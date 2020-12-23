新冠肺炎｜消息：行會通過疫苗注射緊急立法　檢疫期最長28日

新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（22日）公布新增63宗確診個案，當中10宗屬輸入個案，餘下53宗本地個案中。昨日初步確診個案約30宗，當中一宗為英國輸入個案，為近一個月較低數字，。 另外，政務司長張建宗昨日亦率領食物及衛生局長陳肇始、公務員事務局長聶德權官員和部分專家顧問到深圳，與國家衛健委官員會面，即日返港。

【14:30】一名駐守西區分區軍裝巡邏小隊的41歲男警員初步確診感染新型冠狀病毒。他的家人於12月10日感到不適，並自行往醫院求醫，經測試後於12月11日得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心進行隔離。其後，該名警員於檢疫中心進行初步測試，於昨晚（12月22日）發現同樣對新型冠狀病毒病呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。他最後一日上班日為12月11日。

【13:06】消息指，行政會議今日緊急開會，就新冠肺炎疫苗注射緊急立法，以及審議英國抵港人士檢疫期延長至21日，並於指定檢疫酒店檢疫的修例建議。據悉行會通過緊急立法使用新冠疫苗，並修例將檢疫期最長延至28日。

新冠肺炎｜檢疫女子不適送北大嶼山醫院 擬回竹篙灣時失蹤

【12:43】據了解，一名在竹篙灣檢疫中心接受隔離的25歲女子，今早報稱不適，被送到北大嶼山醫院，醫生評估後可將她送回竹篙灣，但她之後突然失至蹤影。消息稱她曾接受測試，結果呈陰性，但未知該測試留樣本的日期，她暫時並非確診病人。

【12:12】本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局昨晚（22日）透露，由於相關電腦系統出現技術問題，由11月底來約有800多名市民未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。



有市民今日（23日）「烽煙」電台節目，透露其一名男親戚於政府檢測中心驗毒後5日仍未收到結果，遂自掏荷包再做檢測，翌日獲通知證實確診，但依然未被送院，直至5日後有政府人員上門接走其家人送往檢疫中心時，始揭發男親人未獲送院，即他由首次檢測至送往治療期間至少10日。

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【11:49】消息透露，今日新增大概50宗確診個案，創一個月新低。

【11:40】新冠肺炎疫情近一年，香港爆發第4波疫情至今未受控。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，政府應檢討指揮系統是否出問題，「如果有官員有嚴重抗疫疲勞，畀佢抖下」，指作指揮的官員能力要強，亦要夠高級，「愈高級愈好」。

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【11:30】英國出現變種新冠病毒，多個城市採取更嚴格的防疫措施。現於英國利物浦的觀塘區議員畢東尼今(23日)接受商台《晴朗的一天出發》時表示，英國現時只有小部分人搶廁紙等日常用品物資，反而多購聖誕用品，現時物資供應正常。

他又指，英國政府本說可有5日的聚會現減至1日，「買咗火雞唔知點算」，而部分人相信亦是想念家人，才會在防控級別提升至第4級（Tier 4）封城時立即離開。他又認為，香港政府應公布封關時間表，讓在英港人能更早準備回港行程。

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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確診食肆商場｜北角十二味等17食肆上榜 一巴打曾到高登電腦中心

【02:25】新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（22日）公布新增63宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者最新行蹤，再多17間食肆上榜，包括3間明星海鮮酒家集團旗下的食肆、Mikiki商場的Mos Burger、以及北角和富道十二味。

另外，一名32歲「巴打」發病後曾到深水埗高登電腦中心，也有人曾到訪培正道駕駛考試中心、米埔自然保護區訪客中心及大埔舊墟公立學校。

新冠肺炎｜駐守牛頭角男警初步確診 其家人周一送院檢測呈陽性

【01:11】再有警員確診。警方凌晨公布，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診2019冠狀病毒病。他的家人於周一（21日）感到不適，並由救護車送往醫院，經初步測試後於周二（22日）得知呈陽性反應。其後該名警員亦於昨日被送往醫院進行初步測試，發現同樣呈陽性反應。該名警員於過去十四日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間有配戴口罩，他最後一日上班日為本周一。

確診大廈｜新增住址總覽 3幢大廈日增2宗 玉蓮臺14日內累計9宗

【00:57】第四波疫情持續嚴峻，本港多區出現疫廈。周二（22日）再新增63宗確診個案，衞生署衞生防護中心更新確診者住宅大廈名單，有三幢大廈有2宗確診個案，包括牛頭角花園大廈玉蓮、將軍澳廣明苑廣寧閣、葵青長亨邨亨俊樓。其中須派樣本樽的花園大廈玉蓮臺，十四日內名單上累計已有9宗個案。部分居民須強制檢測的東頭(二)邨再增1宗，累計11宗。另外，之前已有確診者紀錄的大廈，元朗大型豪宅Grand YOHO 5 座再上榜。

李偲嫣夫婦收不到檢測陰性短訊 食衞局認系統故障致800人受影響

【00:00】食物及衞生局就正義聯盟發起人、上周三死亡的李偲嫣、及夫丈謝鋮浚未有收到陰性檢測報告解釋，發言人表示，為回應公眾訴求，食衞局、衞生署及醫管局自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士，但在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，導致部分市民接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，估計自11月底以來，約有800多名市民（包括7916號李偲嫣及8249號謝鋮浚）在未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，當中並沒有陽性個案。

昨日總覽：新冠肺炎・12.22｜食衞局：李偲嫣等800人因系統故障未收檢測結果新冠肺炎｜李偲嫣謝鋮浚早前檢測呈陰性 醫管局：SMS通知不成功新冠肺炎｜增63宗確診創一個月新低 平田邨平誠樓5單位爆疫晚市禁堂食壓低確診宗數 疫情現曙光？專家指聖誕節十分關鍵

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