty）

歐洲多國率先禁英國航班入境 料星台跟隨

記者：歐洲多國包括德國、荷蘭、比利時、奧地利及意大利都停飛英國，比利時亦暫停英國的歐洲之星高速火車。香港有無需要禁英國航班?

梁子超：歐洲國家對英國疫情的反應「殊不簡單」，港府都切勿掉以輕心，應率先暫停英國來港航班，「歐盟無行動我哋係困難，因為禁英國後都可以經歐洲轉機來港，但當歐盟都採取行動，我哋都應該一齊做，(返港的英國人士)佢哋唔易回來，可能經亞洲轉機」，但估計熱門轉機點的新加坡及台灣都即將收緊航班。

雖然已有大量英國留學生返港，變異病毒株可能已流入社區，但香港基因分析工作緩慢，需時觀察，建議港府延長英國返港者的檢疫時間，完成14日檢疫後再在酒店隔離多7日，已回家的檢疫人士則要遵守7日居家令，直至第19日或20日的檢測結果呈陰性。政府應該增加檢疫人士檢測次數，應在發病中位數的第5日檢測，盡早將染疫人士由酒店送到隔離治施，酒店員工亦要考慮每7日做一次檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超促請政府即禁英國航班抵港。（資料圖片／林若勤攝）

另一名專家、香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅

記者：英國如何計算病毒傳播力升7成?

孔繁毅：無數據，是有位當地教授的估計，但未做動物測試，應該要有合適的動物測試才能評估，不可以比較每日確診數字下結論，因為放寬措施、溫度都會影響疫情走勢。

記者：動物測試如何做？多久就完成？

孔繁毅：將不同的病毒株例如D614G，現時英國的N501Y注入老鼠，再將20隻老鼠困在同一地方，視乎最終感染數量，計算出病毒傳染性，一周內便可完成。

孔繁毅指，當地需要完成動物測試，才能鎖定新病毒株的傳播力。(資料圖片)

記者：既然未有科學證據，歐洲多國禁英國航班的措施是否「驚弓之鳥」？

孔繁毅：都是，如果英國的N501Y病毒株早在9月時出現，不排除病毒已在歐洲蔓延，並在當地登陸，只是當地可能無做測試不知道有關情況，「禁飛」措施可能就無意思，而若N501Y病毒株傳播力強，全世界最終都會有。

記者：香港都需要禁英國航班？

孔繁毅：措施可以禁，但關鍵在於香港有無這隻病毒株，第二就是海外人士抵港後的防疫措施。做得好是毋須擔心，沿用措施一直做，暫時無見到N501Y病毒株在香港出現，我們每星期都做基因分析，暫時無確診者出現相關病毒株，本港仍以尼泊爾病毒株主導。