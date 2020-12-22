新冠肺炎・最新｜增63宗一個月新低　李偲嫣夫婦早前檢測呈陰性

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（21日）公布新增85宗確診個案，累計增至8,238宗；昨半日初步確診有50多宗，包括李偲嫣的丈夫謝鋮浚，夫婦2人在本月10日曾交唾液樣本瓶，但李在六日後猝逝、謝在第12日確診。消息指，今日新增逾60宗確診，數字較昨日回落。 政府今日（22日）起禁止所有英國載客客機抵港，港人都不能入境，屬爆疫後首次。 另外，2人限聚令、晚市禁堂食、口罩令等延長兩周至1月6日。

【17:05】就李偲嫣夫婦個案，劉家獻醫生補充，驗出先陰後陽有不同原因，如初期病毒量不高而難以驗到，或採樣不好，很多原因影響檢驗結果。

【16:58】對於英國出現更強傳染力的變種病毒，張竹君表示，港大持續有做基因排序，近兩日結果均顯示，未見變種病毒。衞生防護中心所用的核酸試劑非測試S蛋白，她指市面很少，大部分不是測試S蛋白，因此變種對檢測無太大影響。

【16:46】張竹君表示，今日初步陽性有30多宗 ，「 數字好似有些少回落，希望是持久，不再有反彈，審慎樂觀。」她透露當中一宗是英國返港人士。

【16:44】劉家獻醫生表示，正義聯盟發起人、上周三死亡的李偲嫣、及夫丈謝鋮浚本月10日確有到元朗容鳳書健康中心提交唾液樣本供化驗，結果呈陰性，SMS系統有向二人發出通知短訊，但不知為何未有發出。

【16:43】張竹君表示，今日10宗個案中，有兩宗由英國輸入。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，公立醫院9月起設入院篩查 ，入專科要檢測，已查23萬人次，共70多人發現確診，成功阻止無明顯病徵人，院內無大規模感染。

他指一名普通科門診公私營協作計劃的參與私醫醫生確診，診所隨即停兩周消毒清潔，要明年1月5日才恢復診症，其照顧的400名病人，局方會連絡他們，按意願轉醫生或返回公院接受診治。

【16:33】衞生署公布新增63宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下53宗本地個案中，13宗未知感染源頭，其他40宗屬關連個案：1宗與港珠澳大橋、1宗屬歌舞群組、一個相關個案為天水圍俊宏軒商場地下診所醫生 。今日是自11月21日錄得43宗以降，近一個月單日最少（11月22日有68宗）；無源頭個案為12月1日以來最低，對上一次低位是11月30日，當日只有9宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，觀塘花園大廈玉蓮臺有3個單位有居民染疫，分別4人、1人及2人確診，衞生署會向居民派發樣本樽；平田邨平誠樓連同初步確診，共有5單位有人染疫，如果兩個初步確診轉為確診，則要強制檢測。

​【16:10】就有網上傳聞指行政長官將於今日下午舉行記者會，公布多項防止病毒擴散的嚴厲措施，政府發言人表示絕無其事，有關貼文的內容全屬虛構。政府發言人說：「我們強烈譴責有人故意散播謠言，在這艱難時刻，希望市民都能同心抗疫。」

今日通訊軟件瘋傳行政長官將於下午3時30分召開記者會，公布明起（23日）全面封關、一律禁堂食、限制商場及超市營業至晚上8時、巴士港鐵只能服務至晚上9時，叫市民「最好快啲買定嘢食同埋日用品」。

新冠肺炎｜居宏景花園2座86歲翁不治 屬歌舞群組 累計132人病歿

【15:19】伊利沙伯醫院公布，一名有長期病患的86歲男病人（個案編號：6154）不治。死者於11月27日因咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診，病人情況持續惡化，延至今日凌晨1時14分離世。死者生前居鑽石山宏景花園2座，屬歌舞群組。

連同上述病人，至今共有128名確診病人於公立醫院離世，全港則共計有132名患者不治。

【14:20】香港賽馬會今天（22日）宣布，推出賽馬會院舍防疫設施資助計劃，向全港安老院、殘疾人士院舍及由社會福利署津助護養院提供資助，以支援提升安全及感染控制設施。連同早前相關先導計劃，馬會慈善信託基金將撥款共2.43億港元資助有關項目。

【12:43】消息指，今日新增逾60宗確診，數字較昨日的85宗回落。

新冠疫苗｜過敏協會：疫苗過敏屬罕見 每百萬人才有一人嚴重過敏

【11:34】英美開始接種德國BioNTech/輝瑞開發的新冠肺炎疫苗，部份人出現嚴重過敏反應，引起外界關注。香港過敏協會今日（22日）召開記者會，表示疫苗過敏有被誇大的現象，常規疫苗接種是安全，過敏反應的風險亦十分低。香港過敏協會執委、免疫及過敏病科專科醫生李曦稱，「約每100萬個人先有一個出現嚴重過敏反應，譬如昏厥、休克等，疫苗好處係多好多。」

香港過敏協會今日（22日）召開記者會，表示疫苗過敏有被誇大的現象，常規疫苗接種是安全。（李恩慈攝）

英國變種病毒｜留學生指街上人流大減︰部分人唔驚變種冇戴口罩

【11:15】全港新冠肺炎疫情肆虐，英國早前發現新型冠狀病毒變種病毒株，稱其傳播效率比原有病毒高出70%，多國宣布收緊對從英國入境的旅遊限制，禁止英國旅客入境。英國留學生麥先生今日（22日）於電台節目表示，街道上的人流大減，相比兩周前街上人山人海，有明顯對比。他亦指，倫敦部分市民在室外時，仍然不戴上口罩。

英國變種病毒｜曾祈殷︰變種毒或傳歐洲各國 倡旅客竹篙灣檢疫

【09:27】醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計變種病毒株亦可能在歐洲其他國家出現，建議政府需時刻更新入境條例，不可忽視外防措施，「政府唔好大意，要睇緊啲啦。」

英國變種病毒｜梁子超：英倫敦一帶回港帶病者患變種病毒機會極高

【09:13】英國出現變種新冠病毒，政府今起實施多項措施，包括禁英國航班到港，及要求從英抵港者，完成14日檢疫後，要再強制留家7天。呼吸系統專科醫生梁子超今(22日)於商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問中指，估計過去兩周由倫敦及附近地區回港人士，若帶病毒，「係新病毒機會極高」。

全球十大藥廠八間落戶新加坡 港府消極態度難有「土產」疫苗

【08:05】港大首席創新總管兼校長資深顧問何亦武早前向《香港01》透露，主動與政府洽談合作卻未獲正面回覆，批評政府遲遲未開始踏出第一步。反觀鄰近的新加坡，由2000年開始發展生物醫藥至今，全球十大藥廠中，共有八間在當地落戶設藥物、疫苗生產線，更是全東南唯一出口藥物價值大於入口的國家。同時，當地政府投資新冠肺炎的藥物，以減少對外需要。



《香港01》比較兩地政府的政策及配套，無論是起步、資金或人才配套都明顯落後新加坡，不單未有提供稅務優惠等，連醫療到底是否產業也至今未有定調。

港大獲私人投資10億元設本地首間疫苗廠 孔繁毅料數年後才能投產

【08:05】港大傳出設立本港首間疫苗廠，有報道指港大首席創新總管兼校長資深顧問何亦武尋獲私人投資者投資10億港元，在香港設立疫苗廠。港大醫學院助理院長、新冠肺炎疫苗研發團隊成員之一的孔繁毅表示，從新聞報道得知有關消息，估計疫苗廠需時幾年才能生產疫苗。

英國病毒變種｜英國返港者須做第3次檢測 僅准坐的士到檢測中心

【00:46】新冠肺炎肆虐，政府昨天（21日）公布，因應英國出現病毒變種，將要求由12月2日起從英國來港的人，在酒店完成14天檢疫後，需再留酒店或回家禁足7天。



不過，政府晚上補充說明，指這些人在抵港的第19或20天需要到社區檢測中心接受檢測，而前往檢測中心時，只可乘搭的士及中途不能下車。其餘時間就必須留在報稱的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點，直到有檢測結果為止。

確診食肆｜增16餐廳 《無間道2》取景鴻福海鮮四季火鍋上榜

【00:30】本港周一（21日）新增85宗確診個案，當中78宗本地個案有27宗源頭不明。衞生署衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增16間食肆曾有患者到訪，當中有兩間是「打邊爐」專門店，包括曾經是電影《無間道2》取景地的鴻福海鮮四季火鍋，另一為荃灣小肥羊。另外，連鎖茶記翠河餐廳有兩分店上榜。

鴻福海鮮四季火鍋曾經是電影《無間道2》中的取景地。（《無間道2》圖片）

昨日總覽： 新冠肺炎・12.21｜港府全面禁由英國入境 李偲嫣夫謝鋮浚確診 港將禁英國航班登機 維珍VS636料成功最後「入閘」 明清晨抵港 01直擊｜倫敦希斯路機場 港人「衝關」返港最後一刻！｜有片 英國變種病毒｜梁卓偉：病毒株如鎖匙更易插入細胞 傳染力增75% 英國變種病毒｜政府續禁晚市堂食至1月6 午夜禁曾到英人士來港 新冠肺炎｜港人入境澳門即晚起須檢疫21天 已過14日要補夠日數

確診大廈｜住址總覽 牛池灣村富池徑1號至少7患者居住或曾到訪

【00:00】新冠肺第四波疫情繼續殺入多個屋苑，衞生署衞生防護中心夜晚更新確診者住宅大廈名單，發現銅鑼灣大坑龍華花園2座再多三名居民確診，其中涉及兩名男童，均被列入Glow Salon and Spa群組，該群組單日新增四宗確診個案，累計個案增至16宗。



此外，多個大廈出現三宗或以上個案，當中牛池灣村富池徑1號14日內有4名居民確診，另有三名確診患者報稱潛伏期曾到訪該處。天水圍俊宏軒2座及粉嶺東閣圍，單日錄得4宗。

富池徑1號（中）在牛池灣村入口，有四名居民確診，另有三名患者曾到上址。（資料圖片／蔡正邦攝）

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