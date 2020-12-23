黎智英涉違反國安法　准以1千萬保釋　控方提上訴期內不用拘留

壹傳媒集團創辦人黎智英，被指勾結外國勢力危害國家安全，涉嫌違反《港區國安法》被控，加上他早前已就涉違租契欺詐科技園公司被起訴，他在兩案均被拒保釋，黎今(23日)就兩案一同到高等法院申請保釋，並會由被委任處理國安法的法官李運騰處理。黎上周五已調到赤柱監獄羈留，今早由囚車押送至法庭，經過近一整天的陳辭，法官批准黎兩案每案500萬元，即合共1千萬元保釋，另3名人事擔保各10萬元，合共30萬元。惟律政司立即表示有意向終審法院就批准黎保釋的決定提出上訴，並要求黎在此期間繼續還柙，惟法官最終准黎在控方作申請期間不用再拘留，可即保釋離開。

黎保釋期內不可使用社交媒體

法官李運騰除要黎以1千萬現金及30萬人事擔保外，其他保釋條件包括在保釋期間，不可使用社交媒體發表文章、不可接觸外國官員，除上庭和到警署報到外，需留在住所。此外，其他保釋條件包括：不可從事任何請求要外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，不得接受媒體訪問、不得公開發表文章。黎亦需交出旅遊證件，每周到警署報到三次，不可離開香港。黎亦是被控違反《港區國案法》的被告中，首名獲准保釋的人士。

黎兩兒子及多名泛民人士到庭支持

黎智英上庭時表現平靜，他的長子黎見恩及次子黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹，天主教香港教區榮休主教陳日君、支聯會主席李卓人及民主黨前主席李永達、「長毛」梁國雄、前立法會議員胡志偉等人，今亦到庭旁聽。黎智英的長子曾在法庭內以手機拍照，遭保安警告，他亦即刪除相片。

黎由資深大律師鄧樂勤代表，而律政司一方由高級助理刑事檢控專員周天行代表。

被告黎智英(73歲)，被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指他於2020年7月1至12月1日期間，在港請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方指黎智英涉違國安法的指控。(詳看下圖)

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欺詐罪指黎涉違租契

他早前被控的欺詐罪，則指他與另外兩名被告：周達權（63歲，營運總裁兼財務總裁）、及黃偉強（59歲，行政總監），在2016年6月27日至2020年5月22日期間，隱瞞香港科技園公司，讓力高顧問公司使用蘋果於將軍澳的處所。

控罪指香港工業邨公司與蘋果印刷公司於1995年5月25日訂立租契，只容許蘋果使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所：惟黎等人涉向科技園公司虛假地表示，會根據租契容許下的條款使用該處所，卻意圖詐騙科技園公司並導致蘋果印刷公司或力高顧問得益，從而令科技園公司蒙受不利。

案件編號：HCCP 727、738/2020